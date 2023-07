Elon Musk stengte kontoen hans på Twitter – nå er han tilbake på Threads

I desember 2022, under to måneder etter at Elon Musk overtok eierskapet av Twitter, sørget han for at brukerkontoen @ElonJets ble bannlyst. Kontoen brukte åpent tilgjengelige trafikkdata for å spore Elon Musks privatfly og publisere innlegg om dette på det sosiale mediet.

Kontoen ble drevet av Jack Sweeney, en ung amerikansk programmerer.

Nå har han opprettet en ny konto på Twitters nye rivaliserende nettsted, Threads.

ElonJet har ankommet Threads, skrev han i sitt første innlegg torsdag.

Siden da har han begynt å publisere oppdateringer av Musks privatfly, og har så langt fått 54.000 følgere.

Ikke tilgjengelig i Norge

Threads eies av Meta, selskapet til Mark Zuckerberg, som også har Facebook og Instagram i porteføljen sin.

Det sosiale medier fremstilles som en tekstbasert versjon av Metas bildedelingsapp Instagram, og ble umiddelbart sett på som konkurrent til Elon Musks Twitter. Ifølge Zuckerberg har de registrert 70 millioner brukere siden oppstarten natt til torsdag. Appen til Threads er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge og andre EU/EØS-land, på grunn av regionens strenge regler for datavern.

Datatilsynet er bekymret over personvernsvilkårene til Threads. Seksjonssjef Tobias Judin sier til NRK at appen gir Meta muligheten til å overvåke brukerne enda mer.

– Metas forretningsmodell er å få så mye data om deg som mulig. Meta sier selv at de vil samle inn alt du gjør på Threads, og at dette kan bli brukt til å profilere deg og tilpasse annonser til deg, sier han.

I et innlegg på hans personlige Thread-profil skryter derimot Sweeney av det nye sosiale nettstedet og rakker samtidig ned på Twitter.

– Twitter vil sakte, men sikkert sakke akterut hvis de ikke slutter seg til de desentraliserte nettverkene. Det setter virkelig spørsmålstegn ved Musks såkalte «free speech town square». Musk er en så fremtidsrettet teknologiperson, hvorfor skulle han ikke følge den nye desentraliserte ideen, skriver han.

