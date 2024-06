Helseminister Vestre om Liv Kjønaas-saken: – Blir både sint og lei meg

Som så mange andre har helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre lest Dagsavisens sak om 95-år gamle, demenssyke Liv Kjønaas og behandlingen hun mottok på et sykehjem i 2019.

– Jeg blir både sint og lei meg, fordi sånn skal vi absolutt ikke ha det i Norge, sier han.

– Folk skal være trygge på at velferdsstaten stiller opp, uansett når og hvor en trenger det. Og det skal ikke være slik at pårørende, som i dette tilfellet Janne, må gjøre en stor innsats i å selv dokumentere at hennes mor på 95 år ikke får den hjelpen hun rettmessig har krav på – og enda verre – hvor det faktisk skjer brudd på loven, og der det rapporteres om tjenester som gis, som faktisk ikke gis, sier Vestre til Dagsavisen.

Liv Kjønaas hadde selv bakgrunn som sykepleier. Da det ble hennes tur til å få pleie, ble den alt annet enn det hun hadde krav på. (Janne Kjønaas)

Løy og førte falsk journal

Når det gjelder behandlingen som ble gitt nå avdøde Liv Kjønaas ble følgende feil regelmessig, nærmest systematisk, begått av flere av de ansatte på sykehjemmet:

Ansatte journalførte mat, drikke og selv medisiner, uten at de hadde blitt gitt.

Ansatte gjennomførte ikke stell og pleie så ofte som de skulle i henhold til Livs tiltaksplan.

Når stell ble gjennomført var den ofte mangelfull, for eksempel ved at bleier ble skiftet uten at beboeren ble vasket nedentil.

Ansatte feilinformerte/løy til pårørende.

Statsforvalteren fikk tilgang på video- og taleopptaket, samt transkribering som dokumenterte behandlingen og kom fram til at sykehjemmet brøt loven ved å ikke gi 95-åringen et forsvarlig helse- og omsorgstjenestetilbud.

– Her er det åpenbart mye som har gått feil, som vi må lære av og sørge for at ikke skjer igjen, Jan Christian Vestre.

Vil se på regelverket

Tidligere påpekte Sylvi Listhaug (Frp) at de fremmet forslag om meldeplikt til tilsynsmyndighetene og etablering av nasjonale retningslinjer for utredning og håndtering av eldrevoldssaker som fikk flertall i Stortinget i 2021. Men at regjeringen ennå ikke har fulgt dem opp.

Les også: – Det verste jeg har sett, sier Sylvi Listhaug

– Helsedirektoratet har fått oppdrag av oss knyttet til anmodningsvedtakene fra mai 2021. . Vi jobber nå med å vurdere direktoratets anbefalinger og videre oppfølging.

– Men hvilke konkrete ting vil du, som øverste leder i Helse-Norge gjøre for å sørge for at slike lovbrudd får konsekvenser?

– Jeg mener absolutt at vi bør se på regelverk, se på tilsynsmyndighetene, se på det aktive arbeidet som gjøres, ikke bare for å i etterkant kunne konstatere at det har skjedd lovbrudd, men mer proaktivt også forebygge at sånt skjer. Vi må ha bedre kontroll på tjenestene som tilbys og så handler det om ressurser, sier Vestre.

– Det er fantastisk mange flinke fagfolk, dyktige, dedikerte mennesker som jobber i eldreomsorgen som bare har de eldres ve og vel som sin viktigste prioritet. Men vi ser også at det er en presset ressurssituasjon en del steder. For lite bemanning, for mange som jobber ufrivillig deltid og for stor utskiftning. Dette er en stor oppgave for arbeidsgiver å sørge for å gjøre noe med. Sørge for at vi har hele, faste stillinger og at de ansatte har mer tid til å se den enkelte pasienten.

Les også: – Det som beskrives er alvorlig for pasientsikkerhet og verdighet

Inndraging av autorisasjon

I Liv Kjønaas-saken ser vi at pårørende klager inn ting, får medhold hos statsforvalteren, men at det ikke får noen som helst konsekvenser for de ansvarlige.

– Journalforfalskning er et lovbrudd. Det er alvorlig?

– Ja, det er klart at det er forbudt. Det er jo også svært, svært alvorlig. I tillegg til at det er hjerteskjærende å høre om dette tilfellet med Liv, så bekymrer det meg at det også er med på å svekke tilliten til velferdsstaten. Og det må ikke være sånn at den enkelte pårørende skal måtte bruke så mye av sin tid og ressurser som Janne Kjønaas har gjort på å dokumentere hvilke tilbud brukeren får, sier Vestre.

Ja, det er klart at det er forbudt. Det er jo også svært, svært alvorlig. — Jan Christian Vestre

– Hva konkret kan og vil du gjøre for at det ikke skal være mulig å slippe unna med for eksempel falsk journalføring?

– Ja, nå har vi gått til Stortinget med en lovendring som ble diskutert denne uka, og som et bredt flertall på Stortinget har sluttet seg til. Det handler blant annet om å inndra autorisasjonen for helsepersonell som er til alvorlig fare for pasientsikkerheten, eller som alvorlig svekker tilliten til helse- og omsorgstjenesten. I disse tilfellene kan Helsetilsynet frata autorisasjonen for alltid. Det vil være et kraftfullt virkemiddel man kan bruke der det er konstatert svært grove tilfeller av at helsepersonell ikke gjør det de skal gjøre. Så jeg håper at Stortinget slutter seg til forslaget, sier Vestre.

Les også: Historien om Liv Kjønaas blir nå tema for politikerne i Oslo bystyre

Oslo-eksempelet

– I Oslo er det blitt foreslått å få eksterne til å gjennomgå rutinene på absolutt alle sykehjem i kommunen. Kunne dette være noe å pålegge kommunene over hele landet?

– Jeg kan ikke pålegge kommunene dette, men jeg synes det Oslo gjør er fornuftig, gitt disse funnene. Kommunene har et lovpålagt ansvar for å levere forsvarlige tjenester. Jeg tror veldig mange eldre får et godt tilbud, men det skulle også bare mangle, det er slik vi organiserer velferdsstaten vår. Men nå synes jeg vi hører litt for mange eksempler på at eldre opplever forhold de ikke burde oppleve, og at de ikke får den hjelpen de skal ha og da kan vi ikke slå oss til ro før vi er helt trygge på at forholdene er sånn som de skal være, sier Vestre.

Nå vil helseministeren samarbeide med arbeidstakere, organisasjoner og fagfolk på tvers av de ulike tilsynsmyndighetene, for å se på om det er noe som må endres i regelverket.

– Når vi har disse stygge eksemplene er ikke tiden inne for å bedrive noen blame game. Her må vi jobbe sammen for å finne ut av hvordan vi kan sikre at dette skjer igjen, samarbeide med Trengs det mer penger? Mer ressurser? Mangler det på kompetanse? Er det noe galt med hvordan vi utfører tilsynet så at vi oppdager slik avvik for sent? Her mener jeg vi må være villige til å snu alle steiner og ordne opp, sier Jan Christian Vestre.

Les også: Helsebyråden vil løfte Liv-saken til statlig nivå: – Får for sjelden konsekvenser

Enorm respons

Siden Dagsavisen trykket saken om Liv Kjønaas har det ikke manglet på reaksjoner. Nasjonalforeningen for folkehelsen er pasientorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Generalsekretær Mina Gerhardsen etterlyser mer og bedre kvalifisert bemanning.

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. (Ilja C. Hendel/© Ilja C. Hendel)

– Historien om Liv er rystende og svært alvorlig og et spesielt tilfelle, men at eldre på sykehjem kan oppleve bleier som er på altfor lenge eller at det glipper i mat og medisintildeling, er ikke ukjent. Som pasientorganisasjon er Nasjonalforeningen opptatt av at sykehjemmene våre både skal ha nok folk på jobb og personer med kompetanse om demens, slik at svært syke og sårbare mennesker får den omsorgen og helsehjelpen de trenger, sier Mina Gerhardsen til Dagsavisen.

– I dette tilfellet var det datteren som dokumenterte og varslet om det som skjedde. Ved mange sykehjem er det behov for å styrke den faglige ledelsen. Vi mener også det er viktig med mer systematisk tilsyn for å sikre at sykehjemmene våre gir trygg og god omsorg. Dette må prioriteres høyere enn i dag, for å forebygge og avdekke slike historier som denne.

Nestleder i SV og stortingsrepresentant Marian Hussein er selv utdannet vernepleier og lover å følge opp saken videre.

Dette er strukturelle og grunnleggende problemer som alle har visst om lenge. — Marian Hussein (SV)

– Dette er hjerteskjærende lesning. Det viser at samfunnet svikter de eldre, for dette er strukturelle og grunnleggende problemer som alle har visst om lenge, sier Marian Hussein, som er glad for at Vestre nå kommer på banen med forslag til tiltak for å forbedre eldreomsorgen, som tap av autorisasjon og andre juridiske konsekvenser.

Oslo 20230313. Stortingsrepresentant for SV, Marian Hussein. (Ole Berg-Rusten/NPK)

– Her er det til syvende og sist departementet og ministeren som har ansvar, og om vi ikke følger opp eksisterende lovverk godt nok, vil jeg kalle ham inn på teppet. Denne saken vil jeg følge opp videre, sier Hussein. Hun foreslår i tillegg tre konkrete tiltak:

– Vestre må foreslå tiltak for at pålegg fra statsforvalteren får konsekvenser for kommunene. Journalforfalskning må få juridiske konsekvenser for dem som utfører det. Og det må bli økt grunnbemanning med kvalifisert personale, sier Mariann Hussein.

– Dette er jo helt hårreisende! Et samfunns styrke vises på hvordan man møter de sårbare i samfunnet. Måten Liv Kjønaas er blitt behandlet er intet mindre enn skammelig! Å spise maten til et underernært gammelt menneske – hvor lavt kan man synke i respekten for et annet liv, sier nestleder i KrF, Dag Inge Ulstein.

Oslo 20220322. Dag-Inge Ulstein, nestleder i KrF Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Det trengs å styrke rutiner og kontroll av eldreomsorgen. At vi får bruddstykker gjennom hva pårørende eller Dagsavisen avdekker er viktig, men det holder ikke. Skal vi sikre et verdig tilbud trengs det flere folk i helsevesenet.

I Norge har vi en verdighetsgaranti for eldreomsorgen. — Dag Inge Ulstein (KrF)

– Det må utdannes flere sykepleiere, mulighetene for videre- og etterutdanning må være tilgjengelige, og vi må godkjenne flere som er utdannet i utlandet. I Norge har vi en verdighetsgaranti for eldreomsorgen. Denne fikk KrF på plass for å sikre at eldre får en verdig omsorg. Her står det at «eldreomsorgen skal tilrettelegges på en slik måte at dette bidrar til en verdig, trygg og meningsfull alderdom.» Et nasjonalt tilsyn bør undersøke om dette overholdes.

– KrF ønsker en eldreomsorg som setter mennesket først, ikke systemet. Vi vil bygge hele eldreomsorgen på prinsippet «noen som kjenner deg», hvor det er faste team som står får det tilbudet man skal få. Selv om vi blir flere eldre fremover er det viktig at alle får en god og verdig eldreomsorg, det krever at vi bruker ressursene på en god måte, sier Ulstein til Dagsavisen.

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene

Les også: Sexolog: Slik påvirker porno hjernen og sexlivet

Les også: Hvor bør dra for å unngå ekstreme hetebølger i sommer? (+)