En helt ny måte å ta taxi på: – Rart at ikke andre flyplasser har dette systemet

Rett fra Berlin og på vei til et møte i Oslo sentrum. Det er planen til tyske Marianne Palma Calderon. Hun foretrekker å ta drosje inn til Oslo, fremfor å ta toget eller buss.

– Da kommer jeg dit jeg skal med en gang, sier hun til Dagsavisen.

Ved bestillingsautomaten utenfor inngangen, taster hun raskt inn hvor hun skal, hvor mange som skal være med og antall kolli med bagasje, før systemet viser henne avstand, kjørerute og kart. Et tastetrykk til, og hun får opp skjermbilde av ledige drosjer med bilmerke, type drivstoff og ikke minst pris. Enda et kjapt tastetrykk, og drosjen er bestilt.

Første gang

– Jeg er ofte i Oslo, men dette er første gang jeg bruker dette systemet. Veldig enkelt og oversiktlig. Rart at ikke andre flyplasser rundt om i verden har dette systemet, sier hun.

Det er alt den bereiste kvinnen rekker å si, før drosjen under to minutter etter bestilling kommer fra drosjedepotet rett ved terminalen. Sjåføren hopper ut av bilen, gir en hjelpende hånd med bagasjen og forsvinner ut fra flyplassen i retning hovedstaden. Det er en tur på drøyt fem mil, og med en beregnet kjøretid på 40 minutter.

Enkelt og greit. Og du vet hva du skal betale når du ankommer bestemmelsessted, uten noen form for overraskelser som tillegg for kø, bompenger eller «mye vind eller sol i øynene».

Greske Erasmus er født og oppvokst på Kreta. Han jobber som kokk ved en restaurant på Sørenga, noe han har gjort det siste året, og er på vei til jobb i Oslo.

– Dette er første gang jeg bruker dette systemet, sier også han til Dagsavisen, hutrende i den iskalde Gardermoen-lufta.

Erasmus fra Kreta, brukte automaten for første gang, og lot seg imponere. (Tom Vestreng)

– Dette var en veldig enkel måte å bestille taxi på. Og jeg er veldig glad den kommer så raskt, sier han og smetter inn i en god og varm bil.

Ved drosjeterminalen på Oslo Lufthavn er det verken kaos eller mangel på biler. I tur og orden kommer de rolig kjørende inn foran inngangen ved ankomst, hvor høflige og uniformerte sjåfører hjelper til med bagasjen og åpner dører.

Dagsavisen har tidligere skrevet om ville tilstander i drosjenæringen, hvor en veteran i bransjen beskriver den som en som en cowboybransje der tilnærmet alt er tillatt.

– Det er mange useriøse aktører, og mange kunder føler seg svindlet etter en kort tur til mange hundre kroner. Jeg får stadig høre om kunder som har sluttet å ta drosje. De har mistet tilliten til bransjen, sier drosjeveteran Tormod Isachsen til Dagsavisen.

Også Norges største taxiselskap, Oslo Taxi, beskriver bransjen som kaotisk for kundene.

Men det er ikke svart-hvitt i bransjen.

Taxikaos

Ved Oslo Lufthavn var taxiordningen fram til for halvannet år siden preget av kaos og priser beskrevet av mange som hinsides. En tur til Oslo kunne koste flere tusen kroner, om man ikke passet på å få en fastpris.

Særlig utlendinger som satte seg inn i første og beste drosje følte seg lurt da de ble avkrevd flere tusen kroner for en tur til Oslo, eller mange hundre kroner for en tur til et hotell nær flyplassen. Det kunne være kamp om kundene, og enkelte sjåfører var inne i ankomstterminalen for å kapre kunder.

– Vi fikk mange klager som kom inn til Avinor sentralt, som vi måtte håndtere. Særlig fra utlendinger, som ikke visste om at det var så store prisforskjeller og om kreative løsninger på prissystemet, sier teamleder for drosjene på Oslo Lufthavn, Roar Martinussen til Dagsavisen.

Han viser Dagsavisen hvordan bestillingsautomaten virker.

– Se her, sier han og taster inn en destinasjon i Oslo sentrum.

Kjapt kommer det opp et skjermbilde, med kjørerute og kart, før neste trykk, hvor man kan legge inn hvor mange man er, hvor mye bagasje man har med og om man trenger barneseter.

Skjermbilde fra taxi bestillingsautomaten ved Oslo Lufthavn. (Tom Vestreng)

Et kjapt trykk til gjøres. Antall ledige bilder, ut ifra de preferansene man har lagt inn, vises på et skjermbilde med pris, type bil og drosjeselskap. Når bestillingen er gjort vises også årsmodell, nummer på taklampe og registreringsnummer.

– Så er det bare å trykke en gang til, og vente et par minutter før drosjene står utenfor, sier Martinussen.

Når man velger på automaten er «premium» et av valgene. Da får du også opp bilde av den aktuelle bilen.

– Kjekt når du kommer hjem fra bryllupsreise, og vil strekke luksusen helt hjem, sier Ulstein med et smil.

Sterkt redusert

På en vanlig dag er det mellom 750 og 1000 drosjeturer fra Oslo Lufthavn. Bilene er fra mange selskaper, som kjører kundene dit de ønsker.

– Vi har rundt 25.000 taxireiser i måneden, men etter at vi fikk det nye systemet er antallet klager sterkt redusert. De siste to ukene fikk vi inn to klager, og de gikk på mobilbruk og hastighet, og ikke pris. Så totalt sett har vi hatt en reduksjon i klagene på 80 prosent, sier Martinussen, som er den som behandler klagene.

– Dette er det eneste stedet i Norge hvor du alltid får vite den eksakte prisen du skal betale før du setter deg inn i drosje, sier CEO (administrerende direktør, journ.anm.) i Fast Travel, Trym Ulstein til Dagsavisen.

Han er sjef for selskapet som drifter drosjene på Oslo Lufthavn.

Tidligere var det slik at drosjene på Gardermoen stilte seg i kø utenfor terminalen, og det var vanlig at den som sto først i køen, fikk tur. Uten å ane hvor mye turen ville koste. Det var det taksameteret som bestemte.

– Det var mye kreative beregninger for å kreve høy pris, sier Trym Ulstein.

Tusener av sjåfører

Han står bak det nye taxibestilling-systemet på hovedflyplassen, som var klart i april i fjor.

– Vi er de eneste i landet som har dette systemet. Og hadde jeg vært kokk, så ville jeg sagt at dette har vi laget fra bunnen av, sier Trym Ulstein med et smil.

I dag er det rundt 4.600 drosjesjåfører som er registrert for henting ved Oslo Lufthavn. Ved ankomst kjører de inn på taxidepotet, hvor det er plass til rundt 110 biler, og venter der til de får en bestilling, før de kjører inn foran terminalen, og henter kunden. Noe som skal ta maks tre minutter etter at bestilling og pris er bekreftet.

– På skjermen er det en QR-kode man kan skanne på telefonen, eller man kan ta et bilde av skjermen, og dermed få opp alle opplysninger om turen. Slik at det ved ankomst kan dokumenteres at det ikke skal tas høyere pris enn avtalt, eller forlanges mer enn avtalt, sier Ulstein.

– Alle kunder som kontakter oss og som har betalt høyere pris enn avtalt, får refundert mellomlegget eller i grove tilfeller hele beløpet, fortsetter han.

Trym Ulstein bistår greske Erasmus. (Tom Vestreng)

For å få kjøre taxi på Oslo Lufthavn er det krav til uniform blant sjåførene.

– Det gjør noe med trygghet, attraktivitet og seriøsitet, sier Trym Ulstein.

– Det er også påbudt med taklampe og taksameter for å drive virksomhet ved Oslo Lufthavn. Alt av kjøresedler og andre dokumenter sjekker vi opp mot Vegvesenet, sier han.

Prøver seg

Er man som sjåfør riktig uheldig kan man bli stående mange timer i depotet uten å få en tur. Eller i beste fall en kort tur til et av de nærliggende hotellene, noe som gir lite penger i kassa.

– Jeg har sympati for sjåfører som etter å ha ventet i flere timer i depotet, og så får en kort tur. Jeg skjønner at de ikke har lyst til å ta den turen. Men til tross for forståelsen er sjåføren pliktig til å ta den turen de får bestilling for, sier han.

– Men ventetiden for sjåførene har også gått ned etter at vi fikk dette systemet, påpeker Ulstein.

De fleste kundene bestiller taxi gjennom automaten, men kunder kan også ha forhåndsbestilt gjennom apper eller via Uber, Bolt eller andre.

– Men disse bilene må også inn i vårt system, så vi har kontroll på alle, sier Trym Ulstein.

Han er klar på at selv om de har et system som fungere godt, er ikke alt bare rosenrødt.

– De aller, aller fleste sjåførene leverer tjenestene sine prikkfritt i forhold til pris og kvalitet. Men det er alltid noen få som prøver seg, blant annet ved å kapre kunder inne i terminalen, eller leter med lys og lykte etter måter å omgå systemet på, og ta høyere priser. I perioder var det mye av dette, men nå er det mindre. Å være taxisjåfør kan være et lavlønnsyrke, og da er det for enkelte lett å prøve å omgå regler for å tjene mest mulig den tiden de er på jobb. Når det er lenge å vente mellom kundene, trigger det lysten og fristelsen til å omgå regler, sier direktøren.

Teamleder ved taxisentralen ved Oslo Lufthavn, Roar Martinussen (til venstre) og administrerende direktør i Fast Travel, Trym Ulstein (Tom Vestreng)

De som blir avslørt i omgåing av regler, og det er noen, blir utestengt fra flyplassen for en periode.

– Det svir økonomisk for den det gjelder, supplerer Roar Martinussen.

65 prosent

EL-bil andelen dominerer nå blant drosjene på hovedflyplassen. Og for kundene er det attraktivt å velge elbil.

– Vi ser at de sjåførene som har elbil får langt flere turer enn de som kjører diesel eller bensin. Kundene vet at om man velger elbil, så får man også en ny og moderne bil. Det fører til at de fleste sjåførene velger elektrisk når de skal bytte bil, sier Ulstein.

Teamleder for drosjene ved Oslo Lufthavn Roar Martinussen, viser hvordan bestillingsautomaten virker. (Tom Vestreng)

– I dag er elbil-andelen på Oslo Lufthavn rundt 65 prosent, sier han.

Enn så lenge er Oslo Lufthavn det eneste flyplassen i Norge som har dette systemet.

– Det eneste stedet i verden, faktisk, sier Trym Ulstein.

– Men det er ikke å legge skjul på at interessen fra andre flyplasser rundt om i verden er til stede. Vi ønsker jo at Avinor skal få dette på plass på flere flyplasser. Det gode med systemet er at det gir en trygghet, sikkerhet og kvalitet for de reisende. Alt er forutsigbart, sier han.

Er dette et system som også kan brukes utenfor flyplassene? For eksempel i Oslo sentrum, hvor det snakkes mye om kaos i bransjen.

– Absolutt, sier Trym Ulstein.

Systemet et er relativt nytt, og er hele tiden under utvikling.

– Systemet vil være under kontinuerlig forbedring, og vi evaluerer og justerer ut ifra tilbakemeldinger vi får fra bransjen og kunder. Målet er å kunne gi kundene en best mulig drosjeopplevelse, avslutter Trym Ulstein.

Ikke favoritt

Oslo Taxi, som er den største enkeltoperatøren i Norge, er positive til ordningen og støtter opp om den. Men de skulle ønske at det var enklere for kundene å velge drosje basert på hvilket selskap de ønsker, og ikke bare pris.

Skjermene slik de fungerer nå er nok ikke vår favoritt, men det er viktig at det er orden og kø-ordning på flyplassen blant drosjene. Det prinsippet er vi tilhengere av. — Thor Erik Skarpen, Oslo Taxi

– Skjermene slik de fungerer nå er nok ikke vår favoritt, men det er viktig at det er orden og køordning på flyplassen blant drosjene. Det prinsippet er vi tilhengere av. Konkurranse på like vilkår i ordnede former. Der har Avinor og Fast Travel nesten lyktes, men ikke helt, skriver leder av salg, marked og kommunikasjon Oslo Taxi, Thor Erik Skarpen i en e-post til Dagsavisen.

Thor Erik Skarpen Leder av salg, marked og kommunikasjon i Oslo Taxi. (Oslo Taxi)

– På skjermene får man fram de billigste drosjene først og dette spekuleres det i, mener han.

Han sier at kritikken er basert på enkelte kundeopplevelser, men at de ikke har dokumentasjon for at enkelte kommer med tillegg i prisene som ikke oppgis ved bestilling.

Han påpeker at dette ikke er kritikk mot Fast Travel, men mot enkelte useriøse aktører.

– Jeg er sikker på at Fast Travel er gode til å luke unna og ordne dette opp når slikt dukker opp, sier han.

– Det er kamp om kundene – og mange av våre kunder, som uansett vil ha Oslo Taxi bruker heller vår app Taxifix dersom de ikke finner oss på skjermene, sier Skarpen.

