Valgforsker: – En viss misnøye med de store etablerte partiene

Johannes Bergh, leder for valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning, mener terskelen for å stille liste ved lokalvalg i Norge er forholdsvis lav.

– Det er overkommelig for en organisert gruppe å samle nok underskrifter i en kommune. Videre har vi en tradisjon for at lokale lister stiller til valg, kanskje særlig i mindre kommuner hvor politikken ikke er spesielt ideologisk, men handler mer om konkrete lokale utfordringer. I de minste kommunene stiller ikke alle de nasjonale partiene lister – det kan også åpne opp et rom for lokalt initiativ, sier Bergh til Dagsavisen.

Store velgerbevegelser

Den langsiktige utviklingen, i det forrige århundret, var at de nasjonale partiene gradvis har overtatt for de lokale listene i norsk lokalpolitikk, forklarer valgforskeren.

– Hvis vi går flere tiår tilbake i tid var det altså flere lokale lister. Ved de siste valgene har det vært et stabilt bilde, men jeg må ta forbehold om at jeg ikke har rukket å sammenlikne 2023-valget med tidligere valg enda, sier Bergh og legger til:

– Særlig i nyere tid er velgerbevegelsene store, og det er en viss misnøye med de store etablerte partiene. Det kan åpne opp en mulighet for lokale lister og nye nasjonale partier, slik vi så med Folkeaksjonen nei til mer bompenger i 2019 og Industri- og nærlingspartiet i 2023.

– Vi registrerer lister som er mot kommunesammenslåinger og bompenger. Med har kan hende ikke så lang levetid?

– På generell basis har de klart kortere levetid enn nasjonale partier, men det er også stor variasjon. Noen lokale lister stiller bare en gang, mens andre blir værende i lokalpolitikken, særlig i små kommuner, over lengre tid, svarer valgforsker Bergh.

– En viktig rolle

Nylig skrev Dagsavisen om Folkets Stemme i Indre Østfold, startet 1. januar 2021 som en politisk uavhengig gruppe, foreløpig ikke et registrert parti.

– Fordelene med å være et registrert nasjonalt parti er at du ikke trenger å samle underskrifter ved hvert valg for å stille liste. I tillegg kan man få partistøtte, forklarer Johannes Bergh.

Folkets Stemme skal være et saksparti, ikke velge side i det politiske landskapet.

– Det kan skape utfordringer hvis man skal inngå samarbeid med andre partier i kommunestyret. Da må man velge hvilke partier man skal samarbeide med, og kan slik sett bli nødt til å velge side, mener Berg.

– De fleste lokale listene har ikke en nasjonal tilhørighet/fellesskap. Hva skaper det av utfordringer?

– Nasjonale politiske partier har absolutt noen ressurser og fordeler de kan trekke veksler på. Likevel er lokale lister et bra supplement og en form for sikkerhetsventil for det norske demokratiet, så de har en viktig rolle, avslutter Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

LOKALE LISTER VALGET 2023

Disse listene kunne du velge i høsten 2023. Oversikten er sortert etter: kommunenavn, partinavn, oppslutning i prosent og antall stemmer totalt.

Oslo Folkestyret-listen 0,55052 1995

Oslo Partiet Mot Bompenger 0,24366 883

Stavanger Folkestyret- listen 0,51283 382

Bjerkreim Bjerkreim Bygdeliste 17,25516 259

Bjerkreim Bjerkreimlista 4,06396 61

Hå Hå-lista 11,86532 1103

Kvitsøy KrF/Tverrpolitisk 33,04843 116

Kvitsøy Bygdelisten 35,32764 124

Karmøy Karmøylista 15,56017 3150

Utsira Utsira Bygdeliste 30,88235 42

Utsira Utsiralista 69,11765 94

Vindafjord Vindafjordlista 12,5614 537

Kristiansund Nordmørslista 11,23586 1271

Ålesund Tverrpolitisk liste for Ålesund 13,62547 3809

Herøy Fellesliste Raudt og SV 1,88368 80

Herøy FOLKELISTA 12,76195 542

Hareid Folkelista for Hareid kommune 55,42996 1373

Sula Sulalista 9,36968 440

Giske Tverrpolitisk liste for Giske 10,22807 435

Tingvoll Felleslista Høyre-KrF-Venstre 14,20271 220

Sømna Tverrpolitisk liste Sømna 27,73723 304

Vevelstad Kommunelista 26,7658 72

Vevelstad Samarbeidslisten 38,66171 104

Herøy Herøy Bygdeliste 27,37686 239

Vefsn Vefsn tverrpolitiske parti 3,29479 208

Nesna Borgerlig fellesliste 18,87872 165

Hemnes Grønt Hemnes - V og MDG 6,08137 142

Hemnes Rettferd og Frihets partiet 1,02784 24

Hemnes Sosialdemokratene Hemnes 19,61456 458

Rødøy AP og KrF 57,74854 395

Rødøy Rødøy fellesliste 37,5731 257

Meløy Meløy Frie Folkevalgte 7,27214 225

Gildeskål Gildeskållista 12,68583 128

Beiarn Beiarn Bygdeliste 30,95975 200

Saltdal Saltdalslista 10,26273 250

Lødingen Fellesliste Venstre og Sp 11,8018 131

Evenes Evenes Tverrpolitiske Liste 29,81132 237

Røst Røst Samarbeidsliste 80,93023 174

Røst Sentrumslista 19,06977 41

Værøy Felleslista for Værøy 34,48276 120

Værøy Værøylista 51,43678 179

Flakstad Flakstad distriktsliste 35,51724 206

Hadsel Melbu og omegn samarbeidsliste 21,01098 823

Bø SV/Rødt 7,76502 115

Moskenes Bygdelista i Moskenes 24,76852 107

Moskenes Moskenes Fellesliste 50 216

Moss NOREXIT 0,42621 102

Moss Ny Kurs 7,14524 1710

Sarpsborg Sammen For Sarpsborg 2,23804 566

Fredrikstad Bymiljølista 3,6456 1443

Hvaler Hvaler Styrbord 7,21402 210

Indre Østfold Folkets Stemme 4,86585 963

Marker Høyre og Kristelig folkeparti 9,92529 186

Marker Marker Bygdeliste 13,98079 262

Lillestrøm Folkets Røst 5,65248 2255

Vestby Bygdelista 2,56579 234

Nes Sosialistisk Venstreparti og Rødt 6,8611 734

Nannestad Nannestad bygdeliste 12,74815 777

Hurdal Fellesliste SV og Rødt 5,92011 83

Hurdal Glad i Hurdal 11,55492 162

Drammen Folk i Drammen 1,06759 477

Kongsberg Kongsberglista 10,10032 1339

Krødsherad Bygdelista Framover 45,53991 582

Flå Bygdelista for Flå 50,08237 304

Nesbyen Nes bygdeliste 8,63558 150

Hemsedal Hemsedal Bygdeliste 2,6831 37

Hol Hol Bygdeliste 7,44186 176

Flesberg Bygdelista Flesberg 7,55858 100

Hamar By- og bygdelista 31,1241 5006

Ringsaker Ringsaklista 2,03845 317

Stange Bygdelista i Stange 3,17476 327

Stange Nærmiljølista 14,81553 1526

Sør-Odal Sør-Odal Bygdeliste 10,62087 402

Åsnes Samlingslista 10,71429 369

Åsnes Åsnes Bygdeliste 9,7561 336

Våler Bygdelista Våler i Solør 19,75453 338

Alvdal Fellesliste SV og Rødt 5,29851 71

Folldal Folldalslista 11,72638 108

Dovre Dovrelista 16,95616 205

Skjåk Bygdalista i Skjåk 27,10789 299

Lom Bygdalista 30,64113 368

Lom Lomslista 24,56286 295

Lom Tverrpolitisk liste 6,16153 74

Vågå Bygdalista i Vågå 41,50743 782

Sør-Fron Sør-Fron Bygdaliste 8,01825 123

Gausdal Fellesliste FrP/ Høyre 12,30329 344

Gausdal Bygdalista i Gausdal 20,92275 585

Gran Gran Bygdeliste 22,37035 1527

Søndre Land Søndre Land Bygdeliste 20,15842 509

Nordre Land Fellesliste for KrF og Venstre 3,13299 98

Nordre Land Bygdelista for Nordre Land 6,17008 193

Vestre Slidre Bygdeliste 23,15175 238

Vang Bygdelista i Vang 35,96288 310

Færder Felleslista Rødt SV 10,12293 1474

Drangedal Fellesliste for Høyre og Venstre 11,79941 240

Vinje Vinje tverrpolitiske bygdeliste 14,30746 282

Arendal Arendalslista 0,80686 176

Kristiansand Kleppelista 2,30021 1307

Kristiansand Sørlandspartiet 0,80252 456

Flekkefjord Flekkefjords Vel 2,86503 135

Valle Bygdelista Valle 24,64899 158

Bykle Bykle Bygdeliste 7,67857 43

Bergen Bergenslisten 5,0343 7382

Bergen Folkestyrelisten 0,57695 846

Bergen Generasjonspartiet 0,59331 870

Sveio Tverrpolitisk fellesliste 7,79442 229

Øygarden Sotralista - TVØ 6,24798 1159

Askøy Askøylisten 6,60642 943

Modalen Solrenningslista 49,76959 108

Alver Din Stemme 1,18006 174

Austrheim Samlingslista i Austrheim 12,22459 172

Osen Bygdeliste for hele Osen kommune 35,54688 182

Osen Seter kretsliste 7,22656 37

Rennebu Fellesliste Høyre og Venstre 20,8 260

Røros Røroslista 4,24992 134

Holtålen Framtida Holtålen 36,58333 439

Midtre Gauldal Bygdelista for Midtre Gauldal 27,58157 820

Melhus Melhuslista 8,41291 696

Skaun Buviklista 10,55402 421

Selbu Venstre og KrF 2,14053 46

Meråker Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste 29,62046 359

Verdal Verdalslista 14,6779 1080

Røyrvik Røyrvik Bygdeliste 24,8227 70

Røyrvik Samarbeidslista i Røyrvik 59,57447 168

Namsskogan Optimum 36,93694 164

Leka Fellesliste for Ap og Venstre 25,83333 93

Leka Leka Bygdeliste 14,16667 51

Heim Halsalista 9,11784 277

Orkland Småbypartiet Orkland 9,6752 843

Tromsø By- og Landlista 2,57037 988

Tromsø NEI TIL BOMPENGER I TROMSØ 2,14892 826

Kvæfjord Fellesliste for Høyre og Frp 29,11677 389

Tjeldsund Tjeldsund Tverrpolitiske Liste 34,09601 760

Gratangen Tverrpolitisk Liste for Gratangen 8,76565 49

Senja Senjalista 13,67627 888

Karlsøy Felleslista 8,09647 94

Karlsøy Karlsøy Pensjonistliste 7,75194 90

Lyngen Folkelista Lyngen 30,14417 460

Kvænangen Kvænangen Bygdeliste 17,80366 107

Hammerfest Partiet Nord 16,36437 812

Vadsø Sosialistisk Forum 13,76047 378

Karasjok Kárášjoga sámelistu 11,68224 150

Karasjok Karasjok lista 28,50467 366

Karasjok Samefolkets Parti 11,05919 142

Kautokeino Guovdageainnu Sámilistu 14,78731 219

Kautokeino Kautokeino Fastboendes liste 6,75219 100

Kautokeino Kautokeino Flyttsameliste 23,49764 348

Kautokeino Árja 10,53342 156

Loppa Folkelista i Loppa 17,24891 79

Hasvik Felleslista Hasvik 7,09459 42

Hasvik Sammen for Sørøya 50,50676 299

Måsøy Fellesliste SV/RØDT Måsøy 4,1502 21

Måsøy Bygdelista i Måsøy 31,2253 158

Porsanger Tverrpolitisk liste i Porsanger TLP 25,64229 519

Gamvik Felleslista i Gamvik kommune 4,05644 23

Tana Samelista i Tana 14,49275 210

Båtsfjord BÅTSFJORDLISTA 33,40635 305

Nesseby Tverrpolitisk Liste, Samefolkets Parti, SP og H 48,36957 267

Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet

