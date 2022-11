Professor: – Yngre folk tror «The Crown» er ekte

– Det er svært sannsynlig at folk ser Netflix-serien som en slags dokumentar, sier professor Pauline Maclaran ved University of London, der hun er tilknyttet Senteret for studier av det moderne monarkiet ved Royal Holloway.

– Kunnskapsgapet er ekte. Yngre folk tror ofte at det de ser i historiske drama, er ekte, sier Heather Jones, som er professor i historie ved University College London.

Hun sier til BBC at det som særlig gjør «The Crown» problematisk, er at serien, som er i gang med sesong fem, nå er kommet så nær vår tid, at mange av personene i den er i live. Det gjelder for eksempel kong Charles.

Netflix: – «The Crown» er fiksjon

Netflix, på sin side, skriver i sin pressemelding at «'The Crown’» alltid har blitt presentert som en dramaserie basert på historiske hendelser». Med sesong fem la Netflix for første gang til en forklaringstekst under YouTube-traileren som reklamerer for serien, der de poengterte nettopp dette at serien er fiksjon:

«Inspirert av ekte hendelser, forteller denne fiksjonsdramatiseringen historien om Dronning Elizabeth II og de politiske og personlige hendelsene som formet hennes epoke» lyder denne nå.

[ Märtha Louise skal ikke lenger representerte kongehuset vårt. Men prinsesse er hun fortsatt ]

Professor: – Diana som offer

At mange likevel tror at «The Crown» er en dokumentarserie som viser historiske hendelser og faktiske personer nøyaktig slik de faktisk var, påvirker blant annet hvordan folk ser på det britiske kongehuset, påpeker begge professorene BBC har snakket med:

– Fra før vet vi at monarkiet er mye mindre populært blant yngre mennesker, sier monarkiprofessor Maclaran.

[ Han er kun 37. Men om fire år må han pensjoneres, enten han vil eller ikke. Det er Silas imot (+) ]

Hun legger til at den nyeste sesongen av «The Crown», som nå er kommet fram til forholdet mellom daværende kronprins Charles og kronprinsesse Diana, neppe øker yngre menneskers sympati for det britiske kongehuset.

– De vil sannsynligvis se Diana som et offer for Charles, sier Maclaran.

Professoren har lagt merke til at prinsesse Diana er blitt et slags ikon for de marginaliserte, som identifiserer seg med «The Crowns» måte å framstille prinsessen på, med stor vekt på vanskelige personlige problemer, og hennes kamp mot den stive institusjonen kronprins Charles og dronning Elizabeth representerer.

[ Mona Levin: – Jeg har nesten ingen venninner igjen. Alle er døde (+) ]

Ung monarki-skepsis

I en YouGov-undersøkelse med 1811 respondenter, er det tydelig at monarkiet i Storbritannia står sterkest blant eldre. Kun 30 prosent av folk mellom 18 og 24 år svarer ja til at monarkiet er bra for landet – mot 65 prosent av de som er eldre enn 65 år. Det skriver BBC.

I den samme undersøkelsen svarte 45 prosent av de mellom 18 og 24 at de mener Charles vil gjøre en god jobb som konge, mot hele 83 prosent av de over 65 år.

[ Mer antidepressiva og ADHD-medisin. Stress og skolevegring. En hjerneforsker og en barnepsykiater mener de vet hvorfor: Barna leker ikke nok (+) ]

[ Hun skulle få kjeller i bytte mot transformatorkiosken på tomta si. Men kjelleren var ikke brukendes til noe. Og nå nekter nettutbygger å svare på klagene hennes ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen