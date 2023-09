Her står slaget om byrådsmakta nå

Med kun halvannen uke igjen til valgdagen og rekordjevne meningsmålinger tilspisser det seg virkelig i kampen om velgerne i Norges hovedstad.

Bakgrunnstallene på Opinions siste Oslo-måling for Dagsavisen, som ble tatt opp 21.–23. august viser blant annet at:

32,6 prosent av velgerne i ytre by øst fortsatt ikke har bestemt seg for hva de skal stemme.

Det er dobbelt så stor andel som i resten av byen.

Ytre by øst er eneste delen av Oslo der Arbeiderpartiet fortsatt er største parti.

I 2019 var det 110.627 stemmeberettigede i de fire Groruddals-bydelene Alna, Stovner, Bjerke og Grorud.

Nesten frisk og klar for å vinne

– Nå blir det full mobilisering i Groruddalen siste uka, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Jeg kommer til å være mye hjemme. Altså ikke hjemme hos meg, men her oppe i Groruddalen. Vi må være veldig tydelige på hva som skiller, nå. Både på skoler, eldre og barnehage, sier han.

De siste dagene har byrådslederen vært sjuk, og ikke kunnet delta i valgkampen. Fortsatt er han nok ikke helt frisk, men kan ikke være sengeliggende lenger, nå som det bare er en uke igjen av valgkampen.

– Skal du på husbesøk selv i dag?

– Det må jeg se an. Jeg skal i hvert fall mobilisere. Vi veit at husbesøk hjelper. Og bakgrunnstallene våre viser det er en positiv bevegelse.

– Har du vært begrensa av sjukdommen?

– Ja, jeg har holdt senga i to dager. Da gjorde jeg ingenting, jeg hadde feber på over 39. Nå er jeg under 38, så da blir det litt aktivitet i dag, sier han.

– Jeg håper jeg får den ned nå, da. Tar litt Paracet og Cosylan. Så får jeg holde litt avstand før jeg kliner til i morra. Jeg er så klar. Dette skal vi vinne. Jeg er helt sikker på at vi greier det, sier han.

Frykter skatte- og velferdskutt

Byrådslederen fra Arbeiderpartiet er klar på forskjellene mellom sitt eget parti og utfordrerne fra Høyre.

– Det er jo et alternativ her som har en veldig god «record» på hva de leverer på. Det er skattekutt. Hvis de fjerner eiendomsskatten så er det ikke de store summene her i Groruddalen. Det er helt andre boliger som vil tjene fett på det.

– Hvorfor skal folk i dalen stemme på dere?

– Fordi vi beviselig har gjort det bedre. Folk har fått gratis aktivitetsskole og lavere pris på barnehage. Vi har økt tilskuddene til kommunale leiligheter og satsa massivt på 4000 sommerjobber til ungdom. Vi har etablert jobbsentre og ansatt flere lærere. Dette er fokus vi har, for vi må jobbe mot klasseskillene, sier han.

– Alt dette er ting dere har gjort, men hva skal dere gjøre framover?

– Vi garanterer å fortsette med gratis aktivitetsskole, fortsette med flere lærere og flere i barnehagene. Stovner bad er under oppbygging. Det går inn i rekken av en enorm satsing i området. Det blir veldig kult, rett nedi dumpa ved Tante Ulrikkes Vei.

Skal til for å vinne byen

– Det er interessant, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg, om tallene som viser at så mange i Groruddalen ikke har bestemt seg ennå.

Høyre-toppene Anne Lindboe, Erna Solberg og Eirik Lae Solberg åpnet Oslo-valgkampen med dørbanking i Groruddalen tidlig i august. (Oslo Høyre)

– Det viser jo at Oslo blir et jevnt valg, og at Groruddalen har stor betydning for hvem som får flertall i byen. Jeg tror jo mange som tidligere har stemt Arbeiderpartiet er i tvil. De ser at alt blir dyrere med Ap i regjering og i byråd. Høyre går til valg på å gjøre hverdagen til folk lettere, ikke vanskeligere, sier han.

Blant Høyre-toppens meny til byens groruddøler er lavere månedskortpriser på T-banen, at kommunen skal betale for fritidsaktiviteter for barn med dårlig råd, og nedtrapping av eiendomsskatten på bolig. Dessuten vil han gjøre beboerparkering gratis i ytre by.

– Det er forskjell på Grorud og Grünerløkka. Bydelsutvalgene må få bestemme selv, men vi bør ikke kreve inn penger for å parkere i eget nabolag i ytre by, hvor så mange er avhengig av bil, sier han.

– Trenger dere Groruddalen for å vinne valget?

– Det gjenstår å se. Groruddalen er en del av det som skal til for å vinne byen.

– Ytre øst er fortsatt den delen av Oslo der Arbeiderpartiet er største parti?

– Det tar vi som en utfordring, sier Solberg.

Valgdeltakelse

Samtidig vet vi at det er i Groruddalen valgdeltakelsen i Oslo tradisjonelt er lavest.

Ved valget i 2019 var valgdeltakelsen i Oslo som helhet 67,6 prosent. Men de valgkretsene med lavest valgdeltakelse var Veitvet skole (53,2 prosent) Tokerud skole (53,1 prosent) og Stovner VGS (50,2).

– Jeg håper flere i Groruddalen velger å bruke stemmeretten sin, og aller helst håper jeg de bruker den på Høyre, sier Eirik Lae Solberg i Høyre.

Byrådslederen fra Arbeiderpartiet har et enda enklere budskap til folk på Oslo øst nå:

– Vil dere la vestkanten bestemme? Det er jo det det dreier seg om, sier Raymond Johansen.

