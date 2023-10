Under en skole i Oslo ligger kommandosentralen nazistene brukte under okkupasjonen

– Vi lever i en verden som er så uforutsigbar og så ubehagelig for mange akkurat nå, som gjør at det gir veldig inntrykk å kunne komme hit i dag og lære litt om hva som skjedde. Det å være i en bunker gjør noe med meg, sier Marianne Borgen (SV) i sin åpningstale.

Torsdag 19. oktober åpnet Borgen offisielt utstillingen under Oslo Handelsgymnasium. I 1941 anla tyskerne en kommandobunker under skolen. Nå kan både skoleklasser og andre interesserte besøke den og utstillingen OHG-Bunkeren: Det var her det skjedde.

Bunkers-åpningen var noe av det siste Borgen gjorde før hun onsdag den 25. oktober gikk av som Oslos ordfører.

Oslo handelsgymnasium (OHG). (Jon Olav Nesvold/NTB)

Tysk kommandosentral

Da tyskerne okkuperte Norge 9. april 1940, var bygningen vi ser i dag nybygd og skulle ha åpnet for elever den høsten. I stedet ble det hovedkvarter for den militære delen av okkupasjonsmakten.

Fra januar 1941 til desember 1944 lå hovedkvarteret til alle tyske militære styrker i Norge på skolen. I 1941 bygde de en kommandobunker under skolegården.

I 1945 var bygningen hovedkvarter til Rikskommisariatet, som var den administrative makt i okkupasjonen. Denne var ledet av Josef Terboven, den øverste sivile leder i landet. På den måten ble store deler av krigen i Norge styrt fra lokalene til Oslo Handelsgymnasium.

Gangen til bunkeren. Som en del av utstillingen er det rødt lys og luftalarm. (Gabriella Løkke)

Dagsavisen har tidligere skrevet om norsk okkupasjonshistorie, blant annet om bunkeren under Ruseløkka Skole. Tyskerne bygget en rekke bunkere under okkupasjonen og disse har blitt brukt til ulike formål etter krigen. Forsvaret brukte for eksempel flere av disse under den kalde krigen.

På grunn av dette har bunkerne vært omhyllet av en viss mystikk. Det gikk rykter om at det var underjordiske tuneller som bandt dem sammen. Fortellinger om en enda dypere bunker under den vi kjenner i dag, var basert på ulike arkitekttegninger, og fra denne skulle det ha gått tuneller under Parkveien til bunkeren under Scandic-hotellet og derfra til bunkeren i Cort. Adelersgate.

Dette har imidlertid blitt avkreftet nå.

I bunkerens sykestue henger bilder av folk som både arbeidet for og mot okkupasjonen. Flere har forbindelser til skolen. (Gabriella Løkke)

Veien til bunkeren

Heisens dører stenger for høye vinduer som kaster lys på aulaens nydelige gulvfliser. Når de åpner igjen, er det en helt annen verden.

Her er det skarpe lysstoffrør i det lave taket, tett akustikk og en fukt i luften som lar deg kjenne at nå du er under jorden.

Først kommer vi til sykestuen, som er en etasje over selve bunkeren. På de hvite flisene henger bilder av folk som både arbeidet for og mot okkupasjonen. Flere har forbindelser til skolen.

Overgangene mellom samarbeid, tilpasning og motstand var flytende. — norgehistorie.no

For å illustrere en viss kompleksitet i folks valg om samarbeid, er rammene i sykestuen inndelt i tre farger. Vi lærer at de fleste noenlunde motvillig tilpasset seg okkupasjonen. De som helt konkret jobbet for eller med okkupasjonen har en rød ramme, blant andre Josef Terboven og Knut Hamsun. Folk i motstandsbevegelsen er rammet inn i svart, og mange i denne kategorien døde innen 1945.

De grå rammene er ganske treffende i gråsonen mellom samarbeid og motstand. Det hendte at nordmenn rent yrkesmessig samarbeidet med okkupantene, men samtidig drev ulovlig motstandsarbeid.

Disse uniformene, den røde gangen og luftalarm møter deg ved inngangen til bunkeren. (Gabriella Løkke)

Ruten til bunkeren går fra sykestuen til en slags foajé. Her er det mannekenger i naziuniformer, posert i nazihilsen. En semiautentisk alarmklokke gir signal om at trappen til bunkeren kan nedstiges og omvisningen kan begynne.

Utstillingen er delt opp i ni rom med ulike temaer og interaktive spill. Omvisningen i selve bunkeren går gjennom syv rom som fortrinnsvis følger okkupasjonstiden kronologisk.

Gjennom utstillingen kreves det tankevirksomhet av besøkeren. Halldis Neegård Østbye var elev ved OHG før krigen og beskrives som «glødende overbevist om den nasjonalsosialistiske ideologien». Hun ledet Nasjonal Samlings presse- og propagandakontor og var senere redaktør for Fritt Folk, en avis som var hovedorgan for NS under krigen.

Samtidig hadde hun sentrale verv i partiets kvinneorganisasjon og kjempet for bedring av kvinnenes stilling. Utstillingen spør deg - Antisemitt- og feminist?

Trappen ned til bunkeren. (Gabriella Løkke)

Oppdatert og oppgradert

Knut Dæhli (36) er en av fire lærere som har arbeidet med å utvikle utstillingen. Det var en utstilling i bunkeren før med langt flere gjenstander, men i 2019 begynte arbeidet med den nye utstillingen.

Målsetningen var blant annet å gjøre den enda mer tilgjengelig for skoleelever og oppdatere innholdet i henhold til moderne okkupasjonshistorisk forskning.

Knut Dæhli er historielektor og en av omviserne i utstillingen. (Gabriella Løkke)

– Da vi begynte å grave i arkivene til skolen og til Oslo om elever, lærere og de historiske gjenstandene fra okkupasjonstiden, fikk vi samlet mye historisk stoff, komprimert og forkortet det så det passet særlig for elever, forteller Dæhli.

Alle gjenstandene i utstillingen fantes i den tidligere utstillingen, slik som telefonen og dolken til Josef Terboven, Rikskommisær i Norge under andre verdenskrig samt en autentisk byste av Adolf Hitler.

– Til den nye utstillingen valgte vi å redusere antall gjenstander og heller vektlegge personlige historier og faglige forklaringer, for å gjøre utstillingen enda mer tilgjengelig, sier Dæhli.

Noen av artefaktene man kan se på utstillingen. (Gabriella Løkke)

Utstillingen har en klar demokratisk visjon. Med store blokkbokstaver er DEMOKRATIET I KRISE? skrevet på veggen. Og selv om utstillingen tar utgangspunkt i nazismen, blir det relatert til dagens problemer. Nåtidens konspirasjonsteorier vises fram, og på en skjerm kjører et slideshow med plakater, som ikke er fra krigen, men som har ideologiske og/eller visuelle likheter med nazipropagandaen.

Et klart budskap til elever og besøkende. (Gabriella Løkke)

Engasjementet pensjonerer seg ikke

Selv om utstillingen har stått klar for elever og andre interesserte siden 2021, er det først nå den er offisielt åpen.

– Det har vært som nå siden 2021, altså praktisk talt ferdig, men det har ikke blitt offisielt åpnet før nå på grunn av saksbehandlingstid for å innfri kommunale forskrifter, sier Dæhli.

Den offisielle åpningen sto altså Marianne Borgen for.

Marianne Borgen var med på omvisning i bunkeren. (Gabriella Løkke)

– Vi får nå til Oslo en ny og viktig og spennende utstilling fra tida hvor Oslo var okkupert. Og da tror jeg det er mange som ikke vet om historien til Oslo Handelsgymnasium. At flere får kunnskap om det, er jeg veldig glad for, sier Borgen.

– Jeg har jo tidligere jobbet i mange år med barn og unge og også barn på Gaza, så jeg kjenner på at den situasjonen som vi alle nå opplever, gjør at det blir kanskje enda viktigere å fortelle og gi kunnskap og lære om dette.

Det er lov å røre ved artefaktene i utstillingen. Dette er en interaktiv radio. (Gabriella Løkke)

Etter turen gjennom bunkeren forteller Borgen at det var en fin avslutning på hennes ordfører-tid.

– Jeg har brukt mye av mitt politiske liv til å være opptatt av demokrati, frihet, menneskerettigheter, så det er en fin avslutning på å være ordfører å være her i dag. Engasjementet for demokrati og frihet og menneskerettigheter pensjonerer seg jo ikke, sier hun med et glimt i øyet.

I skuffene gemmer det seg informasjon om 2. verdenskrig. (Gabriella Løkke)

Er en påminnelse

Tilbakemeldingene fra elevene har ifølge Dæhli vært veldig gode.

– Utelukkende positivt. Jeg har historieklasser som jeg tar med ned hit eller sender på feltarbeid. Det er mye man kan lære om lokalhistorie og okkupasjonshistorie ved å besøke denne utstillingen.

Bysten er fra huset. Det var så mange at noen ble bevart. (Gabriella Løkke)

De tre elevene på Oslo Handelsgymnasium Agnes (18), Hedda (18) og Nilas (18) har hatt tilgang til bunkeren siden den uoffisielt sto klar. Den har både vært brukbar i undervisningen, men også bidratt til å sette tingene litt i perspektiv.

Fra venstre: Agnes Ulrichsen, Nilas Teodor Sand & Hedda Ludvicke K. Tomassen. (Gabriella Løkke)

– Særlig med tanke på alt det som skjer i Ukraina og nå i Midtøsten, så er det noen som faktisk har en hverdag som kan ligne på hvordan det var her på 1940-tallet. Vi går rundt her, har matte og fransk og lever en helt vanlig hverdag med små problemer: Hvilken buss er vi på, når slipper vi og sånne type ting. Det blir så sykt stor kontrast til andre ungdommer i Ukraina eller Israel eller på Gazastripa, hva de opplever, jeg bare syns vi er heldige, tilføyer Agnes.

Vi veldig heldige at vi kan besøke en bunker for å se på noe historisk, vi trenger ikke en bunker for å bruke den for vi er ikke i noen fare. — Hedda Ludvicke K. Tomassen

Propagandaplakater i rommet om tekst og sensur. (Gabriella Løkke)

– Det er viktig å bevare historie, ikke glemme at det har jo skjedd og det kan skje igjen. Det er viktig at ungdommen lærer det så det ikke gjentar seg, sier Nilas.

– Ja og så er vi veldig heldige at vi kan besøke en bunker for å se på noe historisk, vi trenger ikke en bunker for å bruke den for vi er ikke i noen fare, sier Hedda.

For mer info om bunkerutstillingen, se nettsiden: ohgbunkeren.osloskolen.no

