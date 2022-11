Märtha Louise avslutter sine offisielle oppgaver for kongehuset

– Etter en periode med mange spørsmål knyttet til meg og min forlovedes rolle, har jeg bestemt meg for at jeg på det nåværende tidspunkt ikke lenger vil utføre offisielle oppgaver for Kongehuset. Denne avgjørelsen tar jeg i samråd med foreldrene mine Kongen og Dronningen, for å skape ro rundt Kongehuset, skriver Märtha Louise i en pressemelding.

I juni i år forlovet Märtha seg med amerikanske Durek Verrett, også kjent som sjaman Durek. Det har til tider stormet rundt forholdet, og Märtha fikk blant annet kritikk for å blande sammen kommersielle interesser og prinsessetittelen i forbindelse med deres felles foredragsturné «The Princess and the Shaman».

Bråket rundt forlovelsen fikk flere organisasjoner til å avslutte samarbeidet med Märtha Louise som deres høye beskytter.

Nå avslutter Märtha altså alle slike oppdrag.

– Med tungt hjerte

– Det er med tungt hjerte og stor kjærlighet til de organisasjonene som jeg har vært beskytter for i mange tiår, at jeg i dag har varslet dem om at jeg avslutter beskytterskapene. Arbeidet med disse organisasjonene, som ivaretar grupper i befolkningen jeg har et stort hjerte og omsorg for, har gitt meg svært mye. Jeg håper også at bidraget mitt har vært til glede og nytte for organisasjonene, skriver Märtha i pressemeldingen.

Nyheten ble også kunngjort på prinsessens Instagram-konto.

– Jeg vil også, sammen med min forlovede Durek Verrett, fortsatt bidra til at det skapes et tydelig skille mellom våre aktiviteter og Kongehuset der det er nødvendig, gjennom å unngå at vi selv synliggjør tilknytning til kongefamilien. Dette betyr at vi ikke skal bruke min tittel eller omtale andre av Kongehusets medlemmer i egne sosiale mediekanaler, i medieproduksjoner eller i tilknytning til annen kommersiell aktivitet, skriver Märtha.

Kritikk

Også i 2007 fikk hun kritikk for å blande rollene som forretningskvinne og prinsesse da hun opprettet den såkalte «engleskolen» Astarte (senere Soulspring) sammen med venninnen Elisabeth Nordeng.

I 2002 giftet Märtha med forfatteren Ari Behn, som døde i 2020. Sammen fikk de barna Maud Angelica (19), Leah Isadora (17) og Emma Tallulah (13).

I forbindelse med giftermålet ga prinsessen i samråd med kong Harald fra seg retten til apanasje og tittelen Hennes Kongelige Høyhet og satset på en karriere som kulturformidler.

Durek Verrett og prinsesse Märta Louise kom på åpningen av høstutstilling på kulturhuset i Ås der prinsessens datter Maud Angelica Behn stiller ut sine egne malerier. (Heiko Junge/NTB)

Gifter seg på ny

Prinsesse Märtha Louise er nå forlovet med og skal gifte seg med Durek Verrett. Når de gifter seg, vil Durek Verrett bli en del av kongefamilien.

Han vil i tråd med tradisjonen imidlertid ikke få noen tittel eller representere Kongehuset.

Det opplyser Kongehuset i en pressemelding i forbindelse med at prinsesse Märtha Louise frasier seg sine offisielle oppgaver.

Det er ikke kjent når paret skal gifte seg.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett vil være til stede ved familierelaterte anledninger, som for eksempel fødselsdagsfeiringer – eller enkelte store idrettsarrangementer der det er tradisjon for at kongefamilien deltar sammen, opplyser Slottet.

---

Fakta om prinsesse Märtha Louise

Eldste barn av kong Harald og dronning Sonja. Født 22. september 1971.

Giftet seg med Ari Mikael Behn den 24. mai 2002. De fikk døtrene Maud Angelica, Leah Isadora og Emma Tallulah sammen.

Nummer fire i arverekken til tronen etter sin bror, kronprins Haakon, og hans to barn, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.

Begynte i januar 2002 å arbeide med kulturformidling og rosenmetoden på selvstendig grunnlag.

Startet i 2007 «engleskolen» Soulspring, tidligere Astarte Education, sammen med Elisabeth Nordeng.

I 2002 ga hun avkall på tittelen «Hennes kongelige høyhet». I 2019 besluttet hun å ikke bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng.

I 2016 besluttet Märtha Louise og Ari Behn å gå fra hverandre, og paret ble skilt i 2017. Behn tok sitt eget liv 25. desember 2019.

Durek Verrett og Märtha Louise bekreftet i mai 2019 at de var i et forhold. 7. juni 2022 opplyste paret at de er forlovet.

Prinsessen utfører offisielle oppdrag for Kongehuset innenfor områder som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne.

I 2020 avsluttet Epilepsiforbundet samarbeidet med prinsessen som kongelig beskytter i 2020. Forbundet mener uttalelsene fra Durek Verrett om alternativ medisin strider med deres verdier.

I etterkant har andre forbund prinsessen er beskytter for, revurdert samarbeidet. Foreningen for muskelsyke (FFM) avslutter samarbeidet, mens Norges Døveforbund beholder prinsessen som beskytter.

Prinsessen er nå beskytter for seks organisasjoner og arrangementer, samt styremedlem i Stiftelsen Vi, som jobber funksjonshemmedes rettigheter.

---

Fakta om prinsesse Märtha Louises beskytterskap

Som medlem av kongehuset har prinsesse Märtha Louise utført offisielle oppdrag innenfor områder som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Hun har opp gjennom årene vært beskytter for organisasjoner og arrangementer, samt styremedlem i Stiftelsen Vi, som jobber for funksjonshemmedes rettigheter.

I 2020 avsluttet Epilepsiforbundet samarbeidet med prinsessen som kongelig beskytter. Forbundet mente uttalelser fra Durek Verrett om alternativ medisin strider med deres verdier.

I etterkant har andre forbund prinsessen er beskytter for, revurdert samarbeidet. Foreningen for muskelsyke (FFM) avsluttet samarbeidet.

De seks gjenværende beskytterskapene, Hørselshemmedes Landsforbund, Norges Blindeforbund, Norges Døveforbund, Norsk Revmatikerforbund, Ridderrennet og VIVIL Lekene, valgte å fortsette samarbeid.

Prinsessen bestemte likevel i november 2022, i samråd med kong Harald og den nærmeste familien, at hun ikke skal utføre offisielle oppgaver for Kongehuset.

For å skape ro rundt kongefamilien frasa prinsessen seg beskytterskapene.

Beskytterskapsorganisasjonene blir tilbudt beskytterskap fra andre medlemmer av kongefamilien.

---