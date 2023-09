Norske politikere har det siste året gjentatte ganger havnet i trøbbel på grunn av habilitetsproblemer. Sist utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), hvor ektemannen Ola Flem hadde kjøpt aksjer i selskaper som utenriksministeren skal ha hatt førstehåndskjennskap til.

Og rett før hun havnet i hardt vær, måtte forsknings- og høyere-utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) gå av som følge av sine aksjekjøp.

– Ikke mulig

Til sitt forsvar sier Huitfeldt at hun ikke ante noe som helst om mannens aksjekjøp, og at det hjemme hos dem er vanntette skott. Det vil si at ektemannen ikke aner hva kona driver med, og motsatt. Hun sier at kursdrivende informasjon umulig kan ha kommet fra henne.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt forklarte også torsdag overfor NRK at hun ikke røper hemmeligheter til noen.

– Jeg snakker aldri med min mann eller noen andre om forhold som kan ha betydning for prisene for kjøp og salg av aksjer på Oslo Børs, understreket hun.

Ola Flem sier til Dagsavisen gjennom advokat Pan Farmakis at han ikke ønsker å kommentere saken.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er gjennom UD forelagt saken, men hadde ikke svart innen fristen Dagsavisen satte.

– Det er ikke mulig å ha slike vanntette skott på hjemmebane, og om de faktisk skulle hatt det er dette noe ikke markedet kan ha tillit til, sier Kjell Jørgensen til Dagsavisen.

Han er førsteamanuensis ved Institutt for finans, Handelshøyskolen BI.

Det er ikke mulig å ha slike vanntette skott på hjemmebane, og om de faktisk skulle hatt det er dette noe ikke markedet kan ha tillit til. — Kjell Jørgensen, førsteamanuensis BI

Han mener det er en enkel sak å finne ut om det er foretatt aksjekjøp på tidspunkter forut for negativ eller positiv informasjon, som enda ikke er offentlig kjent, og som dermed kan ha en negativ eller positiv innvirkning på verdien til et selskap.

– Det er bare å se på tidspunktene for kjøp og salg, og når det ble gitt informasjon som kan ha påvirket aksjekursene, sier Jørgensen.

Regelverket tillater både stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer å handle med aksjer. Nå mener BI-professoren at det er på høy tid å ta en diskusjon rundt dette.

– Man kan kanskje ta utgangspunkt i et forbud mot kjøp og salg av enkelt aksjer, og se om det er mulig å gi noen unntak, sier han.

– Politikere sitter på en enorm kunnskap og makt. De går rundt i gangene og får med seg informasjon, og gjør beslutninger som påvirker markedene, ofte i stor grad. Så det er på høy tid diskusjonen kommer, sier Kjell Jørgensen.

[ – Jeg synes mest synd på henne ]

Bør kunne plassere penger

Peter Warren er en kjent investor, tidligere hedgefondforvalter, investeringsdirektør og market maker.

En market maker er en som er villig til kontinuerlig å stille kjøps- og selgerkurs på et definert antall verdipapirer, valuta osv.

– Det forbauser meg at så mange politikere og ektefeller tydeligvis søker spenning i aksjemarkedet. De kunne heller begynt med basehopping, sier Peter Warren i et intervju med Dagens Næringsliv.

Peter Warren er selv fallskjermhopper, og ble norgesmester for lag i 1994. Han har også drevet med båtsport.

WARREN Finansmannen Peter Warren. (Erlend Aas/NTB)

– Nå er det åtte år siden jeg var aktiv i denne virksomheten, så det kan godt hende at det er mye strammere regler nå, enn da jeg holdt på, sier han til Dagsavisen.

Om vanntette skott på hjemmebane hos ekteparet Huitfeldt/Flem sier han dette:

– Det kommer an på om man går inn i et lukket rom hver gang det kommer en telefon. Det er veldig viktig at viktige samtaler tatt hjemme ikke blir overhørt. Nå kjenner jeg ikke til romfordelingen hjemme hos dem, men det er vanskelig å tro at disse to ektefellene ikke snakker sammen, sier Peter Warren.

Det er sunt at politikere kjenner til finansmarkedet. Men det burde foregå på armelengs avstand, som å plassere pengene i indeksfond. — Peter Warren finansmann

Han mener at politikere skal ha muligheten til å kunne plassere penger.

– Det er sunt at politikere kjenner til finansmarkedet. Men det burde foregå på armlengdes avstand, som å plassere pengene i indeksfond. Dette bør også gjelde nærstående personer til politikerne. Dermed fjerner man tvil og usikkerhet, sier han.

– For å unngå mistenkeliggjøring bør man unngå å kjøpe enkeltaksjer. Det er de aller færreste som klarer å slå børsindeksen ved å kjøpe aksjer. Gjør man det, er det mistenkelig i seg selv, sier han.

Peter Warren trekker paralleller til da Nicolai Tangen ble ansatt som sjef for Oljefondet.

– Da var det politiske engasjementet enormt. Det var mistenkeliggjøring og detaljstyring av hva han skulle drive med. Så her møter politikerne seg selv i døra. De gir seg flere friheter enn det de mener andre skal ha, sier han.

Da Ola Borten Moe måtte gå av som følge av sine aksjekjøp, bestemte Økokrim seg for å etterforske Moe.

– Mens det i Huitfeldts tilfelle tok «14 sekunder» før Økokrim sa at det ikke var grunnlag for videre etterforskning. Det er en holdning jeg stusser over, sier Warren.

[ Holder stand i valgkampen – tross habilitetsbråk ]

[ Det handler om tillit ]