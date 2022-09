Andreas Wahl sier det ikke er kranglinga som driver han. Men nå skal Folkeopplysningen ta for seg ulvedebatten

HVEM: Andreas Wahl (39)

HVA: Fysiker og programleder

HVORFOR: Sjette sesong av «Folkeopplysningen» har premiere på NRK onsdag

Yo! Hvem skal du bråke med i denne sesongen?

– Hehe. Vi har lagd en episode om ulv. Da bråker man jo fort med alle. Det er jo en veldig polarisert debatt. Og folk på alle kanter har sterke meninger. Men ikke alltid så sterke fakta.

Er du for eller mot ulv?

– Så enkelt kan jeg ikke svare. Det er sammensatt.

Sjøl har jeg det enkelt. Når jeg er i byen er jeg for ulv. Og så er jeg mot når jeg er i skauen.

– Jeg kan jo veldig godt forstå at folk som bor tett på ulven blir forbanna på folk i Oslo som liker ulv fordi de har en kul T-skjorte med ulv som uler mot månen. Men jeg forstår jo andre veien også. Det å skulle utrydde en art fordi den går litt tett innpå eller fordi de vil la sauene gå fritt på fjellet uten gjeting. Vi heter jo folkeopplysningen. Så vi møter jo folk og, i tillegg til forskere.

Du pleier å stikke skeptikerkniven din inn der det gjør aller mest vondt?

– Det er jo ikke målet vårt. Men det gjør vel aller mest vondt der det bryter med folks oppfatning.

Liker du det?

– Nei, det vil jeg ikke si. Å stille folk til veggs er ikke det som driver meg. Jeg bare vil at folk skal ha best mulig tilgjengelig informasjon.

Dere driver mye med … overtro?

– Ja, i første sesong var det mye overtro og alternativbransje og sånt. Siden har vi vært gjennom mye forskjellig. Det finnes jo mye tro og forestillinger i alle bransjer. Nå skal vi også innom gift, og hvorvidt vi omgir oss med og putter i oss giftige saker. Vi prøver å rydde opp der. Hva er det vi bekymrer oss for som vi ikke burde.

Hva bekymrer vi oss for, som vi ikke burde?

– Det er mye i skjønnhets- og velværehylla. Vi har jo hatt skrekk mot parabener i noen år. Og nå er det faktisk ikke lov til å skryte av at produktet ditt mangler noe som ikke er farlig. Vi skal litt inn i det. Økologisk Norge har en liste de kaller «Skitten nitten», en liste over matvarer du bør styre unna. Men vi har lagt en egen liste over «lorten fjorten». Som er det vi mener du kanskje burde styre unna.

For du trenger ikke egentlig bry deg om de nitten?

– Vel, hvis du skulle fjerne alle produktene fra «Skitten nitten» fra din lokale butikk, så ville du trodd at butikken var stengt.

[ Hun vil bli ny ordfører i Oslo: – Noen ganger kan jeg kalle meg litt turkis ]

Hva mer tar dere opp?

– Den siste episoden som kommer nå heter Psykt. Og handler om unges psykiske helse. At dagens unge ikke har det så bra som før. Hvis du ser på Ungdata-undersøkelsen så skårer dagens unge langt dårligere enn tidligere generasjoner. Men det er interessant å plukke i. Tenåringer i dag har et helt annet språk for å uttrykke seg, de snakker om å angste, eller at de er deppa og deprimert. Besteforeldregenerasjonen sa bare at Olga i nummer 16 bare sleit med nervene. Det kan være det er en språklig komponent.

Hahaha, du skal be ungdommen skjerpe seg?

– Neida, vi lander ikke der.

Nå, noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Artig at du spør. Første gang jeg fikk det spørsmålet så svarte jeg «Naturfag som allmenndannelse», av Svein Sjøberg. Den boka tar for seg hvorfor vi skal bry oss om naturfag. Hvorfor er det en del av vår felles grunnmur. Nå fikk jeg femteutgaven av den boka på pulten i går. Og da fikk jeg litt samme følelsen. Den har betydd mye.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Tja. Det er vel massiv takeaway eller kakefest.

[ Lille-John er blitt Benny. Men John Carew tenker fortsatt på da han satte tidenes dårligste straffe ]

Dere har ikke noen egne fysikkutskeielser i fysikkmiljøet?

– Tja, vi kan jo lage vår egen iskrem med flytende nitrogen, men. I går helte jeg flytende nitrogen i datamaskinen til en kollega, fordi den gikk varm. Og jeg var så lei av å høre på vifta. Det funka veldig fint i 30 sekunder. Men vi måtte jo passe oss for å ikke få frostskader på fingrene.

Haha, det er vakkert. Er det noe du angrer på?

– Ja! En gang med flytende nitrogen … Du veit, på gamle skoler, så har gymsalen gjerne et hull i veggen som er en scene. Jeg var på et sånt sted, på vestlandet. Da skulle jeg helle ut litt flytende nitrogen, men så kom det litt utenfor det jeg skulle helle på. Så preller det utover gulvet. Men foran på scenen var det en kant som et lite hopp. Så det flytende nitrogenet rant ut over scenen og ned på barnehagebarna som satt på knærne i gymsalen. Noen fikk små forfrysningsskader. Da følte jeg meg som verdens største idiot. Det var mitt ansvar. Det gjør vondt.

Uff! Gikk det bra med dem?

– Jeg måtte ringe og snakke med foreldrene etterpå for å beklage. De var jo opprørte, og det skjønner jeg jo.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Hmm, da skal man vel helst svare noe smart?

Tja, mange ser ut til å bare svare dem de har mest lyst til å ligge med.

– I heisen? Da er du rask! Jeg vil helst stå fast med en jeg kan snakke lenge og interessant med. Jeg har en god venn som heter Jan-Ole Hesselberg. Han psykologen i Folkeopplysningen. Han har jeg mye å snakke med om.

[ Les også: Tamanna Agnihotri mener mensen er det fineste som finnes. ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen