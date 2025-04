Sumy-guvernøren blir trolig sparket etter kommentarer om angrep

Regjeringen støtter arbeidet med å avskjedige Volodymyr Artjukh, sier regjeringens parlamentariske representant Taras Melyntsjuck på meldingstjenesten Telegram.

Det bekreftes også av en høytstående myndighetsperson til AFP, som sier avskjedigelsen er knyttet til kommentarer Artjukh kom med mandag.

Artjukh bekreftet da til kringkasteren Suspilne at det foregikk en samling av militærpersonell i byen Sumy samtidig som det russiske angrepet inntraff. Han understreket imidlertid at det ikke var han som hadde tatt initiativ til samlingen, og at han bare var invitert.

Myndighetspersonen AFP har snakket om sier at det har vært åpenbart en stund at Artjukh er «middelmådig til å styre».

– Han rotet det virkelig til. Og denne saken er faktisk den siste, tragiske dråpen, sier kilden.

35 mennesker ble drept og omtrent 120 personer såret da Russland angrep byen med to ballistiske raketter søndag.

To av de drepte i angrepet skal ha vært soldater. Det var flere sivile blant de drepte, inkludert barn.

Russland sa mandag at angrepet var rettet mot et møte for ukrainske militærledere. Ifølge ukrainske myndigheter traff to ballistiske raketter hjertet av byen i det folk samlet seg for å feire palmesøndag.

