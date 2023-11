Trump-plattform har tapt 73 millioner dollar siden lanseringen

Beløpet tilsvarer 790 millioner norske kroner.

Tapet går fram av et dokument som er sendt inn til det amerikanske tilsynet Securities and Exchange Commission (SEC). Dokumentet kommer fra Digital World Acquisition Corp, som har planer om å slå seg sammen med selskapet som eier Truth Social.

Truth Social ble etablert av Trump for å ta opp kampen med X/Twitter etter at ekspresidenten ble utestengt fra Twitter for å ha spredt desinformasjon.

Kontoen hans ble gjenopprettet da Elon Musk overtok Twitter i oktober 2022, men Trump har holdt fast på sin egen plattform.

X antas å ha tapt 24 milliarder dollar siden Musk overtok selskapet.

Truth Social tapte 50 millioner dollar i 2022 og 23 millioner i første halvår i 2023.

