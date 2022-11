Kong Harald: – Jeg er lei for at prinsessen ikke lenger skal representere kongehuset

– Men sånn er det, sier han i et intervju med NTB og NRK.

Kong Harald uttalte seg til pressen etter nyheten om at prinsesse Märtha Louise avslutter sine offisielle oppdrag for Kongehuset.

I en pressemelding fra Slottet tidligere tirsdag het det samtidig at kongen hadde bestemt at Märtha Louise skulle beholde prinsessetittelen.

Märtha Louise viste til at det har kommet mange spørsmål knyttet til hennes og forlovedens Durek Verretts roller den siste perioden.

– Omforent beslutning

Kongen sier prosessen er ledet av kronprinsen og hoffsjefen, og at både kongen, dronningen, Märtha Louise og Durek Verrett har vært involvert.

Beslutningen er tatt i gjensidig forståelse, understreker kongeparet.

– Dette har vært en omforent beslutning, sier dronning Sonja

– Vi har diskutert veldig grundig og til og med satt opp plansjer på veggene, sier hun.

[ Nesten seks av ti vil at prinsesse Märtha Louise skal gi fra seg tittelen ]

Kongen om Durek Verrett

I juni i år forlovet Märtha seg med amerikanske Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek. Forholdet mellom de to ble kjent i 2019.

Tirsdag kunngjorde kongehuset at Verrett blir en del av kongefamilien når paret gifter seg, men at han i tråd med tradisjonen ikke vil ha noen tittel eller representere Kongehuset.

Selv om kongeparet og Durek Verrett ikke er enige om alt, sier kong Harald at de lever godt med forskjellene.

– Vi er enige om å være uenige, for å si det sånn, sier han.

Både kongen og dronning Sonja sier familien har vært gjennom en god prosess fram til tirsdagens nyhet om at prinsesse Märtha Louise ikke lenger skal representere kongefamilien.

Prinsessens kjæreste Durek Verrett har vært en del av prosessen, og kongen sier de har brukt tid til å få Verrett til å forstå hvorfor prinsessetittelen og tilknytningen til kongefamilien ikke kan brukes kommersielt.

– Han trodde nok at han kunne gjøre hva som helst uten at det ville gå ut over oss, sier kong Harald.

– Men nå har han forstått at vi er sammen om dette og at han også må ta hensyn til hva vi står for, supplerer dronning Sonja.

– Amerikanere skjønner jo ikke bæret av dette

Kong Harald viser også forståelse for datterens kjæreste.

– Det er klart at amerikanere skjønner jo ikke bæret av dette. De aner ikke hva et kongehus er, så det er ikke så rart at han ikke skjønte, sier kongen med en liten latter.

Både han og dronningen beskriver Verrett som en flott fyr med mye humor.

– Vi har det veldig hyggelig, selv når vi diskuterer vanskelige temaer, sier dronningen. Hun legger også til at prosessen har brakt familien nærmere hverandre.

På spørsmål om en eventuell bryllupsdato for prinsessen og Verrett sier kongen at han «har ingen innsideinformasjon».

– Jeg tror dere må spørre dem om det.

Saken fortsetter under videoen

Kritikk

Det har til tider stormet rundt forholdet mellom Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise. Hun fikk blant annet kritikk for å blande sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen i forbindelse med deres felles foredragsturné «The Princess and the Shaman».

Bråket fikk Epilepsiforbundet til å avslutte samarbeidet med Märtha Louise som deres høye beskytter i 2020, og tidlig i høst varslet flere andre forbund at de vurderte å gjøre det samme.

I tirsdagens kunngjøring het det at verken Märtha Louise eller Durek Verrett skal bruke prinsessetittelen eller omtale av andre av kongehusets medlemmer i egne sosiale mediekanaler. Heller ikke i tilknytning til medieproduksjoner eller annen kommersiell virksomhet.

Paret skal også bidra til å skape et tydeligere skille mellom kongehuset og egne aktiviteter.

[ Märtha Louise skal ikke lenger representere kongehuset ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Kronprinsen om bråket rundt prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett: – Et vanskelig tema ]