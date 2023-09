Hvordan det ser ut fra grasrota

Regjeringen skal virkelig ha for å ha skapt temperatur i en ellers lunken valgkamp. Hva skulle vi ellers ha å snakke om, hvis det ikke var for «Håndbok for politisk ledelse»? Og ikke minst vedlegg 1: «Retningslinjer ved kjøp og salg av finansielle instrumenter».

Sjokk og vantro, måpende mistro. Da den fjerde inhabilitetssaken traff regjeringen Støre midtskips denne uka, hørte man mest et surklende er − det − mulig? fra dypet av folket. Ja, det var det. Igjen. En samlet nasjon, blåe som røde, kunne himle med øynene, oppgitt over hva landets regjering holder på med. Det er aldri bra.

Det er på ett nivå så menneskelig tragikomisk

Høyresiden har kunnet fråtse i popkorn denne sommeren. Rolig og avslappet har de kunnet sitte og se komedien utspille seg på den nasjonale scene. Statsråd og salvet nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brennas skjøre kanossagang i midten av juni. Kulturminister Anette Trettebergstuens avskjed noen dager senere. Avsløringen av Ola Borten Moes grådige aksjekjøp i juli, som nå etterforskes av Økokrim. Og før august var over, rakk jaggu utenriksminister Anniken Huitfeldt å bidra til atter en latter. Hennes mann hadde kjøpt aksjer uten å spørre kona.

Det er på ett nivå så menneskelig tragikomisk. Få klarer vel å unngå å se for seg scenene i det huitfeldtske hjem på Jessheim. Den avslørende samtalen skal visst ha forløpt i bilen, men på vårt indre lerret kan man se for seg at den myndige utenriksministeren kommer inn på gutterommet og tar han på fersken foran PC-en. Du handler ikke våpenaksjer, vel? Laks? Hva har jeg sagt om det? Vi ser for oss ektefellens nedslåtte blikk. Hvor ofte handler du?

Så kan vi forestille vi oss språkbruken. Ordene, karakteristikkene. Tårene. Skrikingen. Smellingen med dører. Frustrasjonen og stresset. Deretter samtalen utenriksministeren måtte ta med sin sjef, altså statsministeren, om at også hun hadde sviktet han. For som det står i håndbokas vedlegg 1: «Ansatte med nærstående som har en betydelig aktivitet i verdipapirmarkedet, oppfordres til å orientere sin nærmeste leder om dette».

Men aller mest er dette dypt alvorlig. For alle involverte. Vår utenriksminister har vært inhabil i flere saker på grunn av mannens aksjekjøp og -salg, selv om man tror Huitfeldt på at hun ikke har visst om omfanget. Hennes såkalte «uvitende inhabilitet» har ikke påvirket gyldigheten av de vedtak hun har gjort som utenriksdepartementets leder. Fra mange hold kreves likevel statsrådens avgang, for hvordan skal man kunne stole på henne etter dette? Statsminister Støre holder sin beskyttende hånd over sin utvalgte. Han tror på Huitfeldt, han har tillit, og håndteringen virker å være gjort prikk etter boka.

Statsministeren vil selvsagt bare videre fra sin fjerde habilitetsskandale på drøye to måneder. Det er tross alt en situasjon der ute i verden som krever hans fulle oppmerksomhet og som gjør dette til et åpenbart dårlig tidspunkt å bytte ut regjeringens fremste kompetanse på internasjonale forhold. Etter han selv. For den tidligere utenriksministeren Støre har jo utebane har alltid vært vel så viktig som hjemmebanen. Men det som er riktig for statsminister Støre, er ikke nødvendigvis det for partileder Støre.

For partigrasrota hjemme, den som nå i lokalvalgkampen samler seg for et siste lokalt push mot kommunestyret, er det fattig trøst at Anniken Huitfeldt trengs i UD. For de mange tusen på stand eller som nå skal ut og banke på dører den neste uka, var nok en drittsak i partiets øvre sjikt det siste de trengte å svare for. Ei ekstra bør i en allerede tung sekk.

I Oslo sliter Arbeiderpartiet med målinger på 16 prosent. Trondheim står for fall. De nasjonale målingene viser at partiet ikke vil være det største i Norge ved valg for første gang siden 1924. I VG torsdag fikk Støre og partiledelsen i Oslo beskjed av partimedlem og leder for Fellesforbundet i Bergen, Richard Storevik, om å holde seg langt unna Bergen i innspurten. Det er oppgittheten som snakker. Han er garantert ikke alene om den følelsen.

De har utstått mye de siste årene, fotfolket i Arbeiderpartiet. De har en partileder som mange oppfatter som en gjøkunge, som aldri helt har blitt deres på grunn av sin privilegerte bakgrunn. Det skjebnesvangre 2017-valget, der Støre i innspurten ble møtt med oppslag om sin privatøkonomi, skapte en intern krise i partiet. To tapte stortingsvalg skapte spenninger som ledet videre til Giske-saken, som siden har hjemsøkt partiet. Og da partiet endelig var tilbake med makta i 2021, startet en nedtur som mangler ord og sidestykke. Med målinger nede på 15-tallet i mars og sommerens svært belastende saker om nepotisme og grådighet − eller habilitet på pent − som bunnoteringer. Det stilles spørsmål ved Støres lederegenskaper, ved hans autoritet, når fire sentrale statsråder kan være så egenrådige.

Huitfeldt blir, regjeringen kreker seg videre, og mye tyder på at Arbeiderparti-folk flest både tror på og har sympati med Anniken. Det er jo ektefellen som har vært en idiot. Men historiens skygge smitter likevel av. At mannen til en av de store lederne i det moderne Arbeiderpartiet, spekulerer i aksjer, tjener penger på våpensalg og oppdrett, føles nok veldig fremmed for dem. Også summene som svirrer i denne saken, vil være gåtefulle for dem som syns utstrakt kjøp og salg av finansielle instrumenter gjør skillet mellom sidene i politikken mer utydelig. Det kan i det minste se ut til å være langt mellom topp og bunn, mellom liv og lære, i partiet. Det kan fort lugge i identiteten for mange.

For mange er det også rart at noen kan gjøre store feil uten at det får konsekvenser. Vanlige folk som gjør feil i møte med Systemets regler, straffes ubønnhørlig. Var noen likere enn andre likevel?

Arbeiderpartiets oppslutning er nå på 18,5 prosent. Sosialdemokratene ligger an til å gjøre det dårligste valget på nesten 100 år og miste makta i landets storbyer. Om to år er det stortingsvalg igjen. Enda mer på spill. Spørsmålet partiets foresatte må stille seg, er om de våger å la utenriksminister Støre lede laget på hjemmebane en gang til.

