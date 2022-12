Da Skatteetaten ringte, ble Morten positivt overrasket

En dag for tre år siden ble Morten Fjølstad skikkelig overrasket da telefonen ringte.

«God dag det er fra Skatteetaten», sa personen som hadde ringt opp. Fjølstad som er regnskapsfører, og alltid har lagt vekt på å ha orden i sakene, lurte på hva de ville.

Grunnen til at Skatteetaten ringte, var at Fjølstad hadde sendt inn en byggemelding. Fjølstad skulle bygge et tilbygg.

Han hadde fått en arkitekt til å tegne tilbygget og sende inn byggemelding.

– Jeg skvatt litt med en gang, men ble positivt overrasket da det ble klart at Skatteetaten ringte meg for å informere om hvordan jeg skulle unngå å bli lurt. De ringte utelukkende for å hjelpe meg, sier Fjølstad til FriFagbevegelse.

Tettpå-prosjekt

Telefonen han fikk var fra Skatteetatens Tettpå-prosjekt. Det startet i Trondheim, og nå er 22 kommuner over hele landet med i prosjektet.

Når Skatteetaten får beskjed om at det er sendt inn en byggemelding, ringer de opp byggherren. De veileder så om hvilke plikter en byggherre har, og hvilke fallgruver det er mulig å falle i om en ikke er nøye med hvem en betaler for å gjøre jobben.

– Etter den første telefonen, fikk jeg tilsendt en veileder som var veldig instruktiv. Jeg fikk noen aha-opplevelser da jeg hadde lest den, om hvor lett det er å gå i en felle, forklarer han.

– Gjorde denne telefonen at du gjorde andre valg enn du ellers ville ha gjort?

– Nei, men jeg fikk bekreftet at de valgene jeg hadde gjort, var riktige.

Som regnskapsfører for flere håndverksbedrifter er han svært klar over at det også finnes useriøse virksomheter.

Åpne data

Tettpå er er et samarbeid mellom bransjen, fagbevegelsen og Skatteetaten. Formålet er å hjelpe forbrukere til å velge seriøse håndverkere når de skal pusse opp eller bygge nytt.

Selv for en vanlig forbruker med de beste forsetter, kan det være vanskelig å finne fram til en håndverker som både holder seg på den rette sida av loven, og som leverer kvalitet.

Telefonen fra Skatteetaten gir informasjon om hva forbrukeren bør sjekke hos håndverksbedriften, fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft og de plikter og rettigheter en har som byggherre.

Det finnes en rekke åpne næringslivsdata om alle bedrifter i Norge. Skatteetaten viser forbrukeren hvor og hvordan en kan finne disse opplysningene.

Skatteattest

Det første en må gjøre er å undersøke om byggeprosjektet er søknadspliktig.

Bakgrunnen til firmaet som skal utføre arbeidet, kan enkelt sjekkes i Brønnøysundregistrene. Her er det også mulig å undersøke om firmaet betaler merverdiavgift.

Nedre grense for å betale merverdiavgift er 50.000 kroner. Det lønner seg også å be om skatteattest og på flere nettsider er det mulig å sjekke virksomhetens økonomi.

For tømrerarbeid finnes det et eget register over registrerte mestere. Det er ulovlig å utføre arbeid på elektriske anlegg uten installasjonspapirer. En oversikt over hvem som har lov til det, finnes på sidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Betaling via bank

En får også råd om hvilke plikter en har som kjøper av tjenester, og ikke minst hvis en er arbeidsgiver for noen som utfører arbeidet.

Tettpå-rådgiveren vil også gi råd om krav til faktura, betaling via bank, hvor viktig det er med kontrakt, og at en tar vare på all dokumentasjon av hvilke arbeider som er utført og hvordan de er utført.

– Vi ønsker å sette forbrukerne i stand til å gjøre gode og opplyste valg, sier Odd Woxholt som er direktør for divisjon innsats i Skatteetaten. Det er denne divisjonen hos Skatteetaten som står bak Tettpå-kampanjen sammen med fagbevegelsen, bransjeorganisasjoner og kommuner.

– Vi ønsker å mobilisere forbrukerne i kampen mot svart arbeid og forhindre arbeidslivskriminalitet. Folk flest ønsker å gjøre ting lovlig, men de må også vite hvordan de gjør det lovlig, sier Woxholt til FriFagbevegelse.

150 milliarder kroner

Privatpersoner kjøper årlig byggetjenester for 150 milliarder kroner.

– Dersom en klarer å krympe den svarte delen av markedet, vil det bli vanskeligere for useriøse firmaer, sier Woxholt.

Undersøkelser viser at færre forbrukere ønsker å handle svart. Dette viser ifølge Woxholt at opplysningskampanjer virker.

Tettpå-kampanjen har systematisert nyttig og relevant informasjon, slik at det blir lettere for forbrukerne å finne fram til opplysningene.

– Men det som er spesielt med Tettpå, er den proaktive delen, at vi kontakter forbrukerne, som for eksempel planlegger å bygge hus, før de kommer i gang med prosjektet.

Dette er en ordning som så langt bare omfatter 22 kommuner. Fra neste år kommer det til å bli en automatisert tjeneste der alle i hele landet som kjøper bolig eller hytte, blir kontaktet.

Greit med bakgrunnssjekk

Woxholt understreker at selv om en ikke blir kontaktet av Skatteetaten er det mange nyttige opplysninger å hente i veilederen som ligger på Skatteetatens nettside.

– Her ligger det for eksempel opplysninger om et prosjekt er byggemeldingspliktig eller ikke. Det kan uansett være greit med en bakgrunnssjekk av hvem en slipper inn i huset sitt for å utføre arbeid. Det får man råd og veiledning om på disse sidene.

I år ble avhendingsloven innført. Den innebærer at de som selger en bolig har plikt på seg til å kunne dokumentere hvordan arbeidet har blitt utført.

– Da kan det være kjekt at alt arbeidet er utført av autorisert personell på en lovlig måte, avslutter Woxholt.

