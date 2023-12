Politiker med «kontor» på kjøpesenter: – Det er jo her jeg treffer folk

ASKIM (Dagsavisen): Vi møter lokalpolitikeren Frank Raymon Finstad (66) hjemme i Askim. Tidspunktene for intervjuet er nøye planlagt, og må gjennomføres i to økter. Først hjemme i stua, deretter til det han kaller for kontoret. Kafeen på Askimtorget kjøpesenter.

– Jeg kommer aldri til å sitte i rådhuset. Det er jo her jeg treffer folk. Hvor terskelen er lav for å komme til meg å fortelle om sine utfordringer, og det har i løpet av kort tid blitt mange, smiler Frank Finstad, leder av Folkets stemme i Indre Østfold.

Politisk uavhengig

I stua hos Finstad pakkes det i kofferter. Noen timer etter møtet med Dagsavisen kommer Frank, kona og deres åtte år gamle datter å befinne seg på et fly til USA. Jula skal feires sammen med familien i Florida.

Askimingen Frank Finstad kan se tilbake på 23 år i Postens tjeneste. Og et langt politisk engasjement – mer om det senere.

I Norge stilte 158 lokale lister til lokalvalget i 2023. En av dem Folkets stemme i Indre Østfold. Lista fikk en oppslutningsprosent på 4,86 prosent, 963 stemmer og 2 mandater. Etablert våren 2021. Uten en tydelig dreining verken mot høyre eller venstre i det etablerte politiske landskapet.

I tillegg til Finstad er Tore Armand Kjeserud den andre representanten i kommunestyret for Folkets stemme. Kjeserud roser Finstad for å ha tatt ombudsmannsrollen alvorlig. – Etter mange tiår som medlem i Arbeiderpartiet valgte jeg å melde meg ut. De lider jo av beslutningsvegring, mener Kjeserud. (Tomm Pentz Pedersen)

– Den største feilen politikere gjør er å ikke lytte til innbyggerne, sier Finstad og utdyper:

– Vi er uavhengige. Et saksparti, som ser hver behandling i kommunestyret enkeltvis. Men de viktigste kampene vi tar er for samfunnets utsatte grupper. Innbyggere med svak økonomi, eldre, syke, utfordringene innen rus og psykiatri, barnehager og skoler samt behovet for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Vi skal være deres talerør.

Kommune med utfordringer

Frank Finstad har vært kommunestyremedlem for både Arbeiderpartiet, SV og Høyre. Nå Folkets stemme. Kjent for å være frittalende, og kan hende oppfattet som en smule irriterende hos de andre politikerne i Indre Østfold.

Han ler:

– I politikken ble jeg nok tidligere oppfattet av mange som en pest og plage. Jeg har fått noen «parkeringer» på talerstolen fra ordførerne. Men det har endret seg, nå ser politikerne på meg med andre øyne. Når det er sagt, jeg mener fortsatt det må være mulig å fremme våre oppfatninger og meninger. Er ikke nettopp det politikk og demokratiske prinsipper? Jeg føler heller ikke at jeg utfordrer spillereglene i kommunestyremøtene, men saksgangen kan til tider være forferdelig tung.

Frank Finstad oppfatter at en stor del av befolkningen gir Folkets stemme bred støtte.

– Jeg rekker ikke å hjelpe alle som ringer og tar kontakt med meg. Indre Østfold kommune har mange utfordringer. Når det gjelder fattigdomsproblematikk mener jeg det er penger nok i kommunen til å hjelpe de som trenger det. Det kan blant annet løses ved at kostnadene til en overadministrert kommune reduseres. Skal det ansettes noen må det i så tilfelle være folk som «jobber på gulvet», mener han.

Folkets Stemme i Indre Østfold

158 lister stilte til lokalvalg i 2023, den politisk uavhengige Folkets stemme i Indre Østfold en av dem.

Lista fikk 963 stemmer, oppslutning på 4,86 prosent og 2 representanter i kommunestyre.

Finstad forteller at Folket stemme har 420 betalende medlemmer. Siden lista ikke er et registrert parti får de ikke statlig støtte, kun kommunal.

Partipisken

I 1987 ble postbetjenten fra arbeiderfamilien valgt inn som kommunestyremedlem, for Askim arbeiderparti. Det ble en kort karriere i Ap for unge Frank Finstad.

Frank Finstad roser alle som bidrar aktivt i Folkets stemme. – Uten dem hadde det vært vanskelig, og uten medlemmene som støtter oss enda vanskeligere. (Tomm Pentz Pedersen)

Etter kommunestyrevalget i 1987 inngikk Ap og Frp et valgteknisk samarbeid i Askim. Det falt ikke i god jord hos Arbeiderpartiet sentralt.

– Samarbeidet var helt låst. Noe begge partiene var skyld i. Med mål om å «redde stumpene» til Askim arbeiderparti ble det et møte med blant annet Thorbjørn Jagland og Martin Kolberg. Personlig var jeg opptatt av at avtaler skal holdes, men sentralt var det dårlig stemning for et slikt samarbeid, forteller Finstad.

Det omstridte partisamarbeidet endte med elleve utmeldelser av Ap, blant dem Frank Finstad.

– Jeg må si at respekten for Thorbjørn Jagland økte etter dette møtet. Han lyktes ikke å løse floken, men gjorde sitt beste.

– De kjenner ikke til historien

Frank Finstad fortsatte sin politiske ferd videre som mangeårig leder av Askim SV. 50 år gammel sto han ved et veiskille, hvor politikken ble vurdert lagt på hylla for godt. Men som leder av den lokale idrettsforeningen Korsgård ble kontakter i Høyre et viktig samarbeid. Han takket ja til å stå på lista til Indre Østfold Høyre.

– En kraftig økning i kommunale avgifter var noe jeg ikke kunne stå inne for. Det resulterte i min avgang fra partiet, sier han og fortsetter:

– Fortsatt kan jeg høre at «Frank Finstad har vært innom det og det partiet», men de kjenner ikke til historien. Når det er sagt synes jeg lokalpolitikken i Indre Østfold har endret seg mye de siste årene. Tidligere kunne vi diskutere så fillene føyk, men være like gode venner etterpå. Nå skal man helst gå på sokkelesten i debattene.

Frank Finstad leder Folkets stemme i Indre Østfold kommune. (Tomm Pentz Pedersen)

Frank Finstad er kjent for å bruke en «frisk» stemme i offentlige debatter. Han går heller ikke av veien for å avfyre klare meninger i nasjonale saker.

– Folk trenger selvfølgelig ikke å være enig med meg, men ofte tar jeg til orde for prinsipper jeg mener kan være helt på jordet, sier han.

Valgt for å tjene innbyggerne

I voksen alder satte Finstad seg på skolebenken. Videregående ble gjennomført på fire måneder, i løpet av fem år to mastergrader og en bachelorgrad. Totalt 650 studiepoeng. De siste ti årene ansatt som lektor ved Siggerud skole i Ski.

– Alt er mulig å gjennomføre. Det handler om god disponering av tiden og rasjonell organisering, mener han.

Lederen av Folkets stemme betegner seg selv om hardhudet og fortsatt engasjert for sakene – som er selve drivkraften.

– For velgerne er det viktigste å bevise at vi får gjennomslag, bevise at det nytter å stå opp mot de etablerte partiene. Vi er valgt for å tjene innbyggerne, ikke «please» administrasjonen i kommunen, avslutter Frank Finstad.

Valgforsker: – Kan bli nødt til å velge side

Ved kommunevalget i 2023 var det 158 lokale lister i Norge. Leder for valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, er ikke overrasket:

– Særlig i nyere tid er velgerbevegelsene store, og det er en viss misnøye med de store etablerte partiene. Det kan åpne opp en mulighet for lokale lister og nye nasjonale partier, slik vi så med Folkeaksjonen nei til mer bompenger i 2019 og Industri- og næringspartiet i 2023, sier Bergh til Dagsavisen.

Frank Finstad forteller at Folkets stemme i Indre Østfold ikke er et registrert parti.

– Fordelene med å være et registrert nasjonalt parti er at du ikke trenger å samle underskrifter ved hvert valg for å stille liste. I tillegg kan man få partistøtte, forklarer valgforskeren.

– Folkets stemme skal være et saksparti. Kjempe utsatte gruppers sak. Ikke velge side i det politiske landskapet. Hva kan det skape av utfordringer?

– Det kan skape utfordringer hvis man skal inngå samarbeid med andre partier i kommunestyret. Da må man velge hvilke partier man skal samarbeide med, og kan slik sett bli nødt til å velge side, avslutter forskningsleder Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning.

