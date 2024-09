Kan jeg få utbetalt lønna på Vipps?

Lønningsdag er alltid stas. Kontoen din vokser seg litt større. Du jobber i en måned, tjener penger og får utbetalt en sum etter hva slags jobb du har og hvor mange år du har vært i arbeid.

Spørsmålet er om det finnes andre utbetalingsmåter enn å overføre pengene til kontoen din. Kan for eksempel arbeidsgiver utbetale lønna på Vipps?

Vipps til lønn

Arbeidsgiver skal betale ut lønna til kontoen din. Spørsmålet er om arbeidsgiveren kan bruke Vipps for å sende pengene til samme sted.

Vipps kan fungere, men det må gjøres på riktig måte.

Først er det viktig å understreke at man kan sende og motta penger med alle som har lastet ned Vipps, uansett hvilken bank man har.

Alle som har et norsk mobilnummer og et fødselsnummer eller d-nummer, kan skaffe seg Vipps.

Et norsk d-nummer er et unikt identitetsnummer som ofte er aktuelt hvis du har en midlertidig tilknytning til Norge.

700.000 kroner

Juridisk rådgiver Ragni Myksvoll Singh i Simployer kan ikke se at det er noe problem å betale gjennom Vipps – så lenge arbeidsgiver er sikker på at lønna går til arbeidstakers konto.

– Forutsetningen er selvsagt at all rapportering, for eksempel om skatt, er riktig, sier Myksvoll Singh, og ber brukere av Vipps å sjekke med betalingstjenesten om det er noen begrensninger på hvor mye man kan få utbetalt.

Beløpsgrenser for å motta penger på Vipps er 700.000 kroner på ett år hvis du er over 15 år. De under 15 år kan motta inntil 65.000 kroner i samme periode.

– Et problem kan imidlertid være at arbeidsgiver ikke vet hvilken konto telefonnummeret er knyttet til. Arbeidsgiver må sørge for at lønna betales til arbeidstakers konto, understreker hun.

---

Fakta om Vipps

Vipps er et norsk selskap som tilbyr betalings- og ID-løsninger.

Vipps ble lansert av DNB 30. mai 2015 som en digital betalingstjeneste for smarttelefoner mellom privatpersoner.

Vipps er en applikasjon som kan lastes ned til smarttelefoner (iOS og Android).

Etter nedlasting må brukeren registrere seg med BankID og deretter legge inn betalingskort (Visa/Mastercard) eller et kontonummer fra en norsk bank.

Når man registrerer seg som bruker, opprettes det en kobling mellom mobilnummer og kontonummer slik at man kan betale til mobilnummer med Vipps.

---

Bruker arbeidsmiljøloven

Øivind Elvestad er økonomisk rådgiver i selskapet Simployer. Han refererer til det arbeidsmiljøloven sier om at lønn skal utbetales fra arbeidsgiver via bank til arbeidstakers konto.

Når man registrerer seg som bruker av Vipps, opprettes det nemlig en kobling mellom mobilnummer og kontonummer. På den måten kan man betale til mobilnummer med Vipps. Også når det gjelder lønn.

Det er imidlertid ikke nok å vippse til riktig telefonnummer. Arbeidsgiver har ansvar for å sjekke at det er riktig kontonummer kobla til telefonnummeret.

– Dersom arbeidsgiver er sikker på at beløpet går til arbeidstakers konto, vil dette punktet være oppfylt. Ved bruk av Vipps går beløpet fra arbeidsgivers konto. Da oppfylles også vilkåret om at betalingen foretas via bank, sier Elvestad.

Tre krav til arbeidsgiver

Det har vært et spørsmål om Vipps kan benyttes for vanlig lønn. Det korte svaret er ja, det lange er litt mer komplisert.

Den økonomiske rådgiveren viser til følgende tre krav:

Skattebetalingsloven krever at arbeidstaker trekker forskuddstrekk (skatt) før lønna utbetales.

Folketrygdloven krever at arbeidsgiver betaler arbeidsgiveravgift.

Skatteforvaltningsloven krever at arbeidsgiver innrapporterer lønna på a-meldingen.

– Alle disse vilkårene blir oppfylt av arbeidsgiver, påpeker Elvestad.

A-meldingen er en månedlig melding til Nav, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Skatteetaten om inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt for virksomheten.

Råd fra Vipps

Vipps Mobilepay vet om tilfeller der lønna blir utbetalt på Vipps, men selskapet har få saker med virksomheter som gjør dette i stort omfang.

– Vårt råd er at du som ansatt ikke skal akseptere å motta lønn over Vipps. Det kan være et tegn på at arbeidsgiver prøver å slippe kostnadene som følger med av skatter, arbeidsgiveravgift, feriepenger og pensjonssparing, sier kommunikasjonssjef Caroline Lunde til FriFagbevegelse.

Brukervilkårene til Vipps er, ifølge Lunde, tydelige på at det ikke er lov å bruke sin private Vipps til næringsvirksomhet.

– Jobber du i en virksomhet, skal du med andre ord ikke få lønnen din direkte fra sjefens bankkonto, sier hun.

Dette sier Skatteetaten

Seksjonssjef Ole Vincent Jebsen i Skatteetaten presiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag om utbetaling av lønn på Vipps.

Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet og har ansvar for folkeregistrering og fastsettelse og innkreving av skatt og merverdiavgift.

– Hvilken måte lønna utbetales på, er i utgangspunktet et forhold mellom arbeidsgiver og den ansatte, sier han til FriFagbevegelse.

– For at arbeidsgiver skal få fradragsrett, må lønna likevel normalt utbetales via bank. Dette gjelder når samlet utbetalt lønn overstiger 10.000 kroner løpet av ett år. Betaling ved bruk av Vipps, regnes som betaling via bank, sier han.

Spørsmålet om fradragsrett gjelder hvilke kostnader som kan føres til fradrag ved fastsetting av overskudd. En virksomhet betaler skatt på overskuddet.

– Det foreligger normalt fradragsrett for lønn til ansatte i virksomheten, men for lønnsutbetalinger over kr 10.000 i løpet av et år, er det et vilkår for fradragsrett at betalingen skjer via bank - for eksempel Vipps, forklarer Jebsen.

Småjobber på Vipps

Det finnes også en annen kategori for Vipps-utbetaling. Nemlig skattefrie småjobber. Hvert år kan du tjene inntil 6.000 kroner skattefritt fra private arbeidsgivere.

Holder du deg innenfor denne beløpsgrensa per kalenderår, er arbeidet fritatt for skatt. Utbetalingene må dermed ikke oppgis til Skatteetaten.

Vipps er en av måtene du kan motta disse pengene på. De to andre er kontant eller på konto.

– Ja, et hederlig unntak er når du som privatperson skal betale for skattefrie småjobber som gjøres i hjemmet. Det vil si under 6.000 kroner i året. Da er det helt greit å både sende og motta lønn via privat Vipps, sier Caroline Lunde.

Ifølge Skatteetaten gjelder 6000-kronersgrensen lønn fra én og samme oppdragsgiver (husstand) per kalenderår.

Arbeidsoppgavene kan variere, men det betinger at småjobbene har en forbindelse til hjemmet eller fritidseiendommen.

Du kan være kreativ og gjøre det meste – fra å lufte hunden, flytte møbler og gjenstander mellom egne husstander til å klippe plenen, vanne blomstene og hjelpe til ved store anledninger.

Må ha BankID

En viktig beskjed fra Skatteetaten er at småjobber som ikke er forbundet med den private arbeidsgiverens hjem eller hytte, heller ikke er omfattet av skattefritaket.

Har du en sommerjobb eller en deltidsjobb i butikk, holder det å ha en bankkonto med kort. Da kan arbeidsgiver utbetale lønn samtidig som du selv har tilgang til pengene.

Dersom du ønsker å ha Vipps, må du også ha BankID. Foreldre kan søke for alle som er under 18 år. Da må man kunne identifisere seg med gyldig pass.

BankID er en personlig og enkelt elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. Det er bankene i Norge som tilbyr denne tjenesten.

