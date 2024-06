Slik skal hun ruste industrien for framtida

Planen er at industrimeldingen skal legges fram våren 2025. Målet er å få til en kraftsamling for norsk industri. Energi, kompetanse og fagarbeidere er stikkord som står øverst på blokka hennes.

Hente kunnskap

Torsdag besøkte næringsministeren industribedriften Nordox, som produserer kobberoksid som eksporteres til om lag 80 land. Blant annet til Kina.

– Denne meldingen skal ikke lages på mitt kontor. Den skal skapes av det jeg lærer ute på bedriftene, sammen med klubbene på arbeidsplassene og sammen med ledelsen i bedriftene, sier næringsminister Cecilie Myrseth til FriFagbevegelse.

Frode Alfheim (f.v.), Cecilie Myrseth, bedriftsleder Lars Thomasgaard og Jørn Eggum i produksjonshallen. (Jan-Erik Østlie)

Målet hennes er å reise rundt, hente innspill, og få lagt fram en helt ny industripolitikk.

– Jeg kan heller ikke gjøre dette alene. Her trenger vi et samarbeid både med arbeidsministeren, kunnskapsministeren og energiministeren, poengterer hun.

Et hovedpoeng blir å sikre energi, kompetanse og skaffe fagarbeidere til fremtidens industri.

– Blant annet må vi sørge for at ungdommen velger yrkesretta fag for å skape omstillingen som kommer. Vi må få inn kloke hoder som læres opp i god norsk industritradisjon, sier næringsministeren.

Fagbevegelsen skal også med.

– En viktig oppgave blir å lytte til de ulike klubbene i industrien, og høre hva de mener. Partene med både fagbevegelsen og NHO må med på laget, sier hun.

Grønnere løsninger

Næringsministeren mener Norge har flere store industrielle utfordringer.

En geopolitisk usikkerhet – den uforutsigbare og skiftende politiske situasjonen i verden som påvirker næringslivet, økonomien og investeringsbeslutninger.

Krig og konflikter i Ukraina og Gaza.

Økonomisk usikkerhet.

Økende etterspørsel etter grønnere løsninger.

Men størst er alt er altså behovet for kraft og å bygge kompetanse.

– Norsk næringsliv skal gjennom den største omstillingen i moderne tid. Norge har verdifulle naturressurser, sterke kunnskapsmiljøer, og industriell kompetanse. Det er viktige forutsetninger for å utvikle lønnsomme, trygge arbeidsplasser, sier Myrseth.

Frode Alfheim, Cecilie Myrseth og Jørn Eggum blir vist rundt i produksjonslokalet av Lars Thomasgaard. (Jan-Erik Østlie)

Bedriftsleder på Nordox, Lars Thomasgaard, har noen ønsker til statsråden.

– At det er mulig å skape en større industriforståelse gjennom hele samfunnet. Ikke bare hos vanlige folk, men også i byråkratiet, om hvor vanskelig det er å etablere bedrifter. Og hvor vanskelig det er å få de tilbake når de har forsvunnet. Det tar 160 år å bygge noe som dette, sier han til FriFagbevegelse.

Kraft er et problem også for denne bedriften, som ikke er elektrifisert.

– Dette trengs

Forbundsleder i IE & FLT, Frode Alfheim, slår rask fast at en ny industrimelding trengs, ti år etter den forrige.

Han mener kompetansen til politikerne og andre beslutningstakere er blitt dårligere for hvert år som har gått.

– Vi må stadig oftere begynne med det aller mest grunnleggende – på nivå med Adam og Eva. Før kunne vi ta utgangspunkt i at politikere og de som tar beslutninger satt med en grunnleggende kunnskap om ringvirkninger, rammebetingelser og hvordan norsk industri er verdensledende på lave utslipp. Det kan vi ikke lengre, sier Alfheim.

Han mener norsk industri har enormt gode forutsetninger framover:

Vi er helt i front på innovasjon og grønn omstilling.

Vi har verdens beste og mest kunnskapsrike arbeidstakere.

Vi har ansvarlige eiere.

– Bransjen roper etter mer kraft og mer arbeidskraft. Og vi trenger samferdselsløsninger for å få varene raskt og effektivt ut til markedet. Og vi må for all del ikke tulle med EØS-avtalen. Den er helt avgjørende for at industrien skal lykkes også framover, sier Frode Alfheim til FriFagbevegelse.

– Vi i fagbevegelsen er i alle fall klare for å gjøre en skikkelig innsats. Dette er noe vi virkelig mener er verdt å kjempe for.

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, var også med på besøket. Det han forventer er at man kan evne å prioritere. Ta viktige valg.

– Det som blir viktig, blir å bruke de naturgitte mulighetene vi har her hjemme. At vi fortsetter å prioritere å eksportere mer i de næringene hvor vi står bra i dag. Olje og gass kommer til å være viktig. Det maritime. Og havvind gir nye, store muligheter. At vi fortsetter å utvikle, ikke avvikle, og bygger industrien på de skuldrene vi har i dag, sier Jørn Eggum til FriFagbevegelse.

