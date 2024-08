Venstres Ola Elvestuen reagerer på utvisning: – Helt uforståelig

– Går dette virkelig an? Kaster vi ut folk som har vært i landet siden de var tre år gamle? Og kastes ut selv nå som hun har fått barn i Norge? Er det dette man bruker krefter på? Det fremstår som helt uforståelig. Jeg har ikke forståelse for at dette er en av sakene UDI vil bruke tid på. Etter all rimelighet burde hun hatt norsk statsborgerskap for flere år siden, og dette burde ikke være en sak i det hele tatt.

Det sier Ola Elvestuen i Venstre, som reagerer kraftig på at 26 år gamle Sara Valieva risikerer å bli sendt ut av landet, som Dagsavisen har omtalt tidligere.

Valieva risikerer nå å bli sendt bort fra både datteren, som er to måneder gammel, og ektemannen fordi foreldrene hennes løy om sin bakgrunn for over 20 år siden. Hvor hun skal sendes er ikke klart. Tidligere i år fikk Valieva et utvisningsvedtak på to år.

– Burde ikke vært oppe i det hele tatt

– For dattera, som mister moren sin i to år, så er det jo faktisk besteforeldrene sin feil som gjør at hun mister moren. Hele hensikten bak dette vedtaket er merkelig. Det er åpenbart at hennes tilknytning til Norge gjør at hun vil ønske seg tilbake, men UDI krever her altså en omvei på to år, sier Elvestuen, og fortsetter:

– Det eneste som skjer er at hun mister kontakten med datteren sin i to år. Det er en sak som ikke burde vært oppe i det hele tatt, og burde vært avklart for lenge siden.

Venstre-politikeren er ikke den første som reagerer på saken. Tidligere har både SV og Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) gått ut i Dagsavisen.

– Dette er intet mindre enn hårreisende, jeg blir fortvilet på vegne av uskyldige barn som fratas en god oppvekst med sine foreldre, sa SVs Grete Wold.

Kommenterer ikke enkeltsaker

Elvestuen mener Utlendingsdirektoratet (UDI) kaster bort tiden sin.

– Det er mange andre saker UDI heller burde bruke tiden på. For det første trenger datteren moren sin, og det er heller ingen klarhet i hvor hun utvises til. Følger regjeringen opp stortingsvedtaket som ligger til grunn her?, spør Elvestuen.

Justisdepartementet skriver på e-post til Dagsavisen at de har mottatt et skriftlig spørsmål fra Stortinget om saken, og derfor er nødt til å svare Stortinget før de svarer media.

UDI ønsker ikke kommentere Elvestuens utspill.

---

Dette er saken:

Familien til Sara Valieva, bestående av far, mor, datter (Sara) og sønn kom til Norge i 2001. Da var Sara tre år gammel, broren fem.

Saken til familien har siden vært gjennom ulike instanser, og hele tiden har UDI vært i tvil om familiens bakgrunn.

Da familien først fikk avslag fra UDI og UNE i 2002 tok de saken til tingretten, og familien vant fram i 2003. Men staten valgte å anke saken, og staten vant i 2005.

Familien anket saken til Høyesterett, som valgte å ikke ta saken. Dette tok flere år, og underveis hadde barna fått stadig sterkere tilknytning til landet slik at de da hadde krav på oppholdstillatelse.

Advokaten til familien søkte til UDI om omgjøringsbegjæring og fikk det gjennom i 2006. UDI trodde fremdeles ikke på at de hadde oppgitt riktige opplysninger, men likevel fikk de begrenset oppholdstillatelse på grunn av barnas tilknytning. Det betydde at UDI ga dem mer tid på å skaffe identitetspapirer.

I 2023 fikk Sara Valieva forhåndsvarsel om tilbakekallelse og utvisning. Da var Sara allerede gravid, og mener at hun ikke hadde en klar indikasjon på at det hun fortalte i 2021 ville føre til to års utvisning.

Ifølge Regjeringen selv skal det tas spesielt hensyn til utlendinger med barn i landet. Det skal andre tiltak enn utvisning vurderes.

---

Skulle meldt om egne foreldre

En regjeringsinstruks har bestemt at det gjennom anbefalingene i den såkalte Baumann-rapporten skal tas særlig hensyn til utlendinger som har barn i Norge.

Innholdet i instruksen skal omarbeides til permanente forskriftsbestemmelser innen utgangen av 2024, og saker som vil omfattes av disse endringene skal stilles i bero av utlendingsforvaltningen i påvente av dette. Valievas sak er ikke kvalifisert til å stilles i bero før de nye bestemmelsene kommer på plass, mener UDI.

Valieva meldte fra om situasjonen til UDI da hun var 23 år gammel. Ifølge UDI var det noe av det første som skulle blitt gjort da hun fylte 18.

Foreldrene er allerede utvist. Valievas lillebror har fått omgjort vedtaket. Nå gjenstår saken for Valieva og hennes storebror.

Elvestuen mener Regjeringen ikke følger sin egen instruks.

– Her finnes det allerede et verbalvedtak. Når denne saken kan gå videre, så viser det at instruksen fra regjeringen ikke følger godt nok opp stortingsvedtaket, som et flertall gikk inn for i fjor. Her er det regjeringen som må gå inn i sin egen instruks og tydeliggjøre at barnets beste skal tas hensyn til i slike saker.

– Regjeringen skal lytte til stortinget, som har gjort det tydelig at Baumann-rapportens anbefalinger skal tas hensyn til. Det ansvaret må regjeringen ta, og det forventer jeg et svar på. Det kan ikke bare avvises med at man ikke svarer på enkeltsaker, sier Elvestuen.

– Har det blitt utvist tilstrekkelig skjønn i denne saken, slik Baumann-rapporten mener det skal gjøres?

– Det har i så fall blitt utvist feil skjønn. Dette er å sette en familie i en veldig vanskelig situasjon, hvor en to måneder gammel jente liksom skal miste kontakten med moren sin i to år? Det er ingen permanent endring her heller. Det gir ingen mening, mener Elvestuen.

– Forholder oss til lov

På spørsmål om hvorfor UDI ikke har tatt hensyn til at Valieva kom som treåring og ikke hadde kontroll på hva foreldrene gjorde, har Christine Roca hos UDI tidligere svart at Valieva har nå blitt voksen og at saken hennes derfor også blir vurdert deretter. Vurderingen hadde blitt en annen om hun fremdeles var et barn.

På spørsmålet om hvorfor man ikke har tatt hensyn til Valievas datter og ektemann henviser Roca til det siste brevet de sendte til Valieva.

Der står det at UDI har vurdert Valievas omfattende tilknytning til riket og hensynet til barnas beste. Likevel mener UDI at forholdene i saken gjør at hun skal utvises. Videre skriver de at barnets far og barnet er norske statsborgere. Barnets far har fast jobb og egen bolig, og i tillegg til det vil far som norsk statsborger få omfattende hjelp fra offentlige myndigheter og ikke minst familie og venner, ifølge UDI. De tolker det derfor som at barnet vil få en forsvarlig omsorgssituasjon i den perioden mor er utvist.

– Vår oppgave er å sørge for en forsvarlig saksbehandling, og det mener vi også vi har gjort i denne saken. Vi forholder oss til lov og forvaltningspraksis, men det betyr ikke at advokater og andre ikke kan være uenige, sier Roca til slutt.

Roca har også sagt at hvis de får inn en søknad om familiegjenforening fra Valieva vil de behandle den på vanlig måte, og at de kan ikke på forhånd si om hun vil oppfylle kravene.

