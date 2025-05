Merz tapte første runde: – Helt, helt uventet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den tyske storavisen Der Spiegel omtaler resultatet som «et politisk jordskjelv i forbundsdagen».

– Det er veldig overraskende. Det er helt, helt uventet. Rett og slett, sier Tyskland-ekspert Astrid Sverresdotter Dypvik til Dagsavisen.

Hun er lettere sjokkert over nyheten. Dypvik er historiker og har skrevet en rekke bøker om tysk etterkrigshistorie.

– Jeg regner med at partiene nå prøver å finne ut av hva som har skjedd. Merz trengte 316 stemmer for å få flertall. CDU, CSU og SPD hadde til sammen 328 stemmer i forbundsdagen. Det viser seg at det er tre som har stemt avholdende og én som har stemt ugyldig. Noen fra unionspartiene eller sosialdemokratene har stemt imot, sier hun.

Etter valget i februar dannet Merz’ kristendemokrater og sosialdemokratiske SPD en såkalt storkoalisjon for å sikre et knapt flertall i Forbundsdagen.

SPD mistenker at Unionen har mistet stemmer, skriver avisen Bild.

Ifølge flere tyske medier blir det ikke ny votering tirsdag, men Der Spiegel skriver at det diskuteres en ny dato denne uken.

– Ifølge grunnloven kan Merz sette i gang en avstemning innenfor 14 dager, sier Dypvik.

Dersom CDU-lederen mener at han kan få flertall, kan han når som helst initiere en ny avstemning, skriver Der Spiegel.

– Dersom han da ikke vinner neste avstemning, hva vil da skje?

– Klarer han å vinne en avstemning, kan presidenten utnevne han til kansler. Dersom det ikke skjer, kan presidenten i ytterste konsekvens oppløse forbundsdagen og skrive ut et nyvalg, svarer Dypvik.

AfD krever nyvalg

Leder av ytre høyre-partiet Alice Weidel krever allerede nyvalg etter Merz’ nederlag.

– Det viser det svake fundamentet som den svake CDU-SPD-koalisjonen ble bygd på, som velgerne stemte imot, skriver hun på X.

– Merz har betalt prisen for alt sitt renkespill foran valget, sier parlamentarikeren Bernd Baumann (AfD) på X, ifølge NTB.

