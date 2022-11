Stortinget godtar skattekravet: – Vi vil betale for oss

– Dette har vært en sak som har vært ganske krevende, og som vi har jobbet med over tid. Det presidentskapet har kommet fram til nå, er at vi ikke ønsker å klage dette inn til Skatteklagenemnda. Vi vil derfor ikke påklage og vil betale for oss, sier stortingspresident Masud Gharahkhani til pressen onsdag.

I oktober varslet Skatteetaten at 38 stortingsrepresentanter har fått økt skatt, og det ble fattet vedtak om tilleggsskatt i elleve saker. Grunnlaget for arbeidsgiveravgiften som Stortinget skal betale, har dermed økt med rundt 7,3 millioner kroner i perioden. Det betyr at skatteregningen blir på ytterligere 1 million kroner.

Både Statsministerens kontor (SMK) og Stortinget har tidligere uttalt at de mener Skatteetaten tolker reglene for strengt.

– Vi har gjennom prosessen vært opptatt av åpenhet, at vi skal klargjøre hvordan skattereglene er, og betale riktig skatt. Vi registrerer at det i det juridiske miljøet er diskusjoner som handler om merkostnader. Det handler ikke bare om stortingsrepresentanter, men alle andre i samme situasjon. Men vi har kommet fram til denne beslutningen, sier stortingspresidenten.

Saken fortsetter under videoen

På spørsmål om avgjørelsen var enstemmig blant partiene, svarer Gharahkhani:

– De parlamentariske lederne gir innspill til oss, og vi er i alle fall glade for at presidentskapet er enige om det vi nå legger fram.

[ Undersøkelse: Nærmere halvparten har liten eller ingen tillit til politikerne ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen