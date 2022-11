Andøypolitiker etter statsbudsjettet: - Slutt å lyve til oss

ANDENES (Dagsavisen): På et værbitt nes ytterst på Vesterålen ligger Andenes i Andøy kommune. Byens sentrum omringes av skarpe fjelltopper, gylne sandstrender og ugjestmildt hav det ofte stormer rundt.

Og en militær flystasjon.

Andøy Flystasjon ble kjent over hele landet da den ble vedtatt nedlagt av Stortinget i 2016, til kraftige protester. Spesielt fra Senterpartiet som sa bevaring av flystasjonen var viktig i forhandlingene om regjeringsmakt.

Med hele 54 prosent valgoppslutning til Senterpartiet i Andøy kommune, var forventningene store da den nye finansministeren fra Senterpartiet kunne legge fram regjeringens plan for de neste fire årene på Hurdal i fjor høst.

Der var det ingen flystasjon å se.

– Folk trodde genuint på det

– Skuffelsen var enorm da Senterpartiet ofret flystasjonen i forhandlingene med Arbeiderpartiet. Folk trodde genuint på det, sier journalist i Bladet Vesterålen, Fredrik Sørensen og redaktør Morten Berg Hansen.

Morten Berg Hansen, nyhetsredaktør Bladet Vesterålen. Journalist Fredrik Sørensen i samme blad er med over telefon fra sin post på Andenes. (Einar Lohne Bjøru)

De har fulgt saken tett fra vedtaket om nedleggelse ble gjort. I Hurdalsplattformen fikk kommunen omstillingsfond på 250 millioner, en ny fiskerihavn som var dyp nok til å ta imot større og flere båter, og støtte til reiselivssatsing.

“Det er ingen andre steder i hele Norge, eller i hele verden, for den saks skyld, som er nevnt flere ganger enn Andøy i Hurdalsplattformen” sa Arbeiderpartiets daværende fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll, under et møte om Andøy i februar i år.

– Fra i fjor til statsbudsjettet ble lagt fram i år, gikk samfunnet fra å være veldig langt nede, til at de fikk en ny giv, og en tro på at det endelig snur, sier Sørensen.

Men da statsbudsjettet ble lagt fram, var det verken havn eller reiselivssatsing i planene.

Samtidig har regjeringen funnet ut at det likevel skal være militær drift på Andøya flystasjon. Men hvordan, og i hvor stor skala, er det stadig usikkerhet rundt.

[ – Nå må Sp vise at alt de har sagt ikke bare var valgflesk ]

En fiskehavn og en hval i betong

– En ting er lovnader, men det andre er forpliktelser man har til å ivareta en hel landsdel, særlig med tanke på fiskeri.

Jitse Buitink er nestleder for Nordland SV, og sitter i kommunestyret i Andøy kommune. Han reagerer kraftig på budsjettforslaget fra regjeringen.

Han sier havneutbygginga også handler om å kunne ta imot gods fra Kina når skipene kommer via Nordøstpassasjen, og som beredskapshavn for forbipasserende skip, som eksempelvis oljetankere som mister framdrift.

[ Kampen om Andøya ]

– Hvis vi skulle fått et utslipp her i et av verdens rikeste fiskefelt og gyteområder for torsk, det vil være så katastrofalt. Men det er det ingen som prater om, sier han, og mener beredskap bare blir nevnt i en bisetning.

Jitse Buitink, SV og kommunestyrepresentant i Andøy kommune. (Einar Lohne Bjøru)

Han mener regjeringen har løyet til befolkningen, etter at fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i januar uttalte at det skulle bli fortgang i havneutbygginga så fort som mulig.

– For meg har det vært veldig viktig: Sier vi det, så gjør vi det, sa Skjæran til Bladet Vesterålen da.

Buitink sier det er lett å kaste Andøy kommune under bussen, siden det er så få velgere kontra store byer som Oslo og Bodø.

– Men vi trenger ikke å bli berget, vi trenger bare at folk holder ord. Slutt å lyv, det er helt ufattelig.

– Føler du at dere er blitt løyet til?

– Ja, det er helt 100 prosent sikkert at vi blir. Skjæran var ute og sa her var det bare å sette spaden i jorda. Jeg har ikke fått spade en gang. Vi står med bare hendene.

En av de som faktisk satte spaden i jorda, var Ole Johnny Nilsen i J.M Nilsen Fisk AS, som i januar kunngjorde at de investerte i ny fiskerihavn på Andenes på grunn av Skjærans ord.

– Planene for havneutbyggingen på Andenes og lovnaden fra den nye regjeringen har vært utslagsgivende, sa han til Vesterålen Online i januar. I etterkant uttrykte han til Bladet Vesterålen at han var dypt skuffet og sjokkert over vedtaket.

– Det oppslaget var basert på at man var skuffet, men vi håper på at det kommer likevel. Vi fortsetter å investere i Andenes, med håp om at det blir en løsning, sier Nilsen til Dagsavisen i etterkant.

Også kunnskaps- og opplevelsessenteret “The Whale” var det store forventninger til. Prosjektet har tiltrukket seg oppmerksomhet fra rundt om i verden, deriblant Lonely Planet, og vil kunne “direkte og indirekte bidra med nærmere hundre arbeidsplasser”, sa ordfører i Andøy, Knut Nordmo, i et debattinnlegg i Nationen i august. Alt som manglet var startbevillingen i statsbudsjettet.

Det kom heller ikke.

Andenes i Andøy kommune, Vesterålen. (Einar Lohne Bjøru)

Rom for prioriteringer

– Det er fiskeribedrifter som har etablert seg i havna i den tro at man nå har mulighet til å ta imot fisk fra større båter. Så kommer ikke den utdypingen og ordningen av havna som trengs. Man føler seg lurt, sier Berg-Hansen.

– Det samme med satsingen på “The Whale”. Hvis det ikke kommer penger til det – en reiselivssatsing som allerede ha gått verden rundt på grunn av det er så spektakulært – så kommer det heller ikke til å bli realisert. Da står samfunnet der, med noen omstillingskroner, sier han, og påpeker det enda er usikkerhet rundt hvordan etableringen på flystasjonen blir.

– Blir det en minimumsløsning med to eller tre vaktmestere, eller blir det en stor satsing på droner og at man har en operativ base som tar imot allierte styrker? Det henger i lufta, sier Berg-Hansen, og viser til at øya har over 400 færre innbyggere enn i 2016 ifølge SSB-tall, og sier øya mister både folk og kompetanse i tiden det tar før alt er avklart.

[ Andøya flystasjon blir permanent base for mottak av allierte styrker ]

– Men er det statens jobb å holde Andøy kunstig i live?

– Det er to ting som er av særlig betydning i det spørsmålet. Det ene er hvordan det ble opprettet, sier han, og forteller at bygda Haugnes nærmest ble lagt ned i sin helhet for å frigjøre plass til flystasjonen, som NRK tidligere har skrevet om.

– De fikk nærmest slikk og ingenting tilbake. Men det var kald krig og det var en ekstraordinær situasjon i norsk historie. Andøysamfunnet stilte opp, med det kjæreste de hadde. Husene, farsgården, gård og grunn, sier Berg-Hansen.

– Det andre, er at det området som Andøya flystasjon er på, er 12.000 mål. Det gir jaktrett på tre elger, sier han for å forklare størrelsen.

Med andre ord: “Et svært område”, som han selv sier.

Kartfoto over Andenes viser området flystasjonen har base. (Norgeskart.no)

– Dette området kunne andøysamfunnet tatt i bruk, hvis ikke Forsvaret hadde behov for det, mener Berg-Hansen, og forteller det har vært tvetydige beskjeder fra sentralt hold om området skal saneres eller ikke.

– Men når alt kommer til alt, så skal alt beslaglegges likevel. Hva skal samfunnet få igjen? Det er helt åpenbart at staten skylder dette samfunnet å gjøre rett og sjel for seg, sier han, og sier det er forståelse for at det er et stramt statsbudsjett i år.

– Man ser hvor mye penger som er til rådighet, så er det rom for politiske prioriteringer. Ingen må fortelle meg noe annet. Og man ser selv i Nordland, så har man funnet rom for prestisjeprosjekter til Ap. Man har “Ny by – ny flyplass”, og man har utbygging i Evenes. Det er rom, tross strammere budsjett, for å gjøre prioriteringer politisk. Det koker ned til det, og det koker ned til at løftene til Andøy ble ofret. Enkelt og greit, sier Sørensen.

[ Ringes ned av fortvilte eldre: – Historiene vi hører, er helt hjerteskjærende ]

Ordfører: – Krevende

Ordfører Knut Nordmo (Sp) sier statsbudsjettet var en gedigen skuffelse gitt alle uttalelsene om satsinger som kom i både valgkamp og i ettertid.

– Jeg hadde sett for meg at det skulle følges opp det som ligger i Hurdalsplattformen, sier han.

– Det er krevende for en kommune som skal tilrettelegge for omstilling, å ikke vite sikkert om de forutsetningene som ligger til grunn for omstillingsarbeidet faktisk blir fulgt opp, sier han, og påpeker at mange innbyggere flytter videre med Forsvaret.

– Så vi skal erstatte antall mennesker som forsvinner, det er kanskje vel så krevende som å erstatte noen arbeidsplasser, sier han, og sier det ikke bare handler om Andøy kommune.

Andøya Spaceport, fiskerihavn og “The Whale” sier han er oppfølgning av nasjonalt vedtatte strategier, og har betydning for, blant annet, landets kystflåte som skal fiske utenfor øya, og for å tiltrekke internasjonale turister til Norge.

Knut Nordmo (Sp), ordfører Andøy kommune. (Einar Lohne Bjøru)

– På en eller annen merkelig måte så blir dette fremstilt som om dette er kommunale prosjekter i Andøy. Men de tingene vi har sett på har muligheter og potensial på et nasjonalt nivå, sier han, og sier han har forventninger til regjeringen, hvor hans eget parti har finansministeren.

– Vi i Andøy kommune og i andøysamfunnet sitter ikke og sutrer. Vi ser mulighetene og vi ser potensialet, og håper at man ser det samme nasjonalt, men da må de stille opp nasjonalt å utløse potensialet.

Andenes er kommunesenteret for Andøy kommune i Vesterålen. (Einar Lohne Bjøru)

Skjæran: – Forståelse for reaksjoner

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran svarer til kritikken at han har forståelse for at det kommer reaksjoner.

– Jeg synes det er leit at det ikke var rom for å prioritere oppstart av prosjektet nå. Andenes havn er et viktig prosjekt, men i en krevende økonomisk situasjon må vi prioritere. Det betyr derimot ikke at prosjektet et lagt bort for alltid, skriver han i en mail til Dagsavisen.

– Kritikk fra Høyre, Frp, KrF og Venstre låner jeg ikke ørene til. De la ikke to pinner i kors for Andøy-samfunnet i løpet av åtte år. Vi er allerede godt i gang, og det kommer mer, sier han, og forteller at hadde det vært et nytt havneprosjekt i budsjettet, ville det vært Andenes havn.

– Trekker dette din tillit i tvil, tror du?

– Nei, det tror jeg ikke. Da jeg overtok ansvaret for Kystverket, var kapasiteten for planlegging bygd kraftig ned av forrige regjering, sier han, og forklarer at han tok over mens alt sto på vent i forbindelse med at ansvaret for havner skulle overføres fra stat til fylket.

– Da jeg tiltrådte ga jeg Kystverket beskjed om å bygge kapasiteten opp igjen, og nå har de det som skal til for at staten kan ta over ansvaret for fiskerihavnene igjen.

– Kan du love noe mer for Andøy kommune fremover?

– Prinsipielt kan jeg ikke love noe om fremtidige budsjetter. Men i løpet av denne fireårsperioden skal vi være godt i gang med havneutbygginger igjen. Og som jeg har sagt flere ganger: Andenes havn er på topp i min liste.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) tror ikke hans tillit er trukket i tvil etter at han sa det skulle bli fortgang i havneprosjektet på Andenes. (Einar Lohne Bjøru)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen