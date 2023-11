Her representerer Raymond folkehjelpa samtidig som han mottar etterlønn fra Oslo kommune

– Jeg har meldt fra til Oslo kommune om at jeg er her i kveld, så jeg får trekk i etterlønna for det. Dere trenger ikke være bekymret for det, fleipet Raymond Johansen da han gikk på scenen under LO stats kartellkonferanse på Gol tirsdag kveld.

Mandag avslørte NRK at tidligere byrådsleder Raymond Johansen har fått innvilget 3 måneders etterlønn etter at han gikk av som byrådsleder, selv om han allerede har landet ny jobb som generalsekretær i Norsk Folkehjelp. 3 måneders etterlønn er maksbeløpet man kan motta som avgått politiker fra Oslo kommune.

Det betyr at Johansen, som begynner i sin nye jobb 25. januar neste år, kan ende opp med å motta nesten 400 000 i etterlønn. 25. januar er nøyaktig 3 måneder etter at han gikk av som byrådsleder.

Aftenposten har også avslørt at det var Johansens eget byråd som behandlet søknaden om etterlønn. De skriver også at Johansen har fått både PC og e-postadresse fra Norsk Folkehjelp, selv om han ikke har begynt i jobben.

Partiet Rødt har varslet at de vil ha lovlighetskontroll av Johansens etterlønn.

Selv om Johansen ikke begynner i den nye jobben før over nyttår har han likevel påtatt seg oppdrag i kraft av sin nye jobb. Blant annet oppdraget for LO stat tirsdag kveld. Johansen melde seg ifra om dette til Oslo kommune tirsdag, og kan bli endt opp å bli trukket av etterlønna på grunn av oppdragene, ifølge NRK.

Temaet for Johansens innledning tirsdag kveld handlet om Norsk Folkehjelps arbeid i forbindelse med de to store krigene akkurat nå, i Ukraina og på Gaza.

