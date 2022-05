Lene mente det var en privatsak da hun forelsket seg i Ulrikke på jobb. Flere er uenig med henne

Hvordan møttes dere? Du er nok ikke den eneste som er blitt stilt det spørsmålet.

Tidlig på 2000-tallet ville de fleste svart at de møttes via venner. I dag vil derimot mange svare at de møttes på nettet. Det gjenspeiles også i undersøkelser gjort i senere tid. De fleste av oss oppnår den første kontakten der, bak skjermen.

Men det er, tro det eller ei, også mange av oss som fortsatt møtes for første gang fysisk og for flere skjer det første møte omringet av andre kollegaer.

Flere forelsket seg

Sosionom Ulrikke Olsen og barnevernspedagog Lene Kristiansen fant hverandre da de jobbet på barnevernsinstitusjonen Klokkergårdstiftelsen i Måløy.

I dag bor de sammen med grisen Bodil i en leilighet på Manglerud i Oslo. Hun vagger bort til bordet der Ulrikke og Lene nettopp har satt seg ned for å spise middag. Innimellom latter og prat får Bodil en og annen matbit fra hånda til Lene.

– Vi må sende takkekort til Klokkergårdstiftelsen! utbryter Ulrikke.

Det var i utgangspunktet Ulrikke sitt ønske å få en gris. Da den første døde, var det derimot Lene som var mest gira på å få en til. I dag er Bodil blitt husvarm i leiligheten på Manglerud. (Hanna Skotheim/Fontene)

Ja, for det var lite som tilsa at det skulle bli Ulrikke og Lene. Da de begynte å jobbe sammen, var begge i andre forhold. I tillegg var Ulrikke (34) sammen med en mann. Siden han også jobbet der, hadde Ulrikke allerede erfaring med å være åpen om sin relasjon til nærmeste leder.

Hun visste derfor at det også var ønskelig da hun fant tonen med Lene (33) på de timelange kjøreturene opp til Måløy hver fjortende dag. Samtidig var det å få følelser for en jente noe helt nytt for Ulrikke.

– Jeg ville finne ut om det bare var en spennende flørt før alle andre skulle finne ut av det. For meg var det vanskelig å skulle si til lederne at jeg var forelska i akkurat Lene, sier Ulrikke.

Lene var også skeptisk til å si det, men det er mest fordi hun synes det er en privatsak. Så da sjefen hennes ba henne komme inn på kontoret og spurte om ryktene stemte, at hun og Ulrikke var kjærester, syntes Lene det var litt ubehagelig.

Sjefen var ikke ute etter å ta henne, men hun ville gjerne at kollegaer og beboere skulle få vite det. Da Ulrikke fant sin mann på jobb flere år tidligere, ga nemlig hennes leder lik beskjed.

– Jeg sa at jeg ikke kom til å annonsere hvem jeg er sammen med. Det var ikke fordi jeg hadde behov for å skjule det, men fordi jeg mener det er en privatsak. Hvis noen hadde spørsmål, kunne de komme til meg, sier Lene om hva hun sa til sjefen sin.

Det var også Lene som var mest skeptisk til å stille opp i Fontene sin sak om kjærlighet på jobben. For som Ulrikke sa: – Hun er ganske privat av seg.

Ikke en privatsak

Men er det egentlig en privatsak hvis den du forelsker deg i er en du jobber med?

Mette Reiten er HR-rådgiver i konsulent- og teknologibedriften Compendia. Hun deler av sine råd til ulike arbeidsplasser, også om kjærlighet på jobben, og er klar i sin tale:

– Det er en privat sak hvem du deler seng med, men kjærlighet på jobb er ikke det. Du er en del av et arbeidsmiljø. Du har kollegaer og ledere, og du skal jobbe profesjonelt med dem.

Reiten mener det er voldsomt med et forbud mot kjærlighet på jobb. Men hun mener det er viktig at arbeidsgivere har et bevisst forhold til hvilke konsekvenser slike relasjoner kan få.

– Mange tenker nok at de klarer å være helt objektive og profesjonelle på jobb selv om de er sammen med en kollega, men mange erfaringer viser at din egen dømmekraft kan bli dårligere når du er forelska eller hvis forholdet har en dårlig periode.

Du kan lese hele intervjuet med HR-rådgiveren på her

– For intenst

Selv om både Ulrikke og Lene var tilknyttet Klokkergårdstiftelsen da de møttes, jobbet de på to ulike avdelinger. Ettersom avdelingene samarbeidet tett, møttes de i ny og ne.

De kunne også finne smutthull i løpet av en uke hvor de fikk lurt til seg et kyss eller en klem. Men det skjedde langt fra daglig, og det tror de begge var bra.

– Hadde vi jobba på samme avdeling, hadde det ikke fungert, tror vi. Det hadde blitt for intenst, sier Lene.

– Ja, det var en stilling jeg ville søke på som var i samme avdeling som Lene, men da var du veldig tydelig på at det skulle jeg ikke gjøre, sier Ulrikke og ser smilende bort på samboeren som for to år siden også ble forloveden.

Ulrikke Olsen (t.v.) og Lene Kristiansen er glad de møtte hverandre da de jobbet på Klokkergårdstiftelsen. – Jobben har betydd masse for begge to og så er det fint å være sammen med noen som har lik erfaring. Jeg er glad vi har den fellesnevneren å se tilbake på, sier Ulrikke. (Foto: Hanna Skotheim/Fontene)

Skilte mellom jobb og fritid

Da Lene og Ulrikke sa ifra til sin leder, ble turnusen justert slik at de kunne jobbe samtidig. Det har Jannicke Nordbø, leder ved Klokkergårdstiftelsen, lagt til rette for flere ganger opp gjennom.

I løpet av de siste 20 årene, er Ulrikke og Lene et av ni par som har funnet hverandre på institusjonen. Det har Nordbø sett på som utelukkende positivt.

– Hos oss har vi en spesiell turnus hvor de ansatte kommer nær hverandre. Det er bare hyggelig når ansatte da finner hverandre, sier hun og legger til:

– De gangene det har skjedd, har de sagt ifra og så har de vært flinke til å skille mellom jobb og fritid, sier Nordbø.

Ingen regler

Det finnes ingen universelle regler som sier at du ikke får lov til å bli sammen med en på jobben, men hver enkelt arbeidsgiver kan utarbeide noen lokale retningslinjer.

Buf-etat har blant annet utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte i etaten og i Bufdir. Disse skal legge opp til etisk refleksjon rundt de ulike situasjoner ansatte kan stå oppe i, men de skal ikke si noe om hva som er rett og galt i enhver situasjon.

I retningslinjene nevnes ikke kjærlighetsforhold spesifikt. Det er derfor opptil skjønn og hver enkelt arbeidsgiver å vurdere akkurat det.

Byttet jobb

«Er det ikke lov, får vi bare bytte jobb». For vernepleier Sindre Nordlie Stordahl (29) var det ikke noe annet alternativ da han skulle fortelle lederen sin at han hadde blitt sammen med vernepleierkollega Madeleine (30).

– Det var uaktuelt å ikke være oss på grunn av jobb, sier han i dag, tre år etter at han sa ifra.

I starten sa Madeleine Nordlie Stordahl ofte ja til å ta vakter hvis hun visste at Sindre skulle jobbe. Og når de jobbet sammen, hadde de også fri sammen. Enda en fordel. (Hanna Skotheim/Fontene)

I tillegg til at lederen tok det helt fint, fikk de to tilrettelagt det slik at de fikk så mange vakter sammen som mulig. Sindre og Madeleine, som fikk samme etternavn etter å ha gitt hverandre sine ja vinteren for et år siden, møttes i et bofellesskap for voksne personer med utviklingshemming i 2019.

På den tiden var begge i et forhold på hver sin kant, og kjemien mellom dem så de på som vennskapelig. Da de begynte å henge også utenfor jobb, ble tonen derimot en annen. De sa ingenting til kollegaene. Til og med en ferietur sammen til Sørøst-Asia klarte de å holde hemmelig. Men så ringte en kollega som også var kompis av Sindre og sa han hadde skjønt det, og at de måtte fortelle det til de andre på jobb.

Alle tok det fint. En av de pårørende synes til og med det var så hyggelig at jobbparet fikk blomster. Men de gode ordene til tross; Sindre og Madeleine hadde fra tidlig av snakket om at en av dem etter hvert kanskje skulle finne seg en annen jobb. Da Madeleine ble gravid, ble det naturlig å ta den tanken på alvor.

– Vi kom fram til at vi ikke kunne jobbe så mye kveld og helg og i tillegg så mye sammen. Hvem skulle passe ungen da? sier Sindre.

Da det dukket opp en annen stilling et annet sted, hev Sindre seg på. I dag jobber han dagtid, mens Madeleine skal tilbake til turnuslivet etter permisjonen.

– Det er uansett fint å ikke jobbe sammen altfor lenge, sånn at man ikke ser hverandre hele tiden, sier Sindre.

– Tenkte dere noen gang på konsekvensene hvis det ble slutt?

– Jeg håpet jo på at det bare skulle gå fint, men jeg tenkte på at det kom til å bli kleint hvis det ikke gikk, svarer Madeleine.

– Men det stoppet deg ikke?

– Nei, er man forelska, så er man forelska.

Det var egentlig ikke noe problem å jobbe sammen for Sindre og Madeleine. Men da de fikk Fieh ble det vanskelig at begge skulle jobbe turnus. Derfor jobber Sindre i dag åtte til fire med bemanning i kommunen. (Hanna Skotheim/Fontene)

– Livet skal kunne skje

Kjærlighetsforhold mellom ansatte er et tema flere ledere kan få i fanget.

Lederen ved Innlandet barnevernssenter på Gjøvik utsatte selv sin leder for problemstillingen da hun møtte sin nåværende mann på jobb ved en privat barnevernsinstitusjon for 29 år siden. Den gangen ble de begge enige om å ikke jobbe sammen lenger fordi de ville verne om privatlivet og ha noe eget på jobb. Det at det er opp til arbeidsgiver og de ansatte, mener Elin Kristin Alfstad er viktig.

– Kjærlighet på jobb er et godt eksempel som må vurderes individuelt og lokalt og i nær dialog og samspill med dem det gjelder. Det er kjærlighet vi snakker om, tross alt. Jeg håper ikke vi går for en standardisering av det, sier Alfstad.

På de seks årene hun har vært leder ved barnevernssenteret, har hun ikke sett mange bli par, men de gangene det har skjedd har hun oppfordret til åpenhet. Hvis ikke par er åpne om det, kan de risikere å ekskludere resten av kollegaene, noe som kan påvirke arbeidsmiljøet negativt, mener Alfstad.

Hun mener også det er viktig at de ansatte er åpne overfor ungdommene.

– Mange av ungdommene våre er sårbare i utgangspunktet, har problemer med å knytte relasjoner og regulere egne følelser. De kan derfor synes det er vanskelig når de opplever sterke følelser mellom ansatte. Det kan også oppstå sjalusi mellom en ungdom og to voksne eller andre vanskelige følelser ungdommen ikke håndterer eller klarer å sette ord på. Kanskje er den ene ansatte «yndlingsmiljøterapeuten» til en ungdom og så blir den voksne sammen med en annen ansatt. Dette er ting vi må jobbe ordentlig med.

Lederen ved barnevernssenteret mener det er viktig at sosialarbeidere tar høyde for at slike situasjoner kan oppstå, men hun tar på ingen måte avstand fra kjærlighet på jobben.

– Livet skal kunne skje samtidig som du er i jobb. Både hvis du er syk, har det tøft privat eller er forelska. Og oppstår det noen situasjoner, må vi se på hvordan vi kan løse det.

Kan skape utrygghet

En annen leder, Annette Motrøen Könberg, mener det å bli sammen med en kollega i utgangspunktet bør unngås. Mest fordi en kan utsette seg for situasjoner som kan bli vanskelige.

– Hvis det går dårlig med en relasjon, kan det være vanskelig å holde det skjult. Det kan medføre utrygghet for noen av de sårbare beboerne som gjerne speiler kroppsspråket til de ansatte. En komplisert relasjon kan også gjøre noe med et arbeidsmiljø, sier Könberg som leder bofellesskapene Lillohagen bolig og Lille O bolig i Oslo

Seksjonslederen mener også det kan bli problematisk dersom du som ansatt unngår å melde avvik fordi det vil føre til konsekvenser for den personen du har en relasjon til.

Könberg anbefaler at par ikke jobber på samme arbeidssted, men hvis to ansatte forteller at de er blitt nettopp et par, pleier hun å legge opp til en forventningssamtale.

– Hvis du skal jobbe med en du er glad i, må du være profesjonell. Jobb og profesjonalitet skal alltid gå foran vennskap og kollegiale relasjoner.

Krever profesjonalitet

Tom Tvedt, leder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), er enig i at arbeidsforholdet må forbli profesjonelt.

– Blir du forelska i en på jobb, kreves det profesjonalitet slik at dere gjør jobben deres på jobb og er kjærester hjemme.

Særlig viktig er dette da de ansatte Tvedt snakker på vegne av ofte jobber hjemme i boligen til folk.

– Du er ikke på besøk, du er ikke der for å sitte på sofaen, du er der for å gjøre et oppdrag. Går da kjærlighetsforholdet utover arbeidet og profesjonaliteten, er det problematisk.

Tvedt har inntrykk av at arbeidsgivere generelt håndterer det fint hvis to ansatte forelsker seg.

– En arbeidsgiver skal være tydelig på hvordan ansatte skal oppføre seg på jobb. Det ansatte gjør på fritiden, styrer de selv. Kjærligheten er det derimot komplisert å skulle styre. Jeg vil i hvert fall ikke påta meg den oppgaven, sier Tvedt.

Var uenige

Da Martine Høy Berg (29) og Tore Bergo Simensen (36) fant tonen på Gaustad sykehus, ble det viktig for dem å ikke fremstå som en enhet på jobb.

– Vi gikk gjerne inn to ulike innganger selv om vi kjørte samme bil til jobb, sier Tore.

Saken fortsetter under bildet

Martine Høy Berg (29) og Tore Bergo Simensen (36) fant tonen på Gaustad sykehus. (Hanna Skotheim/Fontene)

Han hadde allerede jobbet som psykiatrisk sykepleier ved sykehuset i seks år da Martine starta som sosionom ved den samme avdelingen i 2016. Egentlig så ikke Tore for seg at han skulle bli sammen med noen på jobb.

– Den innstillingen gjorde nok noe med tankene mine da jeg møtte Martine. Selv om vi ble sammen, ville jeg fortsette å ha det skillet. Jeg mente jeg enklere ville fungere på jobb hvis vi lot jobb være jobb og hjemme være hjemme, sier Tore (36).

Da paret endte opp i faglige diskusjoner på pauserommet, var det derfor viktig for dem å vise at de kunne være uenige og ha frie refleksjoner til tross for at de var et par.

Martine Høy Berg og Tore Bergo Simensen har også fått en datter. (Hanna Skotheim/Fontene)

Sa opp jobben

Selv om Martine og Tore opplevde at de løste det bra den tiden de var et par på jobb, tok det ikke lang tid før Tore sa opp jobben.

I samme slengen sa han ifra til lederen sin at han og Martine hadde funnet tonen, men understreket at det ikke skulle gå utover det profesjonelle i løpet av den tida han hadde igjen.

– Jeg sa ikke i hovedsak opp fordi vi ble sammen. Det var mer fordi jeg hadde et behov for å bevege på meg, gjøre noe annet, sier Tore.

36-åringen mener ikke det bør være regler for hva som er lov og ikke, men han mener det er en viss forskjell hvis to kollegaer ender opp med å etablere seg slik de gjorde.

– Det er noe annet hvis arbeidsplassen blir en datingarena, sier han.

Martine kan savne kjæresten på jobb, men understreker at hun da mener i profesjonell setting.

– Han er utrolig flink til det han gjør og et godt medmenneske.

Paret er likevel enige om at det er fint å ikke jobbe sammen i dag.

– Det er godt å kunne komme hjem og ha ulike erfaringer fra dagen sin, sier Martine.

Kanskje får Bodil også bli med i bryllup? (Hanna Skotheim/Fontene)

Nytt kapittel

Det samme synes Ulrikke og Lene som etter seks år i Klokkergårdstiftelsen, valgte å si opp jobbene sine, få seg en gris og leilighet i Oslo.

Selv om de begge syntes det var på tide å gjøre noe nytt, hver for seg, minnes de ofte årene ved barnevernsinstitusjonen. Særlig alle menneskene de traff der.

– Du skal ikke se bort ifra at vi inviterer noen tidligere kollegaer i bryllupet vårt, sier Ulrikke.

Saken ble først publisert på FriFagbevegelse.

Derfor skrev vi saken

Kjærlighet på jobb kan være utrolig fint og utrolig vanskelig. Det vet jeg ganske mye om, og det var derfor jeg ønsket å skrive om nettopp dette i denne utgaven.

Både fint og vanskelig kan det være for de fleste på alle arbeidsplasser, men kanskje desto vanskeligere kan det bli hvis du i tillegg jobber tett sammen med andre mennesker og i noen tilfeller også bor tett på dem. Slik er det for mange helse- og sosialarbeidere.

Når du er så forelska at ingenting annet betyr noe, er det fjernt å skulle tenke på hvordan det potensielt kan bli på jobb hvis det blir slutt. Men det kan bli vanskelig. Og derfor ønsket jeg meg heller ingen sukkersøt sak.

Håpet var å finne både par som møttes på jobben og som fortsatt jobber samme sted, par som har holdt sammen men byttet jobb og par som har gått fra hverandre. Det var enklere sagt enn gjort. Det er nemlig ikke slik at alle ønsker å stille opp i en slik sak, utrolig nok. «Kleint, men et viktig tema», var det mange som sa. Og det kan jeg forstå. Derfor synes jeg det er modig av de seks som har stilt opp i saken. Alle parene møttes og forelsket seg på jobb og har holdt sammen siden. Men ingen av dem jobber sammen i dag, av ulike grunner.

Det ble tidlig etablert hva saken skulle vinkles på. For er egentlig kjærlighet en privatsak når du finner den på arbeidsplassen? Du som forelsker deg kan kanskje tenke det, men arbeidsgiveren din vil trolig mene noe annet. Som HR-eksperten sier i saken: «Det er en privat sak hvem du deler seng med, men kjærlighet på jobb er ikke det».

---