Nav anbefaler «Mette» å flytte til en annen kommune

– Jeg har det svart på hvitt fra Nav Drammen, at de kun godtar en husleie på maks 8.000 i måneden, om jeg skal oppfylle kravene til supplerende sosialhjelp, sier hun og viser vedtaket hun har fått fra Nav.

– Det eneste jeg har funnet til den prisen i Drammen er i et kollektiv. Men jeg har ikke lyst til å bo på et rom, hvor jeg må dele med flere studenter, sier hun fortvilet til Dagsavisen.

Innen utgangen av april må hun ha funnet seg noe nytt og billigere, for å tilfredsstille kravene fra Nav.

Vi møter henne på et kjøpesenter i Drammen, hvor hun samme dag skal begynne i praksis, for å på sikt komme seg ut i fast arbeid, og vekk ifra å få penger fra samfunnet i form av arbeidsavklaringspenger og sosialhjelp.

Kvinnen i slutten av 30-årene ønsker å være anonym, men Dagsavisen kjenner hennes identitet, og har fått dokumentasjon på vedtakene fra Nav.

«Mette» har fritatt Nav for taushetsplikten, og har lest historien hennes, men Nav Drammen svarer likevel på generelt grunnlag.

– Det er en policy Drammen kommune har, sier leder for Nav Drammen, Katrine Christiansen, til Dagsavisen.

Det er Drammen kommune som «eier» disse typer tjenester, som sosialhjelp og nødhjelp.

Må ut innen utgangen av april

I dag leier hun en toroms leilighet på Strømsø-siden av Drammen, en leilighet hun i dag betaler 11.900 kroner for i måneden, inklusive oppvarming, TV og Internett.

Hun får i dag arbeidsavklaringspenger på 17.000 (etter skatt) i måneden, som husleien betales fra.

I tillegg til husleien kommer strøm på rundt 3–400 kroner i måneden, og andre nødvendige kostnader som blant annet forsikring.

– Jeg trives i leiligheten, og den passer mitt behov. Om vinteren er det grei temperatur inne, men den blir veldig varm om sommeren, da det er vansker med å få luftet skikkelig, sier hun.

Hun lever nøkternt, og har ikke rom for store utskeielser.

– Jeg bruker penger på kun det nødvendige, sier hun.

Nav mener at hennes inntekt, bestående av AAP og bostøtte på 1.273 i måneden, ikke er tilstrekkelig til å dekke hennes utgifter. Derfor har hun i tillegg fått innvilget sosialhjelp på 959 kroner i måneden, for å kunne få endene til å møtes.

Men Nav Drammen mener hun bor for dyrt, og vil at hun skal finne noe rimeligere.

– Ser man på tilsvarende leiligheter i Drammen, er dette hva det koster, sier Mette, som føler at hun ikke er ønsket i Drammen.

Nav Drammen ber «Mette» finne seg et rimeligere sted å bo, om hun fortsatt skal få økonomisk hjelp. (Tom Vestreng)

– Jeg føler at jeg bare er til bry, sier hun.

Ifølge Leiemarkedsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB) er leieprisen for en toroms (hele landet) på 11.600 kroner. I Drammen er snittet for en toroms over 15.000 kroner i måneden.

– Leiligheten ligger i rød støysone, og det er små muligheter for lufting. Jeg sliter med søvnen, og har allergier som følge av dårlig luftkvalitet, sier hun.

Mette leier privat, men får bostøtte, og er avhengig av sosialhjelp for å få det til å gå rundt.

– Jeg sitter igjen med 8000 i måneden som skal dekke livsoppholdet. Jeg får ikke det til å gå rundt. Også med tanke på at jeg sitter med gjeld til opp under øra, sier hun.

– Jeg har også en gjeld på rundt millionen på grunn av blant annet id-tyveri. I flere år har jeg betalt på dette, men lånet har bare blitt større. Og først nå jeg fikk vite at man kunne få gjeldsordning selv om man er mottaker av sosialhjelp, sier hun.

Dokumentasjon

Dagsavisen har fått dokumentasjonen hvor Nav ber henne om å flytte ut av kommunen, om hun ikke finner noe rimeligere.

«De samlede boutgiftene per måned i din nåværende bolig overstiger det som normalt regnes som akseptabel boutgift for personer i tilsvarende livssituasjon og ut ifra husstandens størrelse. Det anbefales derfor at du arbeider aktivt for å redusere dine boutgifter ved å få satt ned husleien, eller skaffe rimeligere bolig. Dette vil føre til at du i større grad blir økonomisk selvhjulpen», skriver Nav.

«Boliger i sentrale strøk er ofte dyrere enn i mindre sentrumsnære områder. Både Drammen og omkringliggende områder har et godt utbygd kollektivtrafikktilbud, og det er derfor ingen nødvendighet å bo sentralt. Det kan også være aktuelt for deg å se etter bolig i andre kommuner enn Drammen, som for eksempel i Lier, Asker, Øvre Eiker, Holmestrand osv.», står det i vedtaket far Nav.

– Jeg har sett overalt. Steinberg, Hokksund, Holmestrand, Tønsberg, ja helt ned til Porsgrunn. Det er ikke noe rimeligere der. Og i hvert fall ikke i Asker, som Nav foreslår. Og om jeg skulle finner noe til en pris Nav godtar i en annen kommune, får jeg lenger reisevei og store kostnader for å komme meg til Drammen, sier hun.

Mette har fått seg praksisplass i Drammen og tror det vil bli vanskelig å beholde den om hun må flytte ut av kommunen.

– Jeg har ikke bil, og jeg sliter med angst, så det er vanskelig for meg å reise kollektivt, sier hun, tar et hardt grep rundt kaffekoppen, og kikker ned.

– Der jeg bor nå har jeg det meste inkludert i husleia. Må jeg flytte til en rimeligere leilighet, er det ikke sikkert totalen hadde blitt mindre. Det kan bli høyere strømutgifter, kanskje jeg må betale for vannbruk, TV og Internett. Sånn som er inkludert der jeg bor nå, sier hun.

Etter å ha vært sykmeldt i ett år, går Mette nå på AAP.

– Det har jeg i ett år til. Hva som skjer etter det vet jeg ikke. Enten må jeg få forlenget AAP-perioden, eller så blir det sosialen, sier hun.

Går ut over psyken

Mette har klagd på vedtaket fra NAV, og håper at Nav Drammen tar til fornuft, slik at hun kan bli boende.

Det går ut over min mentale helse å ikke vite hva som skjer fremover — «Mette»

– Det går ut over min mentale helse å ikke vite hva som skjer fremover, sier hun.

– Det er mange som sier at «dette kommer til å ordne seg». Men det er ikke så lett. For hver gang jeg føler at jeg har fremgang, så går det ti steg tilbake. Jeg føler at den jobben jeg har gjort siste året er bortkastet, sier hun.

Må hun flytte vet hun at det ikke blir lett å finne seg noe nytt innenfor den prisen Nav har satt.

– Tidligere kunne man få seg en leilighet på dagen. Nå er det «hundrevis» som kjemper om en leilighet. Og for meg som er avhengig av hjelp, stiller jeg ikke først i køen, sier hun.

En skam for Drammen kommune

Elisabeth Thoresen, leder av AAP-aksjonen, mener at vedtaket er en skam for Drammen kommune.

Elisabeth Thoresen, leder av AAP-aksjonen. (Hanna Skotheim)

– Personer i tilsvarende livssituasjon bruker Nav som begrunnelse for å si at hun må finne seg noe billigere til mellom 6.000 og 8.000 kroner i måneden, sier Elisabeth Thoresen.

---

AAP-aksjonen

AAP-aksjonen er en ideell organisasjon som hadde et kortsiktig mål å sikre de som blir syke og uføre en avbruddsfri inntektssikring fra folketrygden inntil de var endelig avklart mot arbeid eller uføretrygd.

---

– Dette betyr at en enslige voksen på nærmere 40 år, som har nedsatt arbeidsevne, helseutfordringer og mottar minstesats på AAP ikke skal kunne regne med å få bo i Drammen kommune. Nav signaliserer her sterkt ut at de som ikke kan klare seg med den statlige ytelsen du får fra NAV må flytte ut av kommunen og la andre kommuner ta over utgiftene. Slik skal ikke sårbare mennesker behandles, sier hun til Dagsavisen, og lurer på om dette er politisk bestemt eller om dette er Nav alene sin vurdering.

– Vi i AAP-aksjonen er skremt over de holdninger og den vurderingen dette vedtaket viser overfor syke mennesker i en svært sårbar situasjon. Vi må stille spørsmålet ved om dette vedtaket er lovlig eller om det bryter med lov om sosiale tjenester og rundskriv 35, sier Elisabeth Thoresen.

På generelt grunnlag

Nav Drammen sier til Dagsavisen at stønaden den enkelte får, bør ta sikte på å gjøre innbyggere økonomisk selvhjulpen, noe som blant annet betyr økonomisk råd og veiledning.

– Hvorfor ber Nav «Mette» om å flytte til en annen kommune, om hun ikke finner noe rimeligere?

– Som sosialtjenesteloven peker på skal de som søker sosialhjelp, få råd og veiledning som gjør at de på sikt kan bli økonomisk selvhjulpne. Råd og veiledning er avgjørende for å bidra til at mottakere av sosialhjelp på sikt kan klare seg selv. Dette betyr blant annet å se på de samlede utgiftene den enkelte har, og hva som skal til for å redusere utgifter, skriver leder for Nav Drammen, Katrine Christiansen i en e-post til Dagsavisen.

På et generelt grunnlag må det vurderes hvordan de samlede utgiftene kan reduseres for at alle innbyggere kan leve selvstendig og være økonomisk selvhjulpne. — Katrine Christiansen, leder for Nav Drammen

Er 11.900 i husleie for dyrt for Nav Drammen?

– På et generelt grunnlag må det vurderes hvordan de samlede utgiftene kan reduseres for at alle innbyggere kan leve selvstendig og være økonomisk selvhjulpne. Ved å redusere boutgifter, vil det økonomiske handlingsrommet generelt bli større. Utgifter må være i samsvar med de inntektene innbyggere i utgangspunktet selv er i stand til å håndtere. Å redusere boutgifter kan være en god måte å forebygge økte sosiale problemer på sikt, sier hun.

– Er dette en måte å skyve et «problem» over på en annen kommune?

– Nei, absolutt ikke. Nav-kontor generelt har en omforent forståelse og lojalitet til hverandre og (at) vi jobber godt på tvers av kommunegrenser, hvor økonomiske belastninger ikke flyttes, sier Nav-lederen videre.

Katrine Christiansen, leder NAV Drammen. (Privat)

– Er summen på husleie politisk bestemt, eller er dette Navs regler?

– Enkeltsøknader og stønader vedtas ikke politisk. Alle søknader vurderes individuelt, hvor målet for Nav-kontoret er å gi råd og veiledning som gjør at alle innbyggere kan bli økonomisk selvhjulpne. I mange tilfeller betyr råd og veiledning å se på de samlede utgiftene og se hvor de kan reduseres for å forhindre at den enkelte forblir på sosialhjelp, som er ment å være en midlertidig stønad når alle andre muligheter er forsøkt, sier Katrine Christiansen.

– AAP-aksjonen mener at vedtaket er en skam for Drammen kommune. Kommentar til det?

– Godt sosialfaglig arbeid handler om å skape endring sammen med innbyggere som gjør at de kan leve selvstendig liv, hvor de ikke låses inne i en midlertidig stønad som bidrar til lavinntekt over tid. Å redusere boutgifter i en kort periode kan være en god mulighet for et større økonomisk handlingsrom for den enkelte på sikt, sier hun.

