Ny måling: Høyresida fester grepet om Oslo

Det viser Opinions siste Oslo-måling for Dagsavisen, FriFagbevegelse og Fagbladet.

Det har lenge vært så godt som dødt løp mellom høyresida og venstresida på målingene før lokalvalget i Oslo til høsten. Men på Opinions måling styrker høyresida seg. De borgerlige partiene Høyre, Venstre, Frp og KrF får til sammen 31 mandater på denne målingen.

Det er 59 plasser i Oslo bystyre, så 30 mandater er det magiske tallet man trenger for å sikre seg flertall.

– Dette er en kjempehyggelig måling, sier mannen som ifølge denne målingen ligger an til å bli Oslos nye byrådsleder, Høyres Eirik Lae Solberg.

Vil bli jevnt

På denne målingen får Høyre 35,7 prosents oppslutning. Det betyr at de nesten er like store som de tre største rødgrønne partiene Ap, SV og MDG til sammen (36,6).

Med et Frp som på denne målingen styrker seg sammenlignet med andre Oslo-målinger i august, et Venstre i form og et KrF som så vidt sikrer seg et mandat, kan Eirik Lae Solberg skimte noe som kan ligne på en halvsolid borgerlig ledelse 2,5 uker unna valgdagen.

Oslo-barometer for august.

– Er det en ting jeg er sikker på, så er det at valget i Oslo kommer til å bli jevnt. Denne målingen er en inspirasjon til å stå på, og den viser at et klart borgerlig flertall er innenfor rekkevidde. Det motiverer til å stå på helt fram til valglokalene åpner, sier Solberg.

– Tror du det er et skrik etter høyrepolitikk i hovedstaden som gjør at dere styrker dere, eller er det nasjonale trender som slår inn lokalt?

– Jeg tror det er begge deler. Folk i Oslo og resten av landet opplever vanskelige økonomiske tider. Det slår ekstra hardt inn i Oslo, som er en dyr by å bo i.

Skattekutt og velferd

Arbeiderpartiets gruppeleder på Oslo rådhus, Andreas Halse, mister ikke motet av at de borgerlige har en liten ledelse på denne målingen.

– Vi har veldig lyst til å vinne valget. Vi har masse vi har lyst til å gjøre for å få flere faglærte inn i eldreomsorgen, få flere sommerjobber til unge og gjøre byen til en enda triveligere by å bo i. Da må vi stå på de neste ukene for å overbevise flest mulig om at den retningen vi vil ta byen er bra, sier han.

Gruppeleder i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet, Andreas Halse.

– Hva er planen for å snu dette? Dere har jo blant annet en veldig populær byrådsleder.

– Han er åpenbart viktig. Det viktigste er at vi får vist fram for Oslos innbyggere at vi har en klar politikk som gjør at velferdstjenestene blir bedre og at byen blir et bedre sted å bo når vi styrer. Samtidig fikk vi i går avslørt at påstanden fra Erna om at Oslo kommune bruker en milliard mer i administrasjonskostnader bare er tull. Det er nok et eksempel på at Høyres mange løfter hviler på et korthus. Skattekuttene de foreslår vil bety velferdskutt for byens innbyggere, sier Halse.

Også byrådskollegaene i MDG opplever et dramatisk fall. Siden 2019 er omtrent har mer enn hver tredje velger forlatt partiet. Førstekandidat Sirin Stav peker på at andre Oslomålinger i det siste har vært bedre for MDG.

– Valget nervepirrende jevnt i Oslo. Så nå må vi ut å snakke med velgere. Det kan stå om under hundre stemmer om Frp og Høyre får slippe bilene og forurensning tilbake i byen vår eller om MDG får fortsette å lede Oslo til å bli verdens første utslippsfrie hovedstad, med et bedre og billigere kollektivtilbud, mer byliv framfor enn cruise- og biltrafikk og tryggere skoleveier og sykkelveier, sier hun.





Om målingen

Oslo-barometeret for august er basert på 600 telefonintervjuer ved et tilfeldig utvalg. 70 prosent har avgitt svar om partipreferanse.

Telefonintervjuene er gjennomført 21.–23. august 2023.

Data er vektet på kjønn, alder og partivalg ved kommunevalget i 2019

Dersom denne målingen hadde blitt valgresultatet ville det gitt følgende mandatfordeling i bystyret: H (22), Ap (10), SV (7), MDG (6), R (4), V (4), Frp (4), Sp (1), KrF (1), FP (0), andre (0).

Elendig for Ap

– Dette er nok en elendig måling for Arbeiderpartiet i Oslo, og nok en kjempegod måling for Høyre, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.

Han peker også på at målingene i Oslo har en god stund vært svært jevne, men at det kan virke som de borgerlige nå har en liten ledelse på målingene.

– De borgerlige har en ledelse i antall velgere, men i mandatfordelingen kan tilfeldighetene også spille en rolle. Dette blir veldig jevnt, sier Bergh.

Valgforsker Johannes Bergh

Et håp for Arbeiderpartiet er at de fortsatt har mange gamle velgere som sitter på gjerdet. Hele 23,2 prosent av de som stemte Ap i 2019 har fortsatt ikke bestemt seg for hvem de skal stemme på 11. september.

– Det er påfallende at Ap har en så stor andel tidligere velgere som sitter på gjerdet så tett på valget. Den gruppen er stor nok til å avgjøre valget i den ene eller andre retningen, sier Bergh, og legger til:

– Håpet for Arbeiderpartiet er at de ligger så lavt at de nesten bare kan vokse. Høyre ligger så høyt at de nesten bare kan bli mindre fram mot valget. Det gjenstår å se. Dette blir et spennende valg.

