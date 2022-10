Kronprinsen om bråket rundt prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett: – Et vanskelig tema

Til TV 2 sier kronprins Haakon at han synes temaet er vanskelig. Han sier kongehuset har merket seg debatten, og at enkelte ting som har blitt sagt og gjort, har vært kontroversielt.

– Det må vi snakke om og finne ut av. Og det prøver vi på nå, å finne en god vei fremover, samtidig som vi får med oss følelsene og de forskjellige aspektene, sier kronprinsen, som legger til at det kommer til å ta «en del tid» før kongehuset kommer med en beslutning rundt prinsessen og hennes rolle.

Flere uttalelser fra prinsessens forlovede Durek Verrett har skapt debatt, blant annet at han nylig hevdet at en spesiell medaljong gjorde ham frisk etter at han ble smittet av korona. Flere forbund har valgt å avslutte samarbeidet med prinsessen.

Saken fortsetter under videoen

Forholdet mellom prinsessen og Verrett, også kjent som sjaman Durek, ble først kjent i 2019. Siden den gang har det til tider stormet rundt dem.

Kronprinsen sier videre at det er naturlig at det skapes debatt.

– Det er en del av det levende demokratiet som vi er en del av, sier kronprins Haakon.

I Nettavisens undersøkelse 6. oktober svarte 56,1 prosent at de mener Märtha må frasi seg sine kongelige titler og representasjonsoppgaver. I Dagbladets undersøkelse samme dag svarte 53,9 prosent det samme.

[ Durek Verrett vant ikke fram mot Se og Hør i PFU ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen