Peggys siste kamp: AFP-opptjening til flere

Avtroppende LO-leder Peggy Hessen Følsvik la heller ikke skjul på det i sin åpningstale til LO-kongressen mandag:

– Pensjon vekker alltid stor debatt i våre rekker. I en så stor organisasjon som vår må vi tåle debatt om så viktig og omfattende spørsmål, som folks pensjoner, sa Følsvik.

Avtalefestet pensjon (AFP) er den pensjonssaken det knyttes aller mest spenning, påpekte hun.

– Det er få, om noen, andre saker jeg har jobbet så mye med i min tid i LOs ledelse, som nettopp AFP. Og bare så det er sagt: AFP er veldig bra – for dem som får AFP. Som mange av oss har vært opptatt av, har dagens ordning svakheter som må løses, for å unngå at en betydelig del av arbeidstakerne går glipp av dette viktige pensjonstillegget. Mange som jobber i en AFP-bedrift i løpet av yrkeslivet, vil nemlig aldri få AFP. Det er dette kongressen må løse, klargjorde Følsvik fra talerstolen.

To AFP-modeller

Den avtroppende LO-lederen akter å slåss disse siste dagene i manesjen for å sikre hennes AFP-kampsak. Delegatene skal ta stilling til hva slags AFP-modell LO-ledelsen skal jobbe for framover.

Det foreligger minst to forslag til AFP: En reformert AFP der man tjener opp AFP gjennom store deler av arbeidslivet, og en modell som bygger på den nåværende ordningen der man kvalifiserer seg til AFP gjennom et sett av regler som særlig gjelder de siste årene før man når 62 år.

Fafo-forsker Kristine Nergaard skiller på de to hovedmodellene som en kvalifiseringsmodell og en opptjeningsmodell, og forklarer forskjellene så vi forstår:

– Dagens AFP-ordning er en kvalifiseringsordning, som blant annet krever at du har jobbet i en AFP-bedrift i sju av de ni siste årene før fylte 62 år og at du jobber i en AFP-bedrift når du fyller 62. Det Peggy Hessen Følsvik, Fagforbundet og andre jobber for, er en opptjeningsordning der hvert år som ansatt i en AFP-bedrift gjennom hele yrkeslivet teller og gir deg AFP-poeng. Da skal du belønnes for antall år du totalt har jobbet i en AFP-bedrift.

– Det vil jo bli en durabelig dragkamp på kongressen, vil jeg tro, ettersom Kine Asper Vistnes og Fellesforbund-siden stiller med et klart mandat fra sitt forbund om å jobbe for en variant av dagens ordning, sier Nergaard til Dagsavisen.

Fellesforbundet og andre industriforbund ønsker å beholde dagens modell med noen justeringer, mens LO-ledelsen, Fagforbundet og forbundene innen handel og service ønsker en ny modell.

Ekspert: – Mye penger

Som følge av fjorårets pensjonsforlik på Stortinget er dagens AFP-ordning allerede forbedret på noen måter. Med utgangspunkt i dem som er født i 1963 og yngre, gjelder det fra 2025 en såkalt livsvarig AFP.

Din AFP regnes nå ut med hensyn til hvor lenge det er forventet at du skal leve. Den oppsparte summen deles dermed på årene du er forventet å ha igjen når du søker. Utbetalingen stopper ikke dersom du lever lenger. Dermed er den livsvarig.

I tillegg er det innført endringer som gir likere vilkår for offentlig og privat ansatte med AFP-integrert tariffavtale. Offentlig ansatte får også livsvarig AFP, og den avkortes ikke mot arbeidsinntekt ved siden av alderspensjonen.

Fagforbundets pensjonsekspert Steinar Fuglevaag har tidligere trukket fram AFP som en av de viktigste rettighetene å sjekke om du har når du skal planlegge økonomien din som framtidig pensjonist. Jobber du på «riktig» sted, med tariff og AFP på plass, kan AFP tilsvare rundt 70.000 kroner ekstra i året som pensjonist.

– Det bør du sjekke om du har rett til gjennom tariffavtale på jobben, for AFP utgjør mye penger når du en dag blir pensjonist. I privat sektor er en vanlig utbetaling 50-60.000 kroner i året og ordningen er livsvarig. Så hold deg fagorganisert, sjekk om arbeidsplassen har tariffavtale eller bidra til å få det, oppfordret Fuglevaag Dagsavisens lesere til i januar.

– Flere må få uttelling for AFP

Avtroppende LO-leder Følsvik viste til i talen sin under LO-kongressen at LO jobber både for en forbedring av folketrygden, tjenestepensjonene og AFP.

– Gjennom pensjonsforliket fikk vi forbedret minstepensjonene og de uføre sine pensjoner. Vi har også fått gjennomslag for en sliterordning i folketrygden. Vi fikk med oss regjeringen og sikret pensjon fra første krone. Det var med på å styrke den obligatoriske tjenestepensjonen. Men fortsatt er minstesatsen på bare to prosent, og det gir en altfor dårlig pensjon. Derfor krever vi at den obligatoriske tjenestepensjonen må opp til minst fire prosent, sa Følsvik.

Og fortsatt gjenstår kampen for det hun anser som en mer rettferdig AFP-modell:

– Jeg har jobbet mye med den ordningen som har vært LO-ledelsens forslag hele veien, men som Fellesforbundet ikke var fornøyd med. Det viktigste for meg er at vi får en ordning som sørger for at flere får gå av med AFP når de er 62 år. Har du jobbet i en AFP-bedrift, så har du også en mulighet til å gå av med AFP. Vi må komme unna disse hullene i ordningen, som gjør at folk ufortjent ramler ut på slutten, sier Følsvik til Dagsavisen, og legger til:

– Vi må også få til en ordning som gjør at flere får uttelling for AFP. Hvis ikke blir ordningen veldig politisk sårbar. Det må vi prøve å unngå. Det er et kompromiss jeg egentlig håper på her.

LO har som uttalt mål at de vil:

Arbeide for et fellesfinansiert og fellesskapsstyrt pensjons- og trygdesystem der mottakerne har kontroll over ytelse og forvaltning gjennom demokratiske organer eller gjennom tariffesting.

Arbeide for at samlet pensjon ved 67 års alder skal gi en inntektsdekning på minst to tredeler av lønn. Det må også gis reell mulighet for å kunne gå av tidligere for de som ikke kan stå i jobb til arbeidslivets slutt.

---

Avtalefestet pensjon (AFP)

Er en ordning for tidligpensjon, for deg som er offentlig ansatt og ønsker å trappe ned eller gå av med full pensjon når du er mellom 62 og 67 år. Du har også rett til AFP hvis du jobber i en privat virksomhet med medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) og med en tariffavtale som inkluderer AFP.

For offentlig ansatte er det en vesentlig forskjell på å være født i 1962 eller før og i 1963 eller senere.

Født 1962 eller før: AFP er ment som ytelse som skal dekke opp for manglende inntekt for deg som har vært offentlig ansatt, ikke et tillegg til inntekt som i privat sektor. For å få AFP er det et krav at du slutter å jobbe helt eller delvis. Offentlig AFP kan tidligst tas ut måneden etter du har fylt 62 år.

Født 1963 eller senere: Ordningen er kraftig endret for yngre årskull. Utbetalingen av AFP blir livsvarig, og er lagt opp til å utgjøre en del av din samlede alderspensjon. Derfor kalles denne endrede ordningen for livsvarig AFP.

Livsvarig AFP

Du tjener opp til livsvarig AFP til og med det kalenderåret du fyller 61 år. Opptjeningen samles i en beholdning som benyttes til beregning av livsvarig AFP.

Du kan starte uttak av AFP fra måneden etter du fyller 62 år. Venter du med å ta den ut til etter at du har fylt 70, øker ikke opptjeningen din lenger. Da skal AFP-pensjonen beregnes som om den var tatt ut måneden etter du fylte 70 år, uansett om du faktisk er 71 eller 75 år når du starter uttaket.

Du kan ta ut livsvarig AFP uten å trappe ned eller slutte i jobb.

AFP blir en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon.

Slik tjener du opp til AFP

Du tjener opp til offentlig AFP med 4,21 prosent av inntekt opp til 7,1 G. All inntekt som er pensjonsgivende i folketrygden regnes med, ikke bare inntekt fra offentlige stillinger.

Du tjener opp til AFP i alle år med pensjonsgivende inntekt fra og med året du fyller 13 til og med kalenderåret du fyller 61 år.

AFP-beholdningen din økes med lønnsvekst 1. mai hvert år mens den tjenes opp. Etter at du har begynt å ta ut AFP, oppreguleres pensjonen med et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten i samfunnet.

Kilde: Statens pensjonskasse

---

