Kvinne bøtelagt for ytring av propalestinsk slagord i Berlin

Tirsdag har tyske Ava Moayeri fått idømt en bot på 600 euro, tilsvarende over 7000 norske kroner, for å ha sagt «from the river to the sea, Palestine will be free» under en demonstrasjon i Berlin 11. oktober i fjor.

Slagordet refererer til området mellom Jordan-elven og Middelhavet, som i dag består av Israel og okkuperte palestinske territorier, og er et populært slagord til propalestinske protester.

– En mørk dag for ytringsfriheten, sier den 22 år gamle kvinnens advokat om tirsdagens dom, ifølge NTB.

I november kunngjorde tyske myndigheter et fullstendig forbud mot aktiviteter relatert til Hamas, og erklærte slagordet som en straffbar handling. Den tyske innenriksministeren kalte uttrykket et «Hamas-slagord».

Pro-Palestina

Moayeris ytring av frasen så kort tid etter Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober gjør at det «bare kan forstås som en fornektelse av Israels rett til å eksistere og en støtte til angrepet», konkluderte retten.

Utenfor rettsbygningen sto det rundt 100 protesterende som ropte «Free, free Palestine» mens dommen ble lest opp, melder The Guardian.

Ifølge Moayeris juridiske team må slagordet sees som et «sentralt uttrykk for den globale Palestina-solidaritetsbevegelsen» med en historisk opprinnelse som går forut for Hamas, skriver The Guardian. Moayeri avviser «alle former for antisemittisme».

Minnet om Holocaust har siden 7. oktober økt spenningene i Tyskland.

– Vår historie, vårt ansvar for Holocaust gjør det til vår plikt i ethvert øyeblikk å stå opp for Israels eksistens og sikkerhet, har den tyske kansleren Olaf Scholz uttalt.

Det er første gangen en tysk domstol ha avsagt en dom basert på en politisk uttalelse.

Les også: Oljepioner Josef er 69 år og totalt pleietrengende

Naboland

I Danmark, både Tyskland og Norges felles nabo, ble en 29-årig mann idømt ni måneders ubetinget fengsel, for det Danmarks Radio kaller «terrorfeiring». Det skjedde samme dag som 22-åringen ble dømt. Mannen er medlem av den fundamentalistiske islamske organisasjon Hizb ut-Tahrir, og dommen vektla at ytringene fant sted i det offentlige rommet.

Likesom den tyske kvinnen, er han dømt for noe han har sagt tre dager etter 7. oktober, under en demonstrasjon i København. Han ytret:

– Husk hva dere har sett i det siste. La det være ett evig minne. Lær det videre til barna deres.

– At det bare skulle en håndfull muslimer til å avsløre okkupasjonsmaktens skjørhet. At det bare skulle en håndfull muslimer til for å avsløre dens svakhet, skal han ha sagt.

Les også: Opptøyer i Storbritannia: – Sinne og aggresjon som har ventet på å få utløp (+)

Influenser dømt

Det er ikke et enestående tilfelle.

I Danmark har også en influenser blitt idømt seks måneders ubetinget fengsel for å ha kommentert muntert på Hamas-angrepet i en Spachat-video, skriver dansk TV2.

I tillegg ble en offentlig ansatt fra Aarhus nylig hjemsendt etter å lagt ut et oppslag på Facebook, der han minnet den nylig drepte Hamas-topp Ismail Haniyeh.

− Må Allah akseptere ham sammen med martyrene og samles med profeter og venner, og heve hans status blant folket, skrev hans i oppslaget, som senere ble slettet for å gå imot Facebook sine retningslinjer, ifølge DR.

Det reiste sterke reaksjoner og fikk også konsekvenser for ansettelsen hans i Aarhus kommune.

Les også: Harris tar grep i kampen mot Trump: – Et «olympisk lag» (+)

Europeisk trend

Som i Tyskland, blir det satt sterkt inn mot antisemittisme i Danmark. Det ble i slutten av juni inngått en ny avtale mot antisemittisme, som blant annet skal gi millionbeløp til forskning i «den nye antisemittismen» som ifølge den danske regjeringen stammer fra «forakt for staten Israel».

Det blir med avtalen mulig for politiet å skjerpe straffen for hatforbrytelser og aktivere denne skjerpelsen geografisk og tidsmessig forut for et arrangement, der de vurderer at det er en større risiko for hatforbrytelser. Det er blitt tolket som at politiet lettere kan arrestere propalestinske demonstranter.

I flere europeiske land et det blitt slått hardt ned på enhver form for støtte til Hamas og terror. Umiddelbart etter angrepet blokkerte også Ungarn og Østerrike for propalestinske demonstrasjoner.

– Vi har sett en enestående innstramming mot palestinsk aktivisme over hele kontinentet, sa Anas Mustapha fra CAGE, en uavhengig interesseorganisasjon basert i Storbritannia, til TIME på slutten av fjorårets oktober.

– Støtte til Palestina blir gradvis kriminalisert.

Les også: Republikanske senatorer bekymret over Trumps sikkerhetspolitikk (+)

Les også: Angriper Donald Trump: – Han er en redd, gammel mann

Les også: Venstres Ola Elvestuen reagerer på utvisning: – Helt uforståelig (+)