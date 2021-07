Forfatterforeningen snur - omstridt opprop blir sendt til avstemning: – Vi kommer til å følge flertallet

– Jeg ønsker å avkrefte at vi er en forening som støtter scenenekt og boikott.

Det sier nestleder i Forfatterforeningen, Amalie Kasin Lerstang. At forfatterforeningen var blant de 15 kunsterorganisasjonene som skrev under på det omstridte oppropet mot Ytringsfrihetskommisjonen har ikke gått stille for seg. Flere medlemmer mener at de burde blitt inkludert i avgjørelsen. Blant annet skrev forfatteren Erik Fosnes Hansen et Facebook-innlegg med følgende klare tale:

– Jeg tar avstand fra at min kunstnerorganisasjon har skrevet under, også på mine vegne, åpenbart uten å ha tenkt nøyere gjennom de prinsipielle implikasjonene og uten på noen måte å ha forankret dette blant medlemsmassen, skrev Hansen på Facebook-siden sin.

Også forfatteren Roy Jacobsen reagerte sterkt. Tidligere denne uken valgte han å melde seg ut av foreningen. Nå har Forfatterforeningen bestemt seg for at de vil la medlemmene avgjøre om de skal støtte oppropet eller ikke, og sender saken ut til avstemning. Samtidig trekker Oversetterforeningen sin støtte til oppropet, skriver VG.

Forfatterforeningen kan trekke støtten

I uke 32 (fra 9. august) vil alle medlemmene i Forfatterforeningen motta en mail om digital avstemning. Grunnen til at de har satt avstemningen til etter sommeren er for at alle skal få anledning til å delta, forklarer Lerstang til Dagsavisen.

– Hvorfor har dere en medlemsavstemning nå, og ikke før dere faktisk vedtok å støtte oppropet?

– Forfatterforeningen får mange henvendelser og har ikke tradisjon for å sende alt ut til avstemning blant medlemmene. Når det er sagt, ser vi i ettertid at det skapte større reaksjoner blant medlemmene enn hva vi forutså, svarer nestleder i Forfatterforeningen, Amalie Kasin Lerstang.

– Men når vi nå ser at det skaper reaksjoner blant medlemmene, og vi mottar så mange ulike tilbakemeldinger, har vi valgt å sende avgjørelsen til medlemsdemokratiet. Styret kommer til å følge flertallet.

Det vil si at dersom flertallet av medlemmene i Forfatterforeningen stemmer mot et opprop, vil foreningen trekke støtten.

Leste oppropet som en støtteerklæring

På spørsmål om hvorfor de valgte å støtte oppropet i utgangspunktet, poengterer Lerstang at forfatterforeningen har støttet et opprop, mens Norske Dansekunstnere samtidig har sendt inn et høringsinnspill.

– Det har vært litt forvirring mellom to ulike ting. Den teksten vi mottok, opplevde vi og disse fjorten andre kunstnerorganisasjonene, som en invitasjon til å stille seg solidariske med kunstnere som opplever trusler og hets. Det peker direkte på et arbeid vi allerede gjør. Blant annet deler vi hvert år ut ytringsfrihetsprisen, som går til forfattere som har mottatt trusler for meningene sine. Vi leste oppropet som en støtteerklæring til kunstnere, men har nok ikke vært våkne nok om den konteksten som skrivet ville bli lest i, sier Lerstang.

At noen forfattere har valgt å melde seg ut av foreningen på grunn av støtten, synes Lerstang og styret er synd.

– Vi ønsker jo at de skal være med på å påvirke medlemsdemokratiet og si sin mening i denne saken, og vi lytter til kritikken vi får.

«Sløseriombudsmannen» skapte sterke reaksjoner

Bakgrunnen for denne saken er at Ytringsfrihetskommisjonen i slutten av juni inviterte Are Søberg, mannen bak den omdiskuterte Facebook-profilen «Sløseriombudsmannen», til kommisjonens innspillsmøte for kunstnere. Det fikk flere til å reagere.

«Ytringsfrihetskommisjonen skal undersøke ytringsfriheten for kunstnere og foreslå tiltak for å sikre og fremme kunstnerisk ytringsfrihet», skriver 15 kunstnerorganisasjoner, inkludert Forfatterforeningen, i oppropet sendt Ytringsfrihetskommisjonen forrige uke.

Presentasjon av ny ytringsfrihetskommisjon Oslo 20200214. T.v.: Kjersti Løken Stavrum som skal lede kommisjonen og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) under presentasjonen av den nye ytringsfrihetskommisjonen på Litteraturhuset i Oslo fredag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Ytringsfrihetskommisjonen

Oppnevnt av regjeringen i februar 2020 for å utrede ytringsfrihetens kår i Norge.

Skal komme med en Norsk Offentlig Utredning som sluttdokument, som legges fram for Kulturdepartementet i mars 2022.

Kommisjonen ledes av Kjersti Løken Stavrum, direktør for Tinius-stiftelsen, største eier i mediekonsernet Schibsted.

Kommisjonen har 18 medlemmer: Ragna Aarli, Anki Gerhardsen, Eirin Eikefjord, Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, Nils Johan Heatta, Bente Kalsnes, Sebastian Klein, Mímir Kristjánsson, Adele Matheson Mestad, Bård Borch Michalsen, Steinar J. Olsen, Shabana Rehman, Kjetil Rolness, Vebjørn Selbekk, Jan Inge Sørbø og Sarah Zahid. Begard Reza har nå trukket seg.