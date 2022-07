3.400 gjemmer seg bak gardiner: – Litt naivt å tro at en eller to timer med psykolog i uken skal holde

Denne sommeren gjemmer omkring 3400 personer seg bak gardinene i Oslo, uten å få hjelp. En sykmelding uten innhold fører altfor ofte til lavere selvfølelse, isolasjon, gjeninnleggelser og økt fare for å bli værende utenfor arbeidslivet, skriver Fontenehus Norge.

Den 12. august arrangerer Fontenehus Norge en aksjon for å belyse og støtte de som sliter mentalt og ikke får god nok oppfølging av helsevesenet tidlig.

Under og etter pandemien, og 14 måneder med lockdown i Oslo, lagde helsebyråden Robert Steen en rapport for å kartlegge den psykiske helsen til Oslos befolkning. Rapporten viste at flere slet psykisk og flere hadde behov for støtte. Helsebyrådens bekymring var at særlig barn og unge som sliter psykisk ikke får den hjelpen de trenger.

Byrådet avsatte 116 millioner kroner i revidert budsjett i vår til å styrke ressursene på mental og psykisk helse. Men fortsatt er ventelistene for psykisk helsehjelp lange.

Fontenehus Norge vil jobbe mot at det skal finnes mer tilbud til de som er sykmeldt på psykisk grunnlag.

Gardiner som belyser

– Når man er sykmeldt på psykisk grunnlag så har man litt andre behov enn hvis man er sykmeldt på somatisk grunnlag, sier kommunikasjonsansvarlig i Fontenehus Norge, Håvard Paulsen.

Det er dette de vil sette søkelyset på. Paulsen mener vi trenger å gi leger og andre sykmeldere bedre verktøy enn å bare gi medisin og det å få en kølapp i hånda til en behandlingskø.

Kommunikasjonsansvarlig Håvard Paulsen jobber på spreng for at vinduaksjonen skal gjennomføres i midten av august. (Fontenehuset Norge)

– Vi er selvfølgelig pro behandling som alle andre. Vi bare tror det er litt naivt å tro at en eller to timer med psykolog i uken skal holde, sier han.

Paulsen forklarer at det er veldig mye relasjonelt man må bearbeide når man er psykisk syk og. Da er det ikke en helt heldig tendens med isolering.

– Vi skal få folk til å ta tak i det, sier han.

Aksjonen innebærer å få folk til å henge opp gardiner i vinduene sine ut mot gata. Gardinene er designet med tekst som skal få fram budskapet rundt hvor mange som isolerer seg og strever psykisk i Oslo.

På gardinene står det for eksempel: «Jeg har sluttet å gå med søpla». Eller: «Jeg tør ikke å gå ut». Skriften på gardinene ligner på tusj og det er også kruseduller som ser ut til å ha blitt tegnet i en slags desperasjon.

– Istedenfor å bare være synlige på en reklameflate så ønsker vi å gjøre en annerledes og mer personlig utendørs aksjon. Der folk blir med på å henge opp vinduene sine og vise at de sympatiserer med budskapet, sier Paulsen, og fortsetter:

– Vi skal få fram budskapet rundt hvor mange som isolerer seg og strever psykisk i Oslo.

Ensomhet er ikke svaret

Aksjonen er bygget ut ifra en kampanje Fontenehus Norge har kalt Psykemelding. Denne kampanjen er for å reise bevissthet rundt faser av livet der man ikke får til å for eksempel jobbe eller studere.

– Når man sykmeldes for psykisk helse så er ikke det å ta det med ro hjemme det eneste riktig, sier daglig leder for Fontenehus Norge, Torhild Timo.

Daglig leder Torhild Stimo forteller at det å være alene når man sliter psykisk ikke er det riktige for alle. (Martin Fjellanger Telenor)

Hun forklarer at når folk blir satt i en situasjon der man er hjemme, og kanskje ikke har familie eller et apparat rundt seg som gjør at man opprettholder struktur, da blir man mye alene.

– Jo mer man sitter alene, jo dårligere innvirkning har det på helsen vår. Det blir en negativ spiral. Det er dette vi vil ha fram og belyse. Det gjelder ikke bare i sykmeldingsperioden, men også når folk er på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, sier Timo.

De jobber for et tilbud om konstruktivt innhold i den fasen da man ikke får til å være i jobb.

– Til syvende og sist så handler det om hvordan vi i større grad kan arbeide for at færre folk faller utenfor og hvordan vi kan bidra til at folk som har falt utenfor blir aktive samfunnsborgere i jobb og studier. Så man får verdige liv og mening, sier hun.

Gardinkampanjen Psykemelding

Har du et vindu i en klassisk bygård som er synlig ut mot gaten i Oslo?

Fyll ut skjemaet på psykemelding.no, så leverer de en gratis gardin hjem til deg + hjelper med å henge opp om du ønsker det.

Gardinene er illustrert av noen av de beste illustratørene og kunstnerne i Norge, og inneholder statistikk og utdrag fra ekte intervjuer.

