Topp-republikaneren: – I vår interesse at Putin får klar beskjed

I et intervju med ABC4 Utah uttrykker den profilerte senatoren frustrasjon over partifeller og andre som vil droppe hjelpepakker til ukrainerne i fortsettelsen.

– Vi går fra argument til argument (fra dem som ikke vil sende mer støtte, journ.anm.). Nylig var det at europeerne må gjøre mer selv. Vel, de gjør mer. Det siste (argumentet) jeg hørte er at ukrainerne ikke har noen mulighet til å vinne, sier Republikaneren Romney.

Utah-senator Mitt Romney under en konferanse ved McCain Institute i Arizona nylig. (Jake Bacon/AP)

Han erkjenner at Ukraina er underdog og står overfor en «massiv supermakt» i Russland og president Vladimir Putin, men peker på at ukrainerne har klart seg usedvanlig bra så langt.

– Folket i Ukraina er besluttsomt og modig, og alt de ber om fra oss er de våpnene som vi i mange sammenhenger har gitt et løfte om å levere. Dessuten er det i USAs interesse at Putin får klar beskjed om at man ikke kan invadere sine naboer. Trekker vi støtten til en nasjon som ønsker å forsvare seg selv, vil ingen nasjoner i verden ha tro på oss mer, sier Romney.

Frykter Nato må i spill

Han mener Putin vil se mot et Nato-land som Polen hvis han lykkes i Ukraina, og at dét da vil føre til at USA må bidra med styrker på bakken gjennom Nato. Det samme har partikollega Mitch McConnell, Republikanernes minoritetsleder i Senatet, advart mot.

– Vi mister ingen amerikanske soldater i krigen. Det er ukrainerne som kjemper. Og hvis Russland tar Ukraina, blir et Nato-land neste på listen. Da er vi plutselig midt inne i det, har veteranen McConnell uttalt.

Mitch McConnell trekker seg som Republikanernes leder i Senatet i november i år. Før den tid skal han kjempe hardt mot det han mener er isolasjonisme i eget parti, og for videre støtte til Ukraina mot Russland. (Kaylee Greenlee Beal/Reuters)

Dagsavisen omtalte nylig uttalelsene fra en av de Republikanske senatorene som er sterkt mot å gi mer Ukraina-hjelp. Etter at den nyeste støttepakken fra USA til Ukraina gikk gjennom, etter en flere måneder lang tautrekking i Kongressen, tordnet den Donald Trump-vennlige JD Vance følgende til The Hill:

– Hvis Ukraina tror de skal få 60 milliarder fra Kongressen en gang til? Bare glem det. «No chance».

Den ferskeste pakken var nærmere bestemt på 61 milliarder dollar.

Trumps holdning

På sitt eget nettsted Truth Social varslet ikke ekspresident Donald Trump støtte til hjelpepakken da den nærmet seg ferdigstillelse, men heller ikke det motsatte. Trump, som sikter mot å vinne valget for Republikanerne 5. november, brukte i stedet mesteparten av et innlegg på å kritisere europeiske land for ikke å bidra med nok til Ukraina, skriver NTB.

– Hvorfor kan ikke Europa bidra med like mye som USA for å gi den hjelpen landet så desperat trenger? Alle er enige om at ukrainsk styrke og overlevelse burde være viktigere for Europa enn for oss. Men det er også viktig for oss, hamret den tidligere president og avsluttet innlegget med EUROPA, FÅ OPP FARTEN!

Republikaner og ekspresident Donald Trump sikter igjen mot maktens korridorer i Washington D.C. etter valget i USA i november. (Michael M. Santiago/AP)

EU tok raskt til motmæle. EUs rådspresident Charles Michel ba Trump om å sette seg inn i de faktiske forhold og sjekke tallenes tale, ifølge NTB.

– La oss få tallene på bordet. Og de viser at EUs bidrag til Ukraina er på 143 milliarder euro, skrev Michel på X, tidligere Twitter.

Siste Ukraina-pakke fra USA?

Den britiske eksperten Mark Galeotti har uttalt til Dagsavisen at han tror senator JD Vance kan få viljen sin.

– Blir dette den siste Ukraina-støttepakken fra USA?

– Hvis Donald Trump vinner presidentvalget i november, er svaret antakelig ja, sa Galeotti til Dagsavisen i april.

Mark Galeotti er historiker, forsker og forfatter, og leder konsulentfirmaet Mayak Intelligence. Briten regnes som en av verdens ledende eksperter på internasjonal kriminalitet og sikkerhetspolitikk med Russland som spesialfelt. (Privat)

Briten la til at han tror det vil kunne komme mer øvrig støtte, men at dette kan ha vært den siste store pakken.

---

Fakta om Mitt Romney

Mitt Romney er en amerikansk forretningsmann og politiker for Det republikanske partiet. Han er innvalgt til Senatet fra Utah for perioden 2019–2025.

Romney var republikanernes presidentkandidat ved valget i 2012, der han tapte mot Barack Obama. Fra 2003 til 2007 var Romney guvernør i Massachusetts. Han er sønn av tidligere guvernør i Michigan, George Romney.

Romney kunngjorde i høst at han ikke stiller til gjenvalg i Senatet for neste periode.

I et intervju med den amerikanske avisen Washington Post i september, rettet Romney kritikk både mot Donald Trump og president Joe Biden. Han sa blant annet at de fleste republikanere er tiltrukket av et «populistisk, demagogisk budskap».

(Kilde: Store norske leksikon / NTB)

Senator Mitt Romney. (J. Scott Applewhite/AP)

---

