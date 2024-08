Hun er storfavoritt til å ta over etter Erna

Torsdag deltar Erna Solberg som vanlig i den årlige partilederdebatten under Arendalsuka. I fjor høst trodde mange at hun kom til å trekke seg som Høyres leder etter den store aksjeskandalen som eksploderte bare få dager etter kommune- og fylkestingsvalget i september. Men tross mange kritiske spørsmål det siste året om egen posisjon har Solberg holdt stand.

Hun er nå inne i sitt 20. år som partileder, og i øyeblikket er det lite som tyder på at hun har tenkt å kaste inn håndkleet med det første.

Men den dagen hun gjør det, er Ine Marie Eriksen Søreide den suverent mest populære kandidaten til å overta ledelsen i Høyre.

Troner på toppen

Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for Dagsavisen. Et representativt utvalg av den norske befolkningen ble stilt følgende spørsmål: Hvem bør bli Høyre-leder etter Erna?

De spurte fikk følgende alternativer: Utenriks- og forsvarskomiteens leder Ine Marie Eriksen Søreide, 1. nestleder Henrik Asheim, 2. nestleder Tina Bru, tidligere nestleder Jan Tore Sanner og tidligere nestlederkandidat Nikolai Astrup.

Blant de som stemmer Høyre troner Ine Marie Eriksen Søreide på toppen som den mest populære kandidaten til å overta ledelsen i partiet. Hele 38 prosent ønsker henne. Langt bak følger Henrik Asheim på andreplass, med sine 9 prosent. Både Tina Bru og Nikolai Astrup får 7 prosent, tett fulgt av Jan Tore Sanner med 6 prosent.

Tar man alle de spurte under ett, uansett partitilhørighet, er det fortsatt flest som mener Ine Marie Eriksen Søreide egner seg best til å overta Høyre-tronen. 25 prosent av de spurte valgte seg henne. Også her kom Henrik Asheim på andreplass, med 8 prosent. Tina Bru, Jan Tore Sanner og Nikolai Astrup fikk alle 4 prosent, mens 50 prosent svarte «vet ikke» eller at de ikke har noen mening.

Ernas mulige arvtakere samlet på valgvake i 2021. F.v.: Marie Eriksen Søreide, Tina Bru og Henrik Asheim. (Heiko Junge/NTB)

Mest kjent

Da Dagsavisen i november i fjor spurte Erna Solberg om hvem hun mener burde overta etter henne, svarte hun:

– Henrik, Tina, Nikolai og Ine er alle gode kandidater til å bli partiledere i Høyre. Samtidig er det viktig at de er litt kjent blant folk. Av disse er det nok Ine som er mest kjent, sa hun på pressekonferansen etter Økokrims avklaring om at det ikke ble etterforskning av aksjeskandalen.

Den avgjørelsen betydde mye for at Solberg valgte å fortsette som partileder.

Ine Marie Eriksen Søreide selv har aldri gitt uttrykk for at hun ser seg selv som en aktuell kandidat for å overta etter Erna Solberg. Hun har flere ganger vært aktuell som nestleder, men har takket nei til dette. I sin tid var hun imidlertid leder av Unge Høyre (2000-2004), og hun har vært statsråd i hele Solbergs åtte år lange regjeringstid. Først som forsvarsminister (2013-1017), siden som utenriksminister (2017-2021). I denne stortingsperioden leder hun utenriks- og forsvarskomiteen, som hun gjorde det fra 2009 til 2013.

Dagsavisen har etter flere forsøk ikke lyktes i å få en kommentar fra Ine Marie Eriksen Søreide. Henrik Asheim var heller ikke tilgjengelig for kommentarer, får Dagsavisen opplyst.

