– Veldig mye står på spill. Vi må stå opp for oss selv nå

– Det er utrolig leit å lese at noen planla en terroraksjon mot Pride i Wien. Men samtidig er det blitt sånn at det ikke sjokkerte meg, sier John Trygve Tollefsen til Dagsavisen.

Han er pressesjef i Fellesforbundet, homofil, og driver podkasten «Homolobbyen» sammen med bystyrepolitiker Jon Reidar Øyan.

Lørdag var han i Østerrike for å følge Pride-paraden i Wien, som i årevis har vært blant Europas største og mest populære med besøkende fra hele verden.

Pride-paraden i Wien har i årevis vært blant Europas største og mest populære. Søndag fortalte Østerriksk politi at de har avverget et terrorangrep mot årets parade. (ALEX HALADA/AFP)

– Det var en fantastisk stor parade, med hundretusenvis av mennesker. Det var alt fra motorsykkelgrupper, nattklubber med egne flåter og folk som drev med helsetilbud. Det som kanskje gjorde sterkest inntrykk på meg var en gjeng med rosa trekanter og plakater med navn på homofile som ble drept under holocaust. Det viser hvor gammel denne kampen er. At den har vart lenge, sier Tollefsen.

Men søndag fikk gleden et ordentlig skjær i sjøen. Østerriksk politi holdt da en pressekonferanse der de fortalte at de hadde avverget et mulig terrorangrep mot Pride-paraden. Tre menn på 14, 17 og 20 år ble arrestert mistenkt for å ha planlagt terroren, og politiet tok blant annet beslag i kniver og automatvåpen.

Trygghet for skeive

Da skeive ble utsatt for terrorangrepet mot London pub i Oslo 25. juni i fjor, var Tollefsen og ektemannen kun minutter unna å bli angrepet selv. Tollefsen anslår at de forlot London pub rundt 10 minutter før skytingen startet.

Terrorangrepet i fjor har gjort noe fundamentalt med opplevelsen av trygghet blant skeive, også Tollefsen.

– Det har blitt sånn at når jeg følger med på paraden der folk koser seg, det spilles musikk og der det er morsomme innslag og mange fine folk som danser og har det flott, så kikker jeg meg likevel over skuldra. Jeg legger planer for hva jeg skal gjøre hvis det skjer noe, hvor jeg skal løpe, forteller han.

– For min del er det en ny virkelighet på Pride. Og jeg har deltatt i Pride i snart 20 år, legger han til.

To personer ble drept, ni personer ble truffet av skudd og ytterligere 25 personer ble lettere skadd i kaoset som fulgte etter angrepet mot utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo i fjor. Mange flere ble traumatisert av opplevelsen, og totalt har 264 personer status som fornærmet i saken.

– I tillegg til alle de som ble direkte berørt, er et helt miljø dypt preget. Man trodde ikke dette kunne skje i Norge, et av landene som har kommet lengst i kampen for homorettigheter. Vi skal ha trygghet for at vi skal kunne leve våre liv, men jeg og mange andre føler at det i stedet går feil vei, sier Tollefsen.

Mer hat og trusler

Det at utviklingen går feil vei er ikke Tollefsen alene om å mene. Også lederen i FRI, Inge Alexander Gjestvang var inne på noe av det samme da Dagsavisen intervjuet han for et par uker sida.

Kort tid etter at intervjuet med Gjestvang ble publisert, måtte Dagsavisen stenge kommentarfeltet, fordi det flommet over av hat, konspirasjonsteorier og trusler.

– I stedet for at folk reiste seg i en felles front etter terroren i fjor, opplever jeg kommentarfeltene og debatten nå som både hardere og mer hatefull. Den utryggheten for våre liv vi opplevde etter terroren, har fått lov til å sette seg som en utrygghet som preger mer av hverdagen og livet enn vi helst vil innrømme, sier Tollefsen.

Han etterlyser at storsamfunnet slår tydelig ring om det skeive miljøet, som gang på gang opplever hat, trusler og terror.

– Som vi har snakket om i podkasten, helt siden terroren i fjor sommer har vi som ble utsatt opplevd at terroren ikke ble et samlende, nasjonalt traume. Det ble «bare» noe som rammet oss. Vi ble stående alene. Det har vært sårt for mange. Jeg er heldig, jeg er åpent homo, har mange venner i miljøet, jeg er gift og har en trygg familie. Men det er mange som ikke har det rundt seg, og da blir belastningen bare enda sterkere, sier han.

Årets pride

Akkurat hva det er som har ført til det økende hatet og truslene mot homofile og skeive, er Tollefsen usikker på.

– Jeg tror det er flere ting som skjer på en gang. Noe av det kan handle om det samme vi så etter angrepet på Utøya, at når noen går til det mest ekstreme skrittet, så blir andre oppildnet av det. Hat avler mer hat. Det har også i det siste vært noen som har forsøkt å importere elementer fra den amerikanske debatten om såkalt «pride-ideologi» for å forsvare angrep på skeive i Norge. Flere ganske ressurssterke folk bidrar til det, og det er på mange måter ekstra ille, sier Tollefsen, og legger til:

– Til dem vil jeg si at hvis du går samme ærend som nynazister og ekstreme islamister, så kan det tenkes at du er i feil ærend.

– Hvordan blir årets Pride i Oslo?

– Det blir mer emosjonelt enn jeg skulle ønske. Jeg skulle ønske det først og fremst ble en fest. Nå blir det en fest, vi skal ha det fint, men det blir mest alvor. Det at man i vårt miljø føler at man hele tida må se seg litt over skuldra, burde være unødvendig i 2023. Men det er virkeligheten, sier Tollefsen.

Han understreker at han tror på norske myndigheter og politi, når de sier at de gjør alt de kan for at årets Pride skal være trygt.

– For meg har det aldri føltes mer viktig og riktig å delta på Pride enn det gjør nå i år. Veldig mye står på spill. Vi må stå opp for oss selv nå. Å ikke vises er det samme som å ikke finnes for det skeive miljøet.

