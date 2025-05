Flere skal være drept i indisk rakettangrep mot Pakistan

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Indiske myndigheter bekrefter at de har angrepet ni forskjellige steder, i det de omtaler som en antiterroroperasjon.

– Rettferdighet er skjedd fyllest, skriver det indiske militæret i en melding på X.

De sier at de har innledet «Operasjon Sindoor», rettet mot det de kaller terrormål i den pakistanskkontrollerte delen av Kashmir og Pakistan. Ifølge en uttalelse fra myndighetene angrep de ikke pakistanske militære mål.

Eksplosjoner

Indiske militærmyndigheter mener at de har vist tilbakeholdenhet i utvelgelsen av mål og gjennomføring av angrepene.

Vitner til Reuters forteller at det ble hørt flere store eksplosjoner rundt byen Muzaffarabad etter midnatt lokal tid.

Strømmen i byen skal ha gått etter eksplosjonene.

Tre personer er drep og tolv såret, ifølge en talsperson for det pakistanske militæret, som sier til Geo at det pakistanske motsvaret er på vei.

Angrep mot turister

Statlig pakistansk TV, som siterer militæret i landet, sier de har blitt angrepet i tre forskjellige regioner. En talsmann for det pakistanske militæret sier til nyhetskanalen Ary at de vil svare på angrepet.

Angrepene kommer etter økende spenning i området, som følge av et angrep på hinduistiske turister i Kashmir forrige måned. India har anklaget Pakistan for å stå bak volden som kostet 26 livet. Pakistan har nektet for å ha noe å gjøre med hendelsen.

Det pakistanske flyselskapet Pia sier flygninger som allerede er i lufta har blitt omdirigert til Karachi.