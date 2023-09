De vil gjerne bli ordfører i Oslo. Men hvem av dem blir det?

Det har lenge vært svært jevnt mellom blokkene i hovedstaden. Den siste Oslo-målingen for InFact i Nettavisen viser et knapt, rødgrønt flertall, det samme gjør Kantars siste måling for TV 2.

I august var det imidlertid et klart borgerlig flertall på Opinions Oslo-måling for Dagsavisen. Og Høyre har lenge ruvet på toppen som byens største parti. Blir det borgerlig flertall 11. september, blir det mest sannsynlig Høyres profilerte kandidat Anne Lindboe som overtar som ordfører i Oslo etter Marianne Borgen.

Stor PR-kampanje

Det tidligere barneombudet og direktøren for Private Barnehagers Landsforbund (PBL) ble nominert til Oslo Høyres ordførerkandidat i fjor høst, og Oslo Høyre har brukt dette siste året på en storstilt PR-kampanje for at Lindboe skal bli ordfører og Eirik Lae Solberg ny byrådsleder. I øyeblikket kan du ikke gå mange meterne i byen før du støter på en svær Høyre-plakat eller en trikk med Lindboe og Solbergs ansikter på.

Det kan fort bli disse to som kommer til å styre byen de neste fire åene. På borgerlig side har verken Frp, Venstre, KrF eller Industri- og næringspartiet (INP) lansert egne ordførerkandidater. Det trenger likevel ikke bety at de er helt ute av kabalen en gang for alle. Da SVs Marianne Borgen ble ordfører i 2015, ble hun ikke lansert som ordførerkandidat i valgkampen, men endte opp med posten som et resultat av byrådsforhandlingene etter valget. Folkets Parti FNB har ellers lansert partileder Cecilie Lyngby som sin ordførerkandidat, men målingene viser at de skal slite for å få et mandat i bystyret.

Lindboe: – Snakker rett fra levra

Dagsavisen treffer Anne Lindboe ved Høyres valgbod på Karl Johan. Hun er strålende blid og ser ut til å være i fullt valgkampmodus, men hun innrømmer at det i perioder har blåst rundt henne i valgkampen.

Hun har fått kjeft av både sine egne og fra politiske motstandere. Det har stormet rundt et utspill om samarbeid med Industri- og næringspartiet (INP), om en uttalelse om at teater kan brukes mot ungdomsvold, og om en Instagram-post om ufaglærte som Høyre etterpå har sagt ble lagt ut ved en feil.

Tidligere ordfører Fabian Stang skapte også baluba da han beskyldte Aps ordførerkandidat Rina Mariann Hansen for å mobbe Lindboe, og sa: «Hvis jeg hadde vært frekk, ville jeg kalt Hansen for en frekk vegglus».

Lindboe syns likevel at hennes første år som «ordentlig» politiker samlet sett har vært «fantastisk». Hun er opprinnelig Sandefjord-jente, men har som voksen bodd både øst og vest i hovedstaden.

Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe poserer foran Høyres bod på Karl Johansen, med valgplakat av seg selv og byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg. (Hanne Mauno)

– Jeg har brukt veldig mye tid rundt omkring i Oslo. Jeg har besøkt mange forskjellige typer tjenester, fra sykehjem til skoler og små bedrifter. Selv om Oslo er en fantastisk by, er det ikke noe tvil om at vi har noen utfordringer som bekymrer meg, og som vi er nødt til å gjøre noe med, sier hun.

– For meg er det å være ordfører ikke bare å være en blid snorklipper, selv om det innebærer mye representasjon. Om jeg blir jeg ordfører vil jeg være et ombud for de mest sårbare i Oslo. Med min bakgrunn som barnelege og barneombud, har jeg sterkt engasjement for de mest sårbare gruppene i samfunnet. Det er disse gruppene jeg er mest opptatt av å gi en stemme – enten det er eldre eller barn som faller utenfor skolen, eller mennesker som sliter med psykiske helseutfordringer. Jeg ønsker å være talsperson for disse gruppene, sier Lindboe, som ikke har tenkt å endre stil, selv om hun har vært uheldig med en del utspill.

– Jeg har bestemt meg for å være meg selv. Jeg snakker rett fra levra, og er forberedt på at noe jeg sier kan vris og vendes på. Jeg innrømmer glatt at jeg tråkket i den grønne salaten i intervju om samarbeid med INP. Jeg var ikke god nok til å presisere at jeg selvsagt snakket om å samarbeide om enkeltsaker. Men når det er sagt: Jeg gikk ikke inn i politikken for å drive gjørmebryting med politiske motstandere, og jeg tåler en trøkk.

Og de nominerte er …

Skulle de rødgrønne likevel få en knepen seier i oslovalget, er det i alt tre rødgrønne kandidater som kniver om å overta ordførerkontoret. Og de nominerte er: Nåværende næringsbyråd Rina Mariann Hansen (45) fra Arbeiderpartiet, kultur- og idrettsbyråd Omar Samy Gamal (31) fra SV, samt 24 år gamle Rauand Ismail fra MDG.

MDG kan bli en joker, men i de åtte årene Raymond Johansen har ledet det rødgrønne byrådet, har Ap og SV delt lederposisjonene mellom seg. Det største partiet har fått byrådslederposten og det minste ordførervervet. Dette kan tale for at det blir Omar Samy Gamal som blir ordfører, dersom det blir rødgrønt flertall og SV blir minst.

Elev på «ordførerskolen»

Vi treffer Gamal på Tøyen Torg, der han så absolutt er på hjemmebane. Han bor «like borti her», og hilser med jevne mellomrom på kjente mens vi snakker. Men han vokste ellers opp litt på Hauketo, litt i Fredrikstad og litt i utlandet, så han karakteriserer seg selv som et ekte «flyttebarn».

– Når man gjør det så lærer man seg å bli glad i mennesker, fordi du hele tiden er i en situasjon der hvor du blir kjent med nye mennesker, sier Gamal, som allerede har tatt noen leksjoner på «ordførerskolen», i regi av avtroppende SV-ordfører Marianne Borgen.

På hennes Facebook-konto kan man jevnlig se humoristiske sketsjer der Gamal får grunnopplæring i hvordan være ordfører i hovedstaden. Hvordan man skal hilse på de kongelige, for eksempel, eller hvordan man lynraskt skal skifte til finstasen når man skal ut og representere.

– Men altså, alle de tingene som jeg på en måte lærer på denne ordfører-skolen, det er jo ikke de tingene jeg gleder meg aller mest til. Såpass ærlig skal jeg være. Du ser jo hvordan jeg går kledd? Dress er ikke mitt yndlingsplagg, innrømmer Gamal.

– Men jeg skal nok klare representasjonen, det er nok mange flotte mennesker å møte der også.

SVs ordførerkandidat Omar Samy Gamal på hjemmebane, midt på Tøyen Torg. (Hanne Mauno)

Den aller yngste

Mest ser Gamal fram til å besøke ungdomsklubber, helsehus og andre steder der han kan møte vanlige folk og få vite hva de er opptatt av. I likhet med Lindboe ønsker han heller ikke å være «bare en snorklipper». I Oslos parlamentariske system er det byrådslederen og byrådene som utøver politikken, mens ordføreren tar seg av representasjon og leder arbeidet i bystyret. Likevel mener Gamal at også Oslos ordfører spiller en viktig politisk rolle.

– Som ordfører kan du løfte fram saker som ikke får nok fokus, og du kan også løfte fram stemmer i samfunnet som ellers ikke blir hørt, sier Gamal til Dagsavisen.

– I ungdomstida mi opplevde jeg at politikerne i Oslo virket veldig fjerne, og at de ikke hørte på hva vi mente og hva folk mente. Da jeg selv kom inn i politikken, fant jeg raskt ut at jo, politikerne lytter, men det er veldig forskjellig hvem de lytter til, mener SVs ordførerkandidat.

Blir han ordfører, vil han med sine 31 år bli den yngste ordføreren noensinne. Han blir også den første med minoritetsbakgrunn. Det tenker han er bra for byen, både at han er ung, kjenner østkanten, men også at han har minoritetsbakgrunn.

– Jeg er veldig stolt av at jeg har minoritetsbakgrunn. Jeg tror det er viktig for de unge i dag med minoritetsbakgrunn, å kunne se at det er faktisk mulig for dem også: Å være med og lede byen. Det veide tungt for at jeg skulle si ja, sier Gamal.

Først politikk, så posisjoner

Gamal understreker at ingenting er hogd i stein, for ordførervervet blir uansett gjenstand for forhandlinger etter valget. Der er han helt på linje med Aps ordførerkandidat, Rina Mariann Hansen.

– Vi forhandler når vi forhandler, og det skjer ikke i media. Vi diskuterer politikken først, og fordeler posisjonene etterpå, sier Hansen til Dagsavisen.

Sist Ap hadde begge sjefspostene i Oslo, var i perioden 1991–1995. Da ble Ann-Marit Sæbønes Oslos første kvinnelige ordfører. Hansen kan i teorien bli Oslos andre kvinnelige Ap-ordfører. Sist helg var hun i ordførerduell med Høyres Anne Lindboe på Mortensrud, og hun forsikrer om at ting har roet seg i ordførervalgkampen etter «vegglus»-affæren med Fabian Stang tidligere i sommer. Hun presiserer at både hun og Lindboe begge er 2.-kandidater for hvert sitt parti, at de er saklige, og at de snakker om reine, politiske saker.

– Dette er ikke en popularitetskonkurranse mellom oss som enkeltpersoner! Lindboe er dessuten såpass erfaren med media at hun er fint i stand til å håndtere våre politiske diskusjoner på en god måte uten at Fabian Stang trenger å komme med masse forslag, sier Hansen, som avviser at hun har vært en «mobber» i årets lokalvalgkamp.

Ordførerduell Ordførerkandidatene Rina Mariann Hansen (Ap) og Anne Lindboe (Høyre) i duell under Mortensrud Festival 2. september. (Nora Kleven)

– Glad i Oslo

Heller ikke Hansen vil bare være en «snorklipper», men hun mener ordførerrollen i Oslo er politisk på en annen måte enn når man er byrådsleder.

– Spesielt viktig er muligheten man får til å løfte saker for Oslo nasjonalt og tverrpolitisk, der kan man utgjøre en forskjell. Ordføreren gjør også en viktig jobb i bystyret, med å finne brede, tverrpolitiske løsninger, mener Hansen.

– Oslo er ellers en gigantisk kommune som kan framstå som et flerhodet troll for folk flest, som kanskje syns det er vanskelig å vite hvem man skal ta kontakt med. Her kan ordføreren vise en vei inn, sier hun til Dagsavisen.

Selv om hun ikke har fått gå på Marianne Borgens «ordførerskole», er hun ikke så bekymret for den mer seremonielle representasjonsdelen av jobben.

– Jeg har jo vært kulturbyråd, og der er det lignende oppgaver. Det er mange åpninger, arrangementer og menneskemøter som ikke først og fremst er partipolitiske. Som da jeg reiste til Tokyo i forbindelse med en Munch-utstilling, og representerte Oslo og Norge, sier Hansen.

– Men hovedgrunnen til at jeg har lyst til å bli ordfører og stå på 2. plass på Aps liste, er at jeg veldig glad i Oslo, og har brukt 20 år av livet mitt på å sitte i Oslo bystyre. Jeg har lyst til å bidra til at Oslo blir en enda bedre by å bo i. Det er mange, mange uløste problemer i byen vår som vi er nødt til å ta tak i, som å sørge for flere ansatte i eldreomsorgen eller sommerjobber for Oslos ungdom. Det tror jeg at jeg kan bidra til, også ved å være ordfører, understreker Aps ordførerkandidat.

