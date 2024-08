Republikanske senatorer bekymret for Trumps sikkerhetspolitikk

Republikanske senatorer opptatt av nasjonal sikkerhet, er bekymret over hvordan sikkerhetspolitikken til USA vil se ut om Donald Trump vinner valget. Flere i partiet skal internt ha uttrykt bekymring over Trumps aktiviteter og holdninger den siste tiden, skriver The Hill.

Senatorer som har uttalt seg til avisen med forbehold om anonymitet, sier det nå råder forvirring og uro internt, etter at Donald Trump inviterte Ungarns statsminister, Victor Orbán, til å besøke ham på hans private adresse Mar-a-Lago i Florida.

En republikansk senator, som ønsket å være anonym, sa til avisen at «det er et stort spørsmål» om Trump vil fortsette støtte til Ukraina, eller forsvare Taiwan hvis landet blir angrepet av Kina.

– Jeg tror ikke han ønsker å være i konflikt eller betale for konflikter rundt om i verden.

Den anonyme senatoren sa også at han så på møtet med Orbán som «bekymringsverdig».

Møtet mellom Trump og Orbán fant sted like etter Natos toppmøte i Washington D.C. tidligere i sommer. Bekymringen bunner ut i at Orbán har en tett relasjon til Russlands president Vladimir Putin, og at han ved flere anledninger har trenert sikkerhetssamarbeidet til Nato i forbindelse med krigen i Ukraina, og Nato-medlemskap for Sverige og Finland.

Les også: Veldig rare greier: Demokratenes nye favorittord

– Kan svekke Natos avskrekkende effekt

– Trump er uforutsigbar. Men basert på hans uttalelser og skepsis til internasjonalt samarbeid, er det trolig at vi vil se endringer. Det som er helt sikkert er at Europa må ta større del av ansvaret for egen sikkerhet. Det vil også øke sjansen for at USA blir i Europa og Nato.

Det skriver forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), Marianne Riddervold, i en e-post til Dagsavisen. Hun tror mindre tillit internt i Nato kan svekke forsvarsalliansens avskrekkende effekt.

– Donald Trump har sagt USA vil forsvare de som også bidrar selv. Trump kan ikke trekke USA ut av Nato formelt sett, fordi det er det en amerikansk lov som setter en stopper for. Men han kan for eksempel redusere amerikanske styrker i Europa, og unngå å stille på møter, skriver Riddervold, og fortsetter:

– Det er viktig å huske på at Nato er en tillitsbasert allianse, basert på at artikkel 5 - at et angrep på et medlem er et angrep på alle - respekteres av alle, ikke minst USA. Denne tilliten er også grunnlaget for Natos avskrekkende effekt, som vil kunne svekkes hvis for eksempel Russland tviler på USAs sikkerhetsgaranti i Europa.

Marianne Riddervold, er forsker ved NUPI på sikkerhet og forsvar. I tillegg er hun professor i statsvitenskap og internasjonal politikk ved Høgskolen i Innlandet, og Senior Fellow ved University of California, Berkeley. ((NUPI))

– Hva oppnår USA med å kutte sikkerhetssamarbeidet med verden og USAs allierte?

– Ideen i deler av Det republikanske parti, er at andre land er «gratispassasjerer» og at USA heller bør fokusere ressursene sine på amerikanske utfordringer. Jeg er ikke enig i dette. Tvert imot har internasjonalt samarbeid, allianser og handel vist seg svært hensiktsmessig for USA, både økonomisk og sikkerhetsmessig. I en mer usikker verden med grenseoverskridende kriser og utfordringer er dessuten samarbeid viktigere enn noen gang, sier Riddervold.

Donald Trump har tidligere hevdet at han kan få slutt på krigen i Ukraina på én dag.

Flere ledende republikanske politikere, inkludert Trump, har i lengre tid uttrykt skepsis til fortsatt støtte for Ukraina, som Dagsavisen har omtalt tidligere.

– Hvorfor ønsker Trump å redusere støtten til Ukraina?

– Trump har et annet syn på nytten av internasjonalt samarbeid for USA enn alle andre amerikanske presidenter etter andre verdenskrig. Tidligere har det vært tverrpolitisk enighet om at allianser, handel og samarbeid også gagner USA. Trump har et mye mer transaksjonelt, null-sum syn på internasjonale relasjoner, og er mye mer isolasjonistisk, altså motstander av et sterkt amerikansk engasjement i verden. Han har også sagt at krigen mot Ukraina må løses gjennom forhandlinger, og at han vil få til dette så fort han blir valgt, sier Riddervold.

Les også: Uro rundt Trumps «nummer to»:– Trodde ikke det var mulig (+)

– Støtter Vance, men også Ukraina

Avtroppende republikansk leder i Senatet, Mitch McConnell, uttalte tidligere i år at han mente partiet hadde snudd i spørsmål om økt isolasjonisme. Uttalelsen kom kort tid etter at et flertall av republikanske senatorer stemte for en bistandspakke på 95 milliarder dollar, hvorav 61 milliarder skulle gå til Ukraina.

Nå lurer flere senatorer på om Trumps valg av visepresidentkandidat J.D. Vance, vil få konsekvenser for fortsatt finansiering av støtte til Ukraina, og andre land, om duoen vinner valget i november. Motstandere av videre finansiering innen Det republikanske parti jublet over valget av J.D. Vance da det ble kjent under partiets landsmøte i midten av juli.

Les også: Trump og Harris frykter ham. Men nå har vinden snudd for RFK Jr. (+)

Congress Budget Republikansk senatleder Mitch McConnell. (J. Scott Applewhite/AP)

– Jeg støtter nominasjonen av visepresident. Jeg støtter også Ukraina, og jeg kommer til å argumentere for å avskrekke russisk aggresjon, uansett hvem som blir valgt til president, sa McConnell til pressen etter at J.D. Vance ble valgt som visepresidentkandidat.

Vance uttalte allerede i februar 2022, da Russland nettopp hadde startet fullskala invasjon av Ukraina, at han egentlig ikke brydde seg om hvordan det ville gå.

– For å være helt ærlig, så bryr jeg meg ikke egentlig om hva som skjer med Ukraina, på den ene aller andre måten, sa Vance den gang, da han deltok i Steve Bannons podcast War room.

Vance sa i april i år til The Hill at de 61 milliardene dollarene som ble godkjent til Ukraina, ville være den siste store bistandspakken av sitt slag som klarte å komme gjennom Kongressen.

– Hvis Ukraina tror at det får ytterligere 60 milliarder dollar i tilleggsbevilgning fra den amerikanske Kongressen, så er det umulig, sa Vance.

Les også: Diktatorene har fått seg et nytt favorittverktøy (+)

Mener populistisk journalist påvirker Trump

En annen anonym republikansk senator sier til The Hill at Trump påvirkes av den konservative mediepersonligheten Tucker Carlson. Blant annet i valget om Vance som visepresident og i relasjonen til Ungarns statsminister, Victor Orbán.

– Dette er ikke måten å gjøre det på, sier han til avisen.

Russia Putin Interview Tucker Carlson er kjent for å ha gjennomført intervjuer med flere kontroversielle statsledere, og anses som en sterkt konservativ stemme i amerikansk mediebildet. Den tidligere FOX News-profilen er nå selvstendig journalist etter å ha fått sparken fra TV-kanalen i 2023. (Gavriil Grigorov/AP)

Republikansk senator Thom Tillis fra North Carolina sier på sin side at han tror Trump vil fortsette støtten til Ukraina.

– Hvis du ser på det faktum at vi vedtok en tilleggsbevilgning på over 60 milliarder dollar, og at Representantenes hus vedtok den, må jeg tro at det var en viss stilltiende støtte fra Trump, sier Tillis.

Les også: Kamala Harris sikret mektig støttespiller: – USA står ved et veiskille (+)

Les også: Kan Harris slå Trump? USAs «spåmann» røper svaret (+)

Les også: Tror Donald Trump kommer til å angre: – Det er en historisk tabbe (+)