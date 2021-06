Sløseriombudsmannen i Drammen: - Scenekunstmiljøet snakker mye om hva de skal gjøre med meg. Jeg har svaret

– Scenekunstmiljøet snakker mye om hva de skal gjøre med meg. Det er paneldebatter og kronikker side opp og side ned. Jeg har svaret: Still opp med argumenter. Svar meg hvorfor kunsten skal få offentlig støtte. Det er det sjelden noen gjør, sa Are Søberg alias Sløseriombudsmannen, under Ytringsfrihetskommisjonens innspillsmøte i Drammen onsdag formiddag.

Møtet er en del av festivalen Kulturytring Drammen, hvor flere aktører har trukket seg fra å delta, i protest mot at Sløseriombudsmannen ble invitert.

Like før Ytringsfrihetskommisjonens innspillsmøte for kunstnere startet, kunngjorde kommisjonsmedlem Begard Reza at hun trekker seg fra arbeidet i kommisjonen, blant annet som protest mot at Søberg som Sløseriombudsmannen var invitert til onsdagens innspillsmøte.

Generalsekretær Begard Reza i organisasjonen Salam, Norges første og eneste lhbt-organisasjon for personer med muslimsk bakgrunn. (Tore Meek/NTB)

«Latterliggjøring av transpersoner og Metoo. Aktivistisk støtte til «Sløseriombudsmannen» og uthenging av kunstnere: Det er blitt umulig for meg å fortsette arbeidet i Ytringsfrihetskommisjonen», skriver Reza i en kronikk i VG, publisert onsdag. Reza er generalsekretær i Salam, organisasjonen for skeive muslimer i Norge.

I Dagsavisen denne uka gikk forbundet Norske Dansekunstnere hardt ut mot Ytringsfrihetskommisjonen og fortalte at flere av forbundets ledere ikke vil delta på innspillsmøtet sammen med Søberg.

Are Søberg, også kalt Sløseriombudsmannen og Kjersti Marie Løken Stavrum på Ytringskommisjonens innspillsmøte under Kulturytring Drammen 23. juni. (Emma Huisman Moskvil)

Sløseriombudsmannen er navnet på en omdiskutert og populær Facebook-konto, som bl.a. har delt klipp fra sceneforestillinger som har fått offentlig støtte, og stilt spørsmål ved pengebruken. Kontoen var anonym fram til i mars, da Søberg ble navngitt og sto fram i media. En rekke danse- og scenekunstnere har kritisert Søberg og Sløseriombudsmannen for å drive uthengning og hets. «Flere kunstnere har blitt sjikanert av Sløseriombudsmannen gjennom hans Facebook-konto der han forsøker å rokke ved finansieringsgrunnlaget for sceniske ytringer», heter det i Fritt Ords rapport «Kunstnere vurderer ytringsfrihet 2020».

Kunstner og regissør Morten Traavik inviterte Are Søberg til samarbeid om teaterforestillingen «Sløserikommisjonen», som ble fremført første gang i Bergen tidligere i år, og som tirsdag kveld ble vist under Kulturytring Drammen.

– Jeg er her litt som tiltalt

Kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum innledet til onsdagens innspillsmøte og redegjorde for konflikten og at to inviterte kunstnere hadde trukket seg. Først ut på innspillsmøte var «Sløserikommisjonen»-regissør Morten Traavik.

– Boikott er krig for feiginger. Skal man stå imot presset utenfra, kan man ikke velge å ikke delta i krigen, sa Traavik.

– Jeg har en Facebook-side hvor jeg har omtalt scenekunstnere, og jeg skjønner at jeg er her litt som tiltalt i kommisjonen og litt som vitne, sa Are Søberg.

– Mitt forsvar er at jeg ser på mitt arbeid som media generelt, og politikere generelt får mye negativt i kommentarfelt. Idet du får offentlige penger, er du der ute, og må forholde deg til det, sa Søberg.

– Jeg ser ikke meg selv som noen stor trussel mot ytringsfriheten. En større trussel er at Kulturrådet er blitt et politisk virkemiddel for en illiberal, autoritær kultur. Vår tids m-l-bevegelse er woke-bevegelsen, som har infiltrert Kulturrådet og kulturbyråkratiet vårt. I en undersøkelse svarte over 50 prosent av dem som søker statsstøtte føler at må tilpasse budskapet sitt politisk for å få mest mulig penger. Det var den armlengdens avstand. Noe er gått galt her. Kulturrådet er blitt et politisk verktøy, mente Søberg.

[ Vil ikke delta på møte med Sløseriombudsmannen ]

På spørsmål fra Ytringsfrihetskommisjonens medlem Kjetil Rolness om kunstnere som forteller om trusler som resultat av Sløseriombudsmannens virksomhet, svarte Søberg:

– Det har vært en gjennomgående påstand at jeg kommer med trusler. Det er løse påstander uten noe grunnlag. Det er blitt et virkemiddel for å hindre meg i å ytre meg.

På innspillsmøtet deltok også bl.a. forfatter Øystein Stene og kunstner Ina Bache Wiig, som fortalte om sanksjoner mot avvikende synspunkter i norsk kunstmiljø.

Istedenfor å delta på Ytringsfrihetskommisjonens innspillsmøte, arrangerte forbundet Norske Dansekunstnere og Norske Scenekunstnere et eget frokostmøte om hets mot kunstnere, der bl.a. Sløseriombudsmannen var tema.