Lange testkøer og smitteøkning, men to teststasjoner legges likevel ned

Da Dagsavisens journalist var på Bryn lørdag var det flere lange bilkøer mot teststasjonen, og ifølge andre Dagsavisen har snakket med var situasjonen den samme på mandag.

Elisabeth Vennevold, koordinator for TISK-strategien (testing, isolering, smittesporing og karantene) i Oslo, skriver i en e-post til Dagsavisen at det har vært køer flere steder i Oslo. Likevel avviser hun at testkapasiteten er for lav.

– Testkapasiteten i Oslo er generelt god. Samtidig er det mange som ønsker å teste seg etter skolestart, og vi jobber nå med å finne gode løsninger for dette, skriver Vennevold i e-posten til Dagsavisen.

– Er det noen spesielle endringer som har utløst køene?

– Det innebærer i all hovedsak test for å slippe karantene, og det har foreløpig vært veldig mange. Det nye testregimet fortsatt såpass nytt at det må tilpasses, men jeg regner med at det går seg til etter hvert som man får mer erfaring. Så vil skolene begynne med å teste selv etter hvert, svarte Vennevold.

Legger ned teststasjoner

Tidligere har Helseetaten sagt at teststasjonene på Bryn og Aker skal legges ned.

Når Dagsavisen spør om planen om en nedtrapping i testkapasiteten, og å legge ned de testasjonene, fremdeles står ved lag svarer Vannevold følgende:

– Det er fortsatt planen å legge ned Bryn og Aker testsenter, men vi planlegger å legge høyere kapasitet ved de andre sentrene, samt mobile enheter.

Hun skriver videre at kapasiteten på kort sikt har vært mindre ved de mobile enhetene, men at kapasiteten på disse teststasjonene skal økes.

– På lengre sikt skal vi ha fire mobile enheter stående fra 1. oktober; to på Mortensrud, en på Adamstuen og en på Rommen. Det er pålagt en testkapasitet på 5 % av befolkningen og det er det vi planlegger for på lengre sikt, skriver hun, men svarer ikke på om dette innebærer en reduksjon i testkapasiteten sammenliknet med dagens nivå.

Økende smitte

20. august ble det registrert 187 nye smittede i Oslo. Sist så mange nye tilfeller ble påvist var 20 april, hvor det ble registrert 179 positive tester. Smittetallet varierer imidlertid betydelig fra dag til dag, og 21. august ble 109 tilfeller registrert.

Uansett har trenden vært sterkt økende siden slutten av juli. 24. juli, som er dagen hvor færrest har blitt smittet i år, ble kun 9 smittetilfeller registrert.

Dette kommer fram av Oslos nettside med koronastatistikk.

Helsebyråd i Oslo, Robert Steen, mener likevel at situasjonen er langt mindre dramatisk enn i april.

– Smitten i april var av en annen karakter enn den er nå. Det er først og fremst vaksineringen som er den store forskjellen, sa han til NTB mandag.

Han påpekte at 87,3 av Oslos innbyggere nå har fått første vaksinedose, mens 54 prosent er fullvaksinert.

– Det har ført til at pandemien har gått over i en ny fase, sa han.

De siste 14 dagene ble 1615 smittetilfeller påvist i Oslo.

1322, og dermed 82 prosent, av de smittede var under 40 år. I aldersgruppene over 60 år ble bare 39 personer smittet, og dette utgjør 1,9 prosent av det totale antallet smittede.

