Tranforskeren

HVEM: Arne Søraas (49)

HVA: Lege og forsker ved Oslo universitetssykehus

HVORFOR: Har ledet Transtudien, og funnet ut at Tran ikke beskytter mot korona.

Yo! Tran virka ikke likevel?

– Det er riktig. Og skuffende. Tran beskytter ikke mot korona, og ikke mot luftveisinfeksjoner. Det var et overraskende og skuffende resultat.

Og dere er helt sikre?

– Ja, vi er det. Dette er en veldig stor studie. Nesten så mye du kan gjøre for å bevise eller motbevise noe. Det er nærmest utelukket at det er en effekt, dessverre. Tenk om vi bare kunne ta tran, og så forebygge korona.

Trodde man virkelig det?

– Ja. Det er mye forskning som er gjort, noen store og noen små undersøkelser. Der har man funnet en signifikant tendens til at D-vitamin forebygger luftvei-infeksjoner. Vi så det i våre egne data også. De som tok tran, de hadde mindre covid. Men observasjonsdata er skumle greier. Man skal ikke trekke for sterke konklusjoner av det.

Så hva er da sammenhengen?

– Jeg tror sammenhengen bare er at de som tar tran, de tar vare på helsa si. Da passer man kanskje også på å ikke bli smittet. Eller kanskje man gjør andre ting som er bra for helsa.

Har du litt dårlig samvittighet for alle de som har gulpa olje med sitronsmak i månedsvis nå?

– Egentlig ikke. Dette med D-vitamin og immunforsvar og luftveisinfeksjoner har vært et stort spørsmål i mange, mange år. Nå har vi, og det norske folk, vist alle i hele verden at dette kan dere bare la være å forske på. Det er et veldig viktig svar.

Mange får korona om dagen, da? Burde vi ta så lett på det som vi gjør nå?

– Man må ikke være overnervøs, men du drar ikke på besøk til noen som har covid. Har du det, får du holde deg hjemme til du ikke er smittefarlig lenger. Det er min mening. Å smitte folk med kjipe ting, det er dårlig etikette. Det er litt som å pille seg i nesa før du hilser på folk. Det er bare ikke bra.

Skal du nå videre på mer koronaforskning?

– Vi får se hvor lenge vi har finansiering. Det er bare to prosjekter i Koronastudien nå. Vi har 200.000 deltakere, men plutselig er det ingen av oss som har jobb med den lenger. Det er et stort problem at vi ikke har midler. Det kommer jo sikkert en ny pandemi.

Når dere har så mange folk dere kan spørre om ting i sånne undersøkelser … er det litt fristende å spørre om veldig rare greier?

– Vi vil jo helst ha en teori bak tingene vi spør om. Men det har jo vært noen snodige funn. Så vi har jo spurt folk om de synger i kor, for eksempel. Det har vist seg at det er bedre å spille i korps. Hvert eneste spørsmål er grundig gjennomtenkt og godkjent av etisk komité. Men jeg er litt enig. Hadde vært gøy å vite om de som har korona oftere heier på Arsenal. Haha.

Nå, noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Kan jeg nevne to? Bibelen, og Lifespan av David Sinclear.

Topp. Den første har jeg hørt om.

– Ja, Sinclear er en professor som forsker på aldring som årsak til sykdom. Boka er populærvitenskapelig. Jeg er indremedisiner, og vi behandler stort sett resultatene av aldringsprosessen.

Får dere stoppa aldring snart, eller?

– Det tror jeg nok er vanskelig. Spørsmålet er hva man kan gjøre for å få aldring til å gå saktere. Der er jo svaret å leve sunt.

Kjedelig, dessverre. Hva gjør deg lykkelig?

– Både jobb og familie. Å være på tur, men også å jobbe med data i forskningen og finne spennende ting.

Så de siste to åra, har de vært best, eller verst?

– Det tror jeg er noen av de lykkeligste årene i mitt liv. Vi har gitt tidlige og viktige resultater til myndighetene. Det har vært veldig gøy.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Hmm. Hva skal det være, da? Jeg burde kanskje sagt for forskningsfinansiering.

Det er veldig få demoer for akkurat det, dessverre.

– Ja, forskerne finner seg i altfor mye. Jeg kunne gått for Ukraina. Vi må jo sørge for at Ukraina vinner den krigen og hiver ut russerne. Jeg er til og med villig til å ha det kaldere inne og bruke genser på dagtid for å støtte dem.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En av de virkelige rikingene. Jeff Bezos, faktisk. Jeg har startet et firma som forsker på aldring, Altos Labs, og har hatt noen veldig morsomme prosjekter med to utenlandske forskere. Nå har Bezos ansatt begge de to i forskningsfirmaet sitt.

Ahh, du håper han skal ansette deg og?

– Nei, det vet jeg ikke. Men det hadde vært gøy å snakke med han.

Han har råd til å finansiere resten av Koronastudien, da!

– Ja, han kunne kanskje spandert det på oss. Men jeg tviler på at han hadde gjort det.

