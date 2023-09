Advarer USA mot å lagre atomvåpen i Storbritannia

Forrige uke ble det kjent at det amerikanske flyvåpenet planlegger å bygge en sovesal på den militære flystasjonen RAF Lakenheath i Suffolk, for personell som angivelig skal jobbe med å håndtere atomvåpen, skriver The Guardian.

Avisen hevder dette kan indikere at amerikanske atomvåpen muligens vil komme tilbake på britisk jord for første gang på over 15 år. Medier som Daily Mail og Bloomberg har også omtalt saken.

Nyheten fikk blant annet russiske myndigheter til å reagere.

Advarsel fra Putin og co.

Marija Zakharova, talsperson ved det russiske utenriksdepartementet, advarer USA mot å flytte atomåpen til De britiske øyer.

– Hvis dette skrittet noen gang blir tatt, vil vi se på det som en eskalering, sier hun, ifølge The Guardian.

Hun legger til at denne utviklingen vil «tvinge Russland til å iverksette kompenserende mottiltak for å beskytte vårt lands og våre alliertes sikkerhetsinteresser».

Amerikanske myndigheter har foreløpig ikke kommentert om det medfører riktighet at de planlegger å lagre atomvåpen på Lakenheath.

Russland flytter selv atomvåpen

Russland annonserte i juni at de planla å overføre atomvåpen til Belarus, som grenser til både Russland og Ukraina. Det vil i så fall være første gang siden Sovjetunionens fall at nasjonen gir atomvåpen til sine allierte, skriver The Guardian.

Matt Korda, seniorforsker ved Federation of American Scientists (FAS), som først oppdaget den amerikanske budsjettposten på Lakenheath-basen, mener det vitner om russisk dobbeltmoral.

– Selv om den potensielle tilbakeføringen av amerikanske atomvåpen til britisk jord absolutt fortjener å bli gransket, er det litt merkelig at det kommer fra en regjering som har brukt det siste året på å innlede nøyaktig det samme med Belarus, sier han til avisen.

