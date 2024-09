Donald Trump: – Vinner vi her, så vinner vi hele greia

Pennsylvania er nok en gang i sentrum av et amerikansk valg. Statens 13 millioner innbyggere står i sentrum hos både Demokratenes Kamala Harris og Republikanernes Donald Trump. Begge presidentkandidater satser store ressurser og tilbringer mye tid i et forsøk på å vinne den.

Ekspresidenten er klart mest populær i bygdeområdene og småbyene midt i delstaten.

– Hvis vi vinner Pennsylvania, så vinner vi hele greia. Så enkelt er det, sa Trump i et folkemøte i Indiana, Pennsylvania natt til tirsdag norsk tid, ifølge The Guardian.

Dristig valg av Kamala Harris

Statsviter Thomas Gift, som selv er født i Chambersburg, Pennsylvania, er enig med Trump.

– Jeg og familien min er herfra, og jeg tror Pennsylvania kommer til å få stor betydning i dette valget. Den som vinner her, kommer til å vinne valget, sa Gift til Dagsavisen nylig.

– Jeg ble derfor overrasket over at Kamala Harris valgte Minnesota-guvernør Tim Walz som sin visepresidentkandidat, når hun kunne ha valgt Pennsylvania-guvernør Josh Shapiro. Hvis Harris taper Pennsylvania – og hele valget som en konsekvens av det – så vil det bli mange som kommer til å trekke fram den avgjørelsen, poengterte USA-eksperten.

Statsviter Thomas Gift er universitetslektor ved University College London, der han var med på å grunnlegge UCL Centre on US Politics (CUSP). Gift har også bakgrunn fra det prestisjetunge Harvard-universitetet i Massachusetts, USA. (Thomas Gift / Privat)

Han fikk støtte av den norske historikeren Hans Olav Lahlum.

– Nå, som i 2020, er det Pennsylvania som er viktigst – og i 2024 er den enda viktigere enn for fire år siden. Derfor er jeg fortsatt litt overrasket over at Harris gikk for Walz over Shapiro. Taper hun Pennsylvania knepent mot Trump, vil den avgjørelsen virkelig komme i søkelyset, sa Lahlum til Dagsavisen.

Historiker og forfatter Hans Olav Lahlum følger amerikansk politikk tett. (Emilie Holtet/NTB)

Trump og Harris ser mot vippestatene i USA

Pennsylvania, som har det historiske kallenavnet «Keystone State» (kilesteinsstaten), er den største av de såkalte vippestatene.

De amerikanske vippestatene er delstater der Republikanerne og Demokratene ligger forholdsvis jevnt, og der de gjerne «bytter på» å trekke det lengste strået i presidentvalgene.

Donald Trump vant 2016-valget, men tapte mot Joe Biden i 2020. Nå prøver Trump igjen å komme seg til Det ovale kontor. (WIN MCNAMEE/AFP)

Pennsylvanias 19 valgmenn er kritisk viktige, og en rekke eksperter har pekt på delstaten som den aller viktigste i 2024-valget.

Under presidentvalget i USA velger amerikanere til sammen 538 valgmenn, som igjen velger president og visepresident. Presidentkandidatene trenger 270 valgmenn for å vinne valget.

Hvert politisk parti nominerer valgmenn i hver delstat, men ikke alle er pålagt å stemme i samsvar med valgresultatet.

Hvilke stater som er vippestater, kan endre seg over tid i takt med demografiske og andre endringer. I 2024 peker ekspertene på «den blå muren» i det såkalte «rustbeltet» – Pennsylvania, Michigan og Wisconsin – og de fire delstatene Nevada, Arizona, Georgia og North Carolina i det såkalte «solbeltet».

For Demokratenes Kamala Harris taler historien sitt klare språk: Ingen demokratisk kandidat har vunnet presidentvalget uten Pennsylvania siden 1948, skriver NTB.

Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris under et arrangement i Wilkes-Barre i Pennsylvania nylig. (Evelyn Hockstein/Reuters)

Arven etter Joe Biden

Og for Harris er en nøkkel i Pennsylvania den brede koalisjonen sittende president Joe Biden samlet i 2020-valget: unge, minoritetsvelgere og kvinner – Harris må få flest mulig av disse til å stemme, særlig i storbyen Philadelphia. Biden vant også stort i forstedene rundt Philadelphia og Pittsburgh, samt i industribyer som Scranton i nordøst-Pennsylvania – sistnevnte er Bidens fødeby.

På mange måter representerer delstaten Pennsylvania et eldre USA, skriver NTB. Den ligger i nordøst, staten har kalde vintre og er noe hvitere enn landsgjennomsnittet (75 prosent hvite, mot 61,6 prosent på landsbasis, ifølge folketellingen av 2020).

Tidligere var Pennsylvania en stor industristat, men siden 1970-tallet har denne sektoren forfalt – og mange flyttet sørover og vestover. Samtidig har den mange trekk av det nye USA: Raskt voksende latinamerikanske og asiatiske befolkninger og en innflytelsesrik olje- og gassektor.

Kamala Harris har blant annet gått bort fra et tidligere standpunkt for forbud mot utvinning av skiferolje og -gass, såkalt fracking, som er en svært viktig industri i Pennsylvania. Samtidig fronter hun saker som pristak på reseptbelagt medisin og billigere barnehage for å vinne over forstedene, ifølge NTB.

Statusen som den største vippestaten betyr også at delstatens innbyggere bombarderes av reklame. Per 4. september viser en oversikt fra Financial Times at det var blitt brukt nærmere 180 millioner dollar – 1,9 milliarder kroner – på reklame fra de to valgkampene.

