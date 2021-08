Ikke bra med smitte

Denne uka distribueres én million doser med vaksine mot covid-19. Fullvaksineringen skyter nå fart i Norge. I løpet av kort tid vil fire av fem over 18 år ha fått minst ett skudd med den beroligende dosen i armen. Halvparten av befolkningen vil være dobbelvaksinert om ikke lenge.

Det er nærmest å gi grønt lys for å ta svært lett på smittevernet.

Samtidig stiger antallet smittetilfeller kraftig. Ved slutten av forrige uke ble det rapportert om 720 nye smittede. Det er det høyeste antallet siden midten av april, og langt flere enn det var i fjor på samme tid. De lange køene er tilbake ved teststasjonene. Samtidig vender mange tilbake fra hjemmekontor og skolehverdagen er som før pandemien.

Den gode vaksinesituasjonen gjør noe med hodene våre. Smitten stiger, men skuldrene er lave. Selv om tallene er alarmerende, er situasjonen en helt annen. Antall innleggelser følger ikke smittetallene, vi blir ikke lenger alvorlig syke, og få dør av eller med viruset. Derfor svikter smitteverndisiplinen. Kravene om avstand tas øyensynlig ikke lenger på samme alvor, og vask eller spriting av hender virker ikke lenger like obligatorisk.

Beredskapen vi har stått i er krevende, på individ- og samfunnsnivå. Vi ønsker oss så kjapt tilbake til normaliteten som mulig. Men vi reagerer på at Folkehelseinstituttet nå kommuniserer at smitte blant fullvaksinerte er en god ting. «Det kan faktisk være en fordel å få infeksjonen på toppen av å være vaksinert», sa FHI-overlege Sara Viksmoen Watle til VG i forrige uke. Det er nærmest å gi grønt lys for å ta svært lett på smittevernet. Infeksjon beskytter og er nærmest som en tredje vaksinedose, er beskjeden.

Dette er et uheldig signal å sende fra FHI. Instituttet skal ha stor honnør for sin åpenhet gjennom pandemien. Men dette frykter vi er undergravende for disiplinen, og vi minner om at barn og unge under 18 år fortsatt ikke har fått vaksine. Nå som skolene er i gang igjen, er det mange som er bekymret for smitten i denne gruppa. Langtidseffekten av sykdom blant de under 18 bekymrer mange, og vi må fortsatt bestrebe oss på å holde smittenivået nede. Vi frykter at FHI har skadet smittevernet på oppløpssiden.

