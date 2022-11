– Jeg syns det utrolig provoserende å lese at man skyver renta foran seg

I et intervju med Dagsavisen mandag understreket arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) at folk på uføretrygd eller andre permanente trygdeytelser bør oppsøke Nav om ikke pengene strekker til og de trenger hjelp.

– Jeg forstår at det er mange som syntes situasjonen nå er vanskelig, nettopp fordi økonomien har endret seg for veldig mange mennesker. Til dem har jeg lyst til å si at hvis økonomien er så vanskelig nå at man ikke klarer å håndtere det på egen hånd, så oppsøk det lokale Nav-kontoret og be om hjelp, sa hun, og la til at hun ikke syns det er er uheldig at supplerende sosialhjelp brukes som et virkemiddel i tiden vi lever i.

– Bortforklaringer

Dette får Rødts stortingsrepresentant og sosialpolitiske talsperson Mímir Kristjánsson til å reagere sterkt.

– Satte kaffen i halsen da jeg leste intervjuet med Marte Mjøs Persen i dag, skrev Kristjánsson i en tekstmelding til Dagsavisen. Han syns det var provoserende å lese at en Ap-statsråd «i praksis godtar at uføre skal måtte søke sosialhjelp ved siden av uføretrygden».

– Det er en fallitterklæring for den norske velferdsstaten når en Ap-statsråd oppfordrer folk til å gå på sosialhjelp. Det betyr at ytelsene til uføre og andre ikke holder, sier Kristjánsson til Dagsavisen.

– Det er mange bortforklaringer her, på hvorfor regjeringen ikke kan hjelpe de som har det aller tøffest nå. For det første er det veldig synd at regjeringen avviser blankt å øke stønadene. Det hun sier i intervjuet med Dagsavisen, er at hun godtar at en som går på full uføretrygd skal måtte trenge å søke sosialhjelp ved siden av trygden, mener Rødt-politikeren.

– Det betyr at hun innrømmer – og godtar – at vi har en uføretrygd i Norge som det ikke er mulig å leve av alene. Når man blir ufør, er det fordi man er syk. Men skal ikke bli fattig fordi man blir syk, sier han til Dagsavisen.

– Disse permanente ytelsene skal det være mulig å leve av, de skal sikre folk, selv om de er syke, gamle eller fattige. Det burde være mulig å leve et helt normalt og nøkternt liv på disse ytelsene, uten at folk skal sulte eller fryse. Når dette ikke går, burde alarmen gå hos hun som er minister for disse ytelsene i Norge, mener Rødt-politikeren.

– Provoserende

Han blir også opprørt over at Persen trekker fram rentene.

– Jeg syns det utrolig provoserende å lese at man skyver renta foran seg som begrunnelse for at man ikke kan hjelpe folk i nød. I den grad det er et problem at norsk økonomi er overopphetet, så er det ikke trygda folk som har skyld i det, mener han.

– De har ikke vært med på noen forbruksfest. De har ikke for mye penger eller ustadig pengebruk. De har det knapt fra før, og når man nå skal stramme inn, så mår de som nå bruker større del av inntekten sin på strøm og mat enn andre, ende opp med regningen for at Norge som samfunn skal få pengebruken ned. Det er urettferdig! mener Kristjánsson.

– Går ikke an

Han mener den regningen burde sendes til folk som har god råd. Rødt-politikeren sier også at han ikke kjenner igjen Marte Mjøs Persens utgave av Arbeiderpartiet.

– Jeg kjenner jo igjen alle de som på grunnplanet i Ap tar til orde mot dette her, men jeg kjenner ikke igjen det Arbeiderpartiet som sitter i regjering, og som sitter der og forsvarer systemet mot mennesker. Dette er et parti som er på systemets side mot mennesker i nød, mener han, og legger til:

– Det skal ikke være sånn at når vi har et historisk venstresideflertall på Stortinget i Norge, så skal folk stå i matkø. Det går bare ikke an. Det bør alle som er en del av den brede, rødgrønne alliansen forstå.

