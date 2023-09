Vil ha færre biler og øl på fotballkamp

---

Tejn Rolland (20)

Oslo kommune

Venstre, 5. plass på lista

Arbeiderpartiet, SV og MDG har i to perioder sittet med byrådsmakten i Oslo. Det ligger an til et maktskifte. Ifølge målinger ligger Venstre an til å styrke seg, og kan få inn flere enn de fire representantene de har hatt siden 2019-valget.

I sann Dagsavisen-ånd må vi spørre: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Oi, det er jo tidenes vanskeligste spørsmål. Tror nesten jeg må si Jens Stoltenberg. Hadde vært sykt fett å bli kjent med han.

– Jeg var faktisk medlem i Unge Høyre før, sier Tejn Rolland.

– Jeg betalte aldri kontingenten da, ler han.

20-åringen står på femteplass på Venstres liste i Oslo kommune, og er den yngste i Oslo Venstre som kan bli valgt inn til høsten.

Han fikk øynene opp for Venstre under en skoledebatt i forkant av kommunevalget i 2019. Fire år senere har han en reell mulighet for å bli valgt inn i Oslos bystyre til høsten.

Føler seg mest hjemme i Venstre

Etter at han ble overbevist under skoledebatten ballet det på seg. Nå er Rolland fylkesleder i Oslo Unge Venstre. På årsmøtet i april ble han valgt som ungdomspartiets kandidat til bystyrevalget i år.

– Hvorfor Venstre?

– Klima er den desidert viktigste saken for meg. Jeg har lyst til å være i et parti som tar klimakrisa på alvor. Det finnes ikke eneste sak nå som er mer dramatisk eller viktigere å håndtere enn klimakrisa, sier Rolland.

– Når jeg samtidig er opptatt av enkeltpersoners frihet er det ikke så mange alternativer blant de politiske partiene igjen, så da ble Venstre riktig valg for meg. Det er nok her jeg føler meg mest hjemme, forteller Rolland.

– Det er jo mye jobb som venter deg om du blir valgt inn. Føler du deg forberedt?

– Jeg hopper jo litt ut i det her, og har ikke gjort noe lignende før. Samtidig har jeg vært leder i Oslo Unge Venstre nå i to år, og har vært med i mange lokalpolitiske prosesser, sånn sett har jeg jo litt erfaring, Rolland.

Klima er det viktigste

Rolland er født og oppvokst i Oslo. De politiske sakene som står han nærmest preges naturlig nok av Oslo-politikk.

– Jeg er veldig glad i byen, og vil bidra så godt jeg kan til å gjøre den til et bedre sted, sier Rolland.

Venstres førstekandidat Hallstein Bjercke har uttalt at det er svært lite sannsynlig at Venstre vil sitte i byråd med FrP. Det sier Rolland sier seg helt enig i.

– De fleste målingene viser at det heller mot et samarbeid mellom Høyre, MDG og Venstre, det er det jeg tror er best for Oslo nå, mener han.

For Venstres førstekandidat i Oslo, Hallstein Bjercke, er et samarbeid med FrP i bystyret usannsynlig. (Gorm Kallestad/NTB)

– Klimapolitikken i Oslo har vært preget av store løfter og store løftebrudd de siste årene. Det politikken burde fokusere på framover er færre biler i byen som bruker fossilt brennstoff. Kollektivtrafikken må bli billigere og mer tilgjengelig, og man må bedre tilbudet for de som går og sykler i byen, sier Rolland.

Men en god klimapolitikk er ikke det eneste han vil jobbe for om han blir valgt inn i bystyret.

– Det er kommunene som bestemmer om de vil tillate ølservering på fotballkamper i Norge. Oslo kommune har jo bestemt at det ikke skal være lov, men det synes jeg vi burde endre. Det må være lov å ta seg en pils på kamp, sier Rolland med et smil.

Trenger flere unge

Venstre ligger an til å få inn fem representanter i Oslos bystyre til høsten, Rolland er yngst på lista.

– Folk har stort sett bare vært positive, de synes det er kult at en ung person stiller til valg. Det er jo helt klart viktig at vi har flere unge i lokalpolitikken, sier Rolland.

Han ble ferdig med videregående skole i fjor. Til høsten begynner han på studiene i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

– Jeg har jo mye mindre erfaring enn de som er eldre enn meg. Samtidig føler jeg at man kan gjøre til dels opp for den manglende erfaringen med det unike perspektivet man bringer med seg når man er ung, sier Rolland.

Det er flere unge enn man tror som bryr seg om politikk, ifølge Tejn Rolland. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

– Det er lettere for oss å holde fingeren på pulsen, forklarer han.

Det er altfor få unge som er politisk engasjert, ifølge Rolland. Han tror måten man snakker på bidrar til å distansere flere unge fra politikken.

– Alle bryr seg jo egentlig om politikk, men mange har en tendens til å snakke om ting på en overkomplisert måte. Derfor føles nok politikken som utilgjengelig for flere av oss som er yngre, sier han.

Mister mange dyktige folk

En undersøkelse utført av Politihøgskolen viser at unge politikere i større grad faller fra politikken enn eldre politikere når de blir utsatt for hets.

– Jeg har jo selvfølgelig opplevd noen tilfeller av stygge tilbakemeldinger, men jeg vet at det er mange andre som opplever mye mer. Dessverre er det nok vanligere for kvinner og de med innvandringsbakgrunn, jeg vet også at AUF er spesielt utsatt for hets. Sånn sett har jeg vært heldig, sier Rolland.

Han mener hets er et stort problem i ungdomspolitikken.

– Jeg tror vi mister veldig mange dyktige folk på grunn av at det er så mye negativ oppmerksomhet rundt oss.

– Føler du deg forberedt på hetsen som potensielt kommer om du havner bystyret?

– Gamle gubber som er ufine i kommentarfelt tror jeg ikke vil plage meg så mye. Det er verre om noen finner mitt private telefonnummer og sender med trusler og er ufine. Men jeg tror jeg er ganske forberedt på å takle det greit, sier Rolland.

