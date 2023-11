Kaller Twitter et masseødeleggelsesvåpen for demokratier

Anne Hidalgo, Paris’ første kvinnelige ordfører, har fått nok av Twitter, eller X som det heter nå.

I et innlegg på det sosiale nettstedet forklarer hun hvorfor hun har besluttet å logge seg av for godt.

– I stedet for å være det revolusjonerende verktøyet som opprinnelig ga tilgang til informasjon for så mange som mulig, har Twitter de siste årene blitt et masseødeleggelsesvåpen for demokratiene våre, er noe av det hun skriver.

Innlegget hennes har også blitt publisert i den franske avisen Le Monde.

En «global kloakk»

Hun er ikke nådig i sin beskrivelse av hvordan hun mener Twitter/X bidrar til å gjøre verden til et verre sted.

– Dette mediet har blitt en enorm global kloakk, skriver hun.

– Manipulering, desinformasjon, forsterkning av hat, organisert trakassering, antisemittisme og beviselig rasisme, hets mot forskere, klimaforskere, kvinner, økologer, progressive og alle som ønsker en rolig og fredelig politisk debatt i en stadig mer kompleks verden: Listen over misbruk er endeløs, skriver hun videre.

[ Elon Musk stengte kontoen hans på Twitter – nå er han tilbake på Threads ]

Hidalgo kommer også med kritikk mot Elon Musk, som tok over eierskapet av Twitter/X i oktober 2022.

– Denne plattformen og dens eiere bidrar bevisst til å forverre spenninger og konflikter, skriver hun.

– La det ikke herske noen tvil. Dette er et tydelig politisk prosjekt for å fjerne demokratiet og dets verdier til fordel for mektige private interesser, skriver hun også.

Twitter/X har så langt ikke kommentert Hidalgos utsagn.

Spansk-franske Anne Hidalgo er politiker for Frankrikes største venstreparti, Parti socialiste (PS). Hun ble valgt som ordfører i Paris i 2014.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

[ Det hvite hus anklager Elon Musk for å spre antisemittisme ]

[ Trump-plattform har tapt 73 millioner dollar siden lanseringen ]