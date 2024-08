Angriper Donald Trump: – Han er en redd, gammel mann

– For meg er det tydelig at Donald Trump er en redd, gammel mann. Han ser at han «får bank» av Kamala Harris rundt om i landet nå, og det gjør ham redd. Han er redd for å stille opp til debatt med henne også, og han er sikkert redd for å tape valget mot henne i november. Han er blitt en trist og desperat figur.

Det sier Arizona-senatoren Mark Kelly, som selv er nevnt som en mulig visepresidentkandidat for Harris, i et intervju med CNN. Medier som The Hill og Newsweek har også omtalt saken. Så langt har ikke Trump-kampanjen svart på Kellys ferske utspill, ifølge Newsweek.

Demokratenes Mark Kelly, senator for delstaten Arizona, går hardt ut mot ekspresident Donald Trump. (KEVIN DIETSCH/AFP)

Tidligere denne uken gjorde Trump narr av visepresident Kamala Harris’ etniske bakgrunn under et arrangement i Chicago med svarte journalister.

– Er hun indisk eller er hun svart? Hun har vært indisk hele tiden, og plutselig gjorde hun helomvending og ble en svart person, sa Trump da han besøkte organisasjonen National Association of Black Journalists i Chicago, ifølge NTB.

– Angrip heller Joe Bidens politikk

Den politiske strategen David Kochel, som har vært rådgiver i flere Republikanske presidentvalgkamper, mener Trumps ferske angrep mot Harris var «både unødvendig og risikabelt».

– Valgkampanjen er ganske rett fram, spør du meg. Trump-kampanjens mål bør være å knytte Harris til president Joe Biden og hans upopulære økonomiske politikk, og i tillegg angripe Harris’ jobb i grensespørsmålet, sier Kochel til The New York Times.

– Hvorfor man da velger å blande inn spørsmål om etnisk bakgrunn og rase, skjønner jeg ingenting av, legger han til overfor avisen.

Den Republikanske senatoren Kevin Cramer sier ifølge Politico at Trumps kommentarer var «unødvendige», og at Trump-kampanjen bør skygge unna politiske angrep som går på rase, identitet og kjønn og «heller overlate den slags til Demokratene».

– De (Trumps kommentarer, journ.anm.) kan tolkes på ulike måter og slik skape unødvendig forvirring, sier Cramer.

Republikanernes Kevin Cramer er senator for delstaten North Dakota. (Mariam Zuhaib/AP)

Les også: Veldig rare greier: Demokratenes nye favorittord

Kamala Harris: – USA fortjener bedre

Visepresident Kamala Harris har selv gått hardt ut mot kommentarene fra Trump.

– La meg få si følgende: Det amerikanske folket fortjener bedre, sa Harris i en tale for en forening for svarte, kvinnelige akademikere natt til torsdag norsk tid, ifølge NTB.

Ifølge Harris er det intet nytt under solen fra Republikanernes kandidat.

– Det er det samme, gamle vanlige: Splittelse og respektløshet, sa Harris.

Visepresident Kamala Harris er Demokratenes presidentkandidat, etter at sittende president Joe Biden nylig trakk seg fra å stille til gjenvalg. (Alex Brandon/AP)

– Våre forskjeller splitter oss ikke, men det er en vesentlig kilde til styrken vår.

Kamala Harris ble født i delstaten California til en indisk mor og en jamaicansk far.

Les også: Diktatorene har fått seg et nytt favorittverktøy (+)

Donald Trump fyrte tilbake

Under seansen i Chicago skjelte også Trump ut en journalist fra ABC, som spurte hvorfor svarte amerikanere burde stemme på ham, til tross for at han tidligere har kommet med flere «rasistiske kommentarer».

Trump kalte spørsmålet «forferdelig, fiendtlig og skammelig».

– Jeg har vært den beste presidenten for den svarte befolkningen siden Abraham Lincoln, påsto Trump foran forsamlingen av rundt 1000 journalister.

Donald Trump og moderator Rachel Scott under arrangementet i Chicago. (Charles Rex Arbogast/AP)

Senator Mark Kelly mener Harris-uttalelsen fra Trump i Chicago var «åpenlyst rasistisk».

– Og jeg forventer at vi vil se mer av det fram mot valget, sier Kelly.

Les også: Hevder Trump kan veltes av «Harris-bølgen»: – Hun må være nådeløs

Forsvarer Trump: Mener Harris er en kameleon

Donald Trumps visepresidentkandidat J.D. Vance forsvarer derimot Trumps uttalelser.

– Det var på sin plass at han tok opp dette. Visepresidenten (Harris, journ.anm.) later som om hun er en annen, avhengig av hvilket publikum hun snakker til, sier han til CNN.

– Hør her. Det han påpekte er at Kamala Harris er en «kameleon», la Vance til, med henvisning til en person som stadig forandrer oppførsel eller meninger etter forholdene.

Republikanernes visepresidentkandidat J.D. Vance avfeier kritikken mot Donald Trump. (ANNA MONEYMAKER/AFP)

Sarafina Chitika, talsperson for Harris-kampanjen, er hoderystende til Vances Trump-forsvar.

– Vance og Trump bruker hat og løgner for å skape splid blant amerikanere. Fordi de mangler et positivt syn på hvordan vi kan ta USA framover, er alt de kan gjøre å prøve å dra oss tilbake, sier hun, og kaller Vance «historiens mest upopulære visepresidentkandidat».

Les også: Kan Harris slå Trump? USAs «spåmann» røper svaret (+)

Vance-uro hos Republikanerne

Dagsavisen omtalte nylig at stemmer i og utenfor Det republikanske partiet mener Donald Trump kan ha valgt feil visepresidentkandidat.

– Jeg tror valget av J.D. Vance som Republikanernes visepresidentkandidat vil vise seg å være en historisk tabbe. Han bidrar ikke med noe som helst som Donald Trump ikke allerede har, sa John Bolton, som var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver under Trump fram til de to røyk uklar.

– J.D. Vance er i en umulig posisjon. Når han ikke briljerer, får han kritikk for det. Hadde han briljert, ville Donald Trump sett ham som en trussel og trolig lagt ham for hat. Han kunne blitt frosset ut av Trump, sa USA-ekspert Hilmar Mjelde til Dagsavisen.

Les også: Tror Donald Trump kommer til å angre: – Det er en historisk tabbe (+)

Les også: Trump og Harris frykter ham. Men nå har vinden snudd for RFK Jr. (+)

Les også: Kamala Harris sikret mektig støttespiller: – USA står ved et veiskille (+)

---

Fakta om Donald Trump

Donald J. Trump ble født 14. juni 1946 i Queens i New York

Gift med Melania Trump. Fem barn fra tre ekteskap

Studerte økonomi ved Wharton School of the University of Pennsylvania

Startet i selskapet til faren, eiendomsmagnaten Fred Trump. Etablerte sin egen eiendomsvirksomhet og overtok etter hvert også farens. Kjøpte opp flyselskaper og kasinoer, og ble etter hvert svært rik.

Selskapene hans måtte refinansieres etter økonomiske problemer tidlig på 1990-tallet.

Uttrykte i 1987 interesse for å gå inn i politikken. I 1999 forsøkte han å bli nominert som presidentkandidat for Reformpartiet, men trakk seg. Han vurderte også å stille som presidentkandidat i 2004 og 2012.

I 2015 kastet han seg inn i den republikanske nominasjonskampen. Til manges overraskelse vant han valget i november 2016.

Tapte valget i 2020 mot Joe Biden og har siden hevdet at valget ble stjålet fra ham.

Tiltalt i en rekke saker, blant annet for forsøk på å omgjøre valgresultatet i Georgia i 2020.

Ble nylig funnet skyldig i 34 brudd på regnskapsloven i forbindelse med utbetaling av såkalte hysjpenger til en pornoskuespiller.

Blir denne uka formelt utpekt som Republikanernes presidentkandidat på partiets landsmøte i Milwaukee i Wisconsin.

(Kilde: NTB)

Donald Trump. (JIM WATSON/AFP)

---