Helgens nye låter: Delara flyr høyt og Emelie Hollow er din

Amanda Delara. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Delara

«Volare»

Tittelen får deg umiddelbart til å tenke på spanske orkestre langt unna Amanda Delara, men hun gjør ganske så enkelt det litt forslitte ordet «Volare» til sitt eget. Dette er hennes første singel siden debutalbumet «Shahrazad», som innkasserte henne den gjeve Spellemannprisen for årets utgivelse. Og hun velger å gjøre noe ganske annet enn på albumet.

Delara: «Volare»

Kanskje kan man si at «Volare» ligger et sted mellom Delaras tolkninger av to kjente låter, den svenske slageren «Josefin» og Karpes «Gunerius». Men «Volare» er hennes egen, en skylett låt som flyr høyt, selv om tematikken i utgangspunktet handler om å flykte fra det som vondt er: «Badmind, bad energy/make it stay, make it stay far away» synge hun over et intrikat rytmisk spor som understreker øyeblikkets tilfredsstillelse. Askjell Solstrand tryller i produksjonen denne gangen også.





Olga Amalie, noe får Gåte-fansen. (Olga Ama)

Olga Amalie

«Ild»

Den som har vært opptatt av sterke stemmer i spennet mellom folkrock og tradisjonsmusikk, har muligens merket seg navnet Olga Amalie. Med den nye låten «Ild» bør hun få flere ører til å lytte. I en slipphelg da veldig mye handler om Gåte er det ikke unaturlig å sammenligne Olga Marie Økland Molteberg med nettopp dem, selv om hun rent vokalt melodisk er nærmere den sfæriske popmusikken. Men når hun drar på i refrenget nærmer hun seg både det trønderske bandet og artister som Eivør og Heilung.

Olga Amalie: "Ild"

«Ild» er med andre ord rock i bunnen og velsignet med en unik og sterk vokal. Også den henter næring fra urmusikken som Olga Amalie kaller det. I sammenheng med «Ild» kan man høre både den norske og den samiske musikkarven. Onkelen er for øvrig Nils Økland, en av norsk tradisjonsmusikks fremste fornyere og fanebærere. Olga Amalie vil vi med andre ord høre mer til.





Photo: Marthe Thu - www.marthethu.no Emelie Hollow er ute med ny låt på norsk. (Marthe Thu /Photo: Marthe Thu - www.martheth)

Emelie Hollow

«Nå har du meg»

Emelie Hollow kan virke sukkersøt, men den lyse, nesten tandre stemmen har en styrke i seg få andre artister kan matche. Melankolien og håpet i hennes nye «Nå har du meg» kommer enda mer til sin rett fordi hun har valgt å skrive på norsk. Tidligere har hun i stor grad skrevet og også framført egen musikk på engelsk, men det er åpenbart at «Hver gang vi møtes»-deltakelsen, hvor hun sto for noen av sesongens beste tolkninger, har gjort inntrykk.

Emelie Hollow: «Nå har du meg».

«Nå har du har du meg» er en kjærlighetslåt produsert av Anton Engdahl, som også står som medlåtskriver. Han drar på og gjør den til en storm etter den stille, tangentdrevne introduksjonen hvor Hollow nærmest er bekjennende, for så å ta skrittet ut og våge. Og love. En sang som treffer

M4 sammen med Dio Mudara står bak albumet «Ja, vi elsker». (Nicoline)

M4 X Dio

«Ja, vi elsker»

«For å ringe tilbake, tast 1», er omkvedet på telefonsvareren som med jevne mellomrom griper inn på M4s album «Ja, vi elsker». Nei, det er ikke nasjonalsangen, selv om vi er farlig nærme 17. mai, men det handler likevel om Norge, om nasjonalitet og identitet, også en og annen bunad, ironisk og poengtert og turnert fra T Section-medlemmet M4. Dette er soloalbumet hvor han snører sammen et knippe kjappe og drøye låter med et gjestegalleri som er imponerende nok i seg selv. Arif, OnklP og Larsiveli blant dem. Førstnevnte er med på den allerede mye omtalte låten «Birken».

M4 X Dio Mudara: «Ja, vi elsker»

M4 nevner selv Eminem som naturlig sammenligningsemne. Og ja, om Eminem hadde slått seg fram i en maskert trio og gått fra klisjétekster til å bli en soloartist som treffer samfunnsånden som spikeren på hodet, er det slett ingen dum tanke. Produsentene i Dio Mudara turnerer materialet perfekt og får fram både humoren og dobbeltheten hos den fortsatt maskerte M4 med mye overskudd, latter og beats som er like tunge som de flyr lett. Låten «Shut Up» er kanskje den tyngste og råeste, med en tekst som stikker dypt og hardt. Den litt overivrige og etter hvert krakilske stemmen som legger igjen beskjed etter beskjed uten respons, er for øvrig The Armand Shows Arman Surizeh, noe som ikke akkurat demper humoren.

Ylva tar ingen sorger på forskudd i «Den tid den sorg». (Torgeir rorvik)

Ylva

«Den tid den sorg»

---

«Det blir for lite igjen i glasset hvis jeg deler med andre» slår Ylva fast på sin nye singel, men verken sangen eller artisten er så egosentrisk som det først kan virke som. Likevel, låten som munnhellet «Den tid den sorg» handler om å leve i nuet, om å ikke ta alle sorger på forskudd, snarere heller forsone seg med at det som kommer, det kommer.

Ylva: «Den tid den sorg»

Askjell Solstrand (Aurora, Sigrid) har produsert og bidrar til å gi denne energi som matcher teksten frie fandenivoldskhet. Som vi tidligere har slått fast, er Ylva Johnsen Olaisen fra Kristiansand et naturtalent av en liveartist, og «Den tid den sorg» er kanskje det beste beviset så langt på at 23-åringen er i ferd med å overføre det eksplosive i liveformatet til studiorillene. Tidligere i år ga hun ut «Forgjeves» sammen med William Gamborg, absolutt en fin låt det også, men det hun nå kommer med er lyden av den bekymringsløse sommeren.