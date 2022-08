Legger ned tilbud til ensomme etter et halvt år: – Nesten som å holde dem for narr

Solen skinner og hestene vrinsker mens raske rulleskiløpere suser forbi Skjerven Gård i Maridalen. Inne i den eldgamle drengestua peker gårdsforpakter og helsefagarbeider Tori Bakke opp på Inn på tunet-diplomene på den lyserøde veggen.

I mange år drev hun dagtilbud for personer med tidlig demens for Oslo kommune her, før kommunen bestemte seg for å busse brukerne til et liknende tilbud i Fetsund i stedet.

Ukas eneste faste holdepunkt

I vinter startet Bakke opp et nytt prosjekt, denne gangen for å gi ensomme Osloborgere et sosialt og intimt møtested, som et ledd i Helsedirektoratets prosjekt «mobilisering mot ensomhet». Direktoratet bevilget i overkant av 18. millioner kroner til prosjektet, som tiltrakk seg 148 ulike søkere.

Det var Nordre Aker Budstikke som først omtalte saken.

For 2022 var det 27 av disse som fikk innvilget støtte. En av disse var «Inn på tunet Norge», som igjen fordelte midler til gårdbrukere som Tori Bakke.

Hver fredag kommer derfor et sted mellom fem og 12 personer til gården. Mens om lag halvparten møter opp hver eneste uke, stikker andre innom de gangene det passer. Noen har behov for litt ekstra sosialt påfyll i hverdagen, mens for andre er tilbudet ukas eneste faste holdepunkt.

– De som kommer hit fordi de kjenner gården eller bare liker å være sosiale, er jeg ikke så bekymret for. Men for de som virkelig sliter psykisk – det gjelder kanskje fem eller seks av de som kommer hit – så utgjør vi en veldig stor forskjell, sier Bakke.

Hun får støtte fra avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Elise Husum.

«Helsedirektoratet har inntrykk av at tilbudet «Inn på tunet Norge» gir til mennesker i målgruppen er av høy kvalitet og gir meningsfulle opplevelser for den enkelte», skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Hest og postkjøring

De starter alltid dagen med en lang felles lunsj. Her får de pratet om litt av hvert før de planlegger hva de har lyst til å bruke de neste timene til. Noen vil kanskje ri noen runder på Prinsen og Molly, mens andre foretrekker kløyve ved. På gården kan man også velge å gå tur, mate høner, sitte å prate i solveggen eller møkke i stallen. I tillegg har Skjerven gård ansvaret for postomkjøring i Marka, noe Bakke gjerne tar med brukerne på.

– Det er helt unikt å kunne komme seg inn i Marka med bil, vi kjører både til Bjørnholdt, Kikut og Sandungen. Det betyr mye for de som kanskje har brukt Marka aktivt tidligere, men som kanskje ikke er like spreke som før.

Det er flere av de som kommer til Skjerven som er glade i dyr. Molly (til venstre) og Prinsen stiller seg gjerne til disposisjon for å få litt ekstra kos og strigling. (Frøydis Falch Urbye)

Cirka 6.000 kroner har hun fått av direktoratet, for hver gang hun og den frivillige sykepleieren som jobber her, har hatt besøk av seks eller flere deltakere. Er det færre enn seks, er beløpet noe redusert.

Bakke fikk bare tilskudd til 22 møter med deltakerne, den gangen de startet tilbudet i februar. Hun var klar over at det var en fare for at det ikke kom flere penger etter at det første halve året var gjennomført. Likevel var det vondt å formidle beskjeden videre.

– Det er ikke bare-bare for de som sliter, å komme inn på tunet her og banke på døra. Noen prøvde å komme seg hit en gang eller to, før de klarte det den tredje gangen, mens andre har hatt med seg en ledsager de første gangene, før de ble trygge nok på oss til å møte opp alene. Jeg følte nesten at jeg hadde holdt dem for narr, da jeg måtte gi dem beskjeden om at vi ikke kan fortsette å møtes.





Skjerven gård har vært drevet av familien Bakke siden 1931. Gården er en av ni bruk i Maridalen som eies av Oslo Kommune, men som har vært forpaktet bort til lokale familier i generasjoner. (Frøydis Falch Urbye)

Fornøyde med prosjektet, stopper støtten

I eposten til Dagsavisen skriver Husum i Helsedirektoratet følgende:

«I september 2021 mottok Inn på tunet Norge SA 6.840.000,- til bruk i siste del av 2021 og resterende beløp til bruk i 2022. I 2022 søkte Inn på Tunet Norge SA om 8.500.000,- og av denne summen var 6.589,243,- ubrukte midler fra 2021. Inn på Tunet Norge SA fikk innvilget overføring av ubrukte midler, men fikk ikke innvilget ytterligere midler ut over de ubrukte midlene fra 2021.»

I e-posten skriver direktoratet at med forbehold om endringer i statsbudsjettet, vil tilskuddsordningen blir utlyst igjen i oktober, med frist i desember 2022. Videre skriver de at Inn på Tunet sannsynligvis vil prioritert, da «Inn på Tunet SA er et av prosjektene med høyest forventet måloppnåelse»

At prosjektet kanskje kan starte opp igjen i 2023, er en mager trøst for Tori Bakke.

– Skjønner de ikke at det tar tid å bygge opp et slikt tilbud? Dette har tatt tid å bygge opp den tilliten vi har i dag.

