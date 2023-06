Barn la på sprang etter regnbue-vandaler: – Rettferdighetssansen slo inn

Tirsdag kveld ble regnblueflagget som henger foran Vålerenga skole kuttet ned av tre ungdommer. Fire gutter i 8-10 års alderen så hva som skjedde, og la på sprang etter tenåringene for å få flagget tilbake.

– Han største gutten løp etter dem og tok dem igjen. Men de truet han og sa at de skulle «ta han» hvis han ikke stakk av. De fortalte at de skulle brenne flagget, sier en foresatt til en av guttene, som ikke ønsker navnet sitt på trykk av hensyn til barna.

Han forteller at i det han gikk ut døra, kom barna løpende forbi. De ropte og fortalte hva som hadde skjedd, og sammen la de på sprang etter ungdommene for å få tilbake flagget.

Han anslår at ungdommene var i 15-16 års alderen.

– Jeg ble med gutta for å finne dem igjen og ta tilbake flagget. Vi lette litt rundt skolen, før en av ungdommene plutselig kom joggende bortover. Da ropte alle 4 barna at «der er han, der er han ene!» forteller mannen.

Rettferdighetssans

De fulgte etter ungdommen, som smatt inn i en bakgård. Der fikk de fire barna til slutt konfrontert han.

– Han påstod at han ikke hadde gjort noe. Han sa han ikke visste noe om noe flagg, og prøvde å framstå totalt uvitende. Vi pratet helt rolig, det var ikke noe høylytt krangling, men etter hvert sa han at han skulle ringe gutta sine for å finne ut om noen av dem hadde tatt det. Jeg sa bare at det hadde vært fint om han kunne be dem komme tilbake med flagget.

Han og barna er helt sikre på at de hadde funnet rett mann.

– Han hadde løpt lenge, og var andpusten og utslitt. Det var jo han som hadde tatt det, sier mannen.

Han er utrolig imponert over barna som var så bestemte på å få regnbueflagget tilbake.

– Det var en rettferdighetssans som slo inn hos alle gutta samtidig. De var så uredde oppi det hele. Det er til etterfølgelse for voksne. Hadde alle vært like tøffe som dem hadde verden vært et bedre sted, sier han.

Ungdommen som ble stoppet i bakgården var for øvrig ikke den samme som kom med truende ord da barna konfronterte flaggtyvene tidligere.

Støtte og fellesskap

Vålerenga-boer Benedikte Pryneid Hansen ble vitne til deler av opptrinnet. Hun skrev om det på Facebook, og er utrolig imponert over hvordan Vålerenga-barna reagerte mot flaggtyvene, men også hvordan nabolaget på Vålerenga har slått ring rundt regnbueflagget og alt det symboliserer.

– Akkurat nå er det veldig mye hat og mange konspirasjonsteorier mot skeive. Det er under et år sida terrorangrepet. Jeg er skeiv selv, og har en regnbuefamilie. Vi trenger et fellesskap og at mange er med og viser støtte. Mange er redde og slitne nå, sier hun.

– Det har vært en kjempefin respons. Folk svarer med å henge opp regnbueflagg eller har bestilt nye flagg hvis de ikke hadde det fra før. Folk vil vise støtte, og Vålerenga fotball har sagt at de skal skaffe et nytt flagg til skolen. Folk viser støtte til ungene som tok til motmæle. Det er veldig kult. Vi har så fine unger her på Vålerenga, sier hun.

– Vi vil hjelpe til med å erstatte flagget som er blitt borte, bekrefter Mehran Amundsen-Ansari, salgs og markedssjef i Vålerenga.

– I tillegg vil vi gi bort supportereffekter til elevene og invitere dem på fotballkamp. Dette er tross alt nærområdet vårt. Vålerenga er som kjent klubben for alle, og det skulle bare mangle at vi er med og hjelper til, legger han til.

